Třetina Čechů tají své úspory před partnerem či manželem

Tajnou rezervu mají nejčastěji mladí do 30 let a lidé nad 50 let. Informace vyplynuly z průzkumu ING Bank Svět spoření.

Fakta Průzkum ING Bank provedla agentura TNS AISA v dubnu 2013.

Dotazování se účastnilo 522 respondentů z Čech a Moravy ve věku 18 až 60 let, žijících v manželském nebo partnerském svazku.

"O tom, co vede české muže a ženy k vytváření tajných finančních rezerv, můžeme jen spekulovat. Důvody budou u každého velmi individuální. Nejčastěji pravděpodobně půjde o pocit svobody a finanční nezávislosti, schopnost dopřát si osobní věci či prožitky bez vědomí partnera, nebo naopak o touhu partnera při výročí překvapit nějakou nečekanou pozorností," komentuje výsledky průzkumu Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank v ČR.

Jenže důvody nepřiznaných úspor nemusejí být jen pro dobro partnera, poměrně často si Češi tajně spoří i na financování milenky či milence. "Nevěra, kterou přiznává 40 procent Čechů, se může významným způsobem podepsat na rovnováze rodinných financí, neboť představuje polovinu výdajů, které české domácnosti průměrně vynaloží na potraviny a bydlení," varuje Aleš Pospíšil z Poštovní spořitelny. Více v článku Nevěra ohrožuje rodinné finance.

"Pokud však rodina finančně nestrádá, a ‚veřejná‘ výše úspor domácnosti je dostatečně vysoká pro krytí neočekávaných výdajů, není na tajných rezervách jednoho nebo i obou partnerů nic špatného," myslí si Libor Vaníček.

Model "každý za své" volí dvě pětiny lidí

Dělíme se neradi. Ke dvěma a více účtům v rodině se hlásí 41 procent domácností v Česku, necelá pětina dotazovaných má společný účet s partnerem a zároveň ještě vlastní účet. A to jsou právě modely, které k vytváření tajných rezerv přímo vybízejí. Více v článku Společný účet, nebo každý svůj?

Nepřehlédněte Na jednom místě přehled běžných účtů i srovnání spořicích účtů, najdete na FINmarket.cz

"Pro efektivní správu rodinných financí je dobré, když mají oba partneři přehled o celkových příjmech i výdajích domácnosti a alespoň o větších položkách také společně rozhodují," upozorňuje Libor Vaníček a dodává, že ani tak nezáleží na tom, jestli peníze odcházejí ze společného účtu, nebo zda rodina vede výdaje ve formě domácího účetnictví, důležité je nastavení pravidel, aby z domácnosti neodtékaly peníze například za duplicitní položky nebo zbytné výdaje.

"Model financování domácnosti by měl být flexibilní. To znamená zvolenou variantu upravit v momentě, kdy jeden z partnerů třeba přijde o práci či zůstane s malým dítětem doma bez příjmů," doplňuje psycholožka Martina Neprašová. Pokud má totiž rodina o každodenním toku financí dobrý přehled, je větší šance na to, že dokáže více ušetřit.

Ví partner o všech vašich úsporách?