Chceme přátelské prostředí a mzdu 25 tisíc, vzkazují mladí lidé firmám

„Práce mě musí hlavně naplňovat a mít smysl,“ odpovídala většina z 15 tisíc respondentů. Z konkrétních odpovědí pak vyplynulo, že přes 60 procent mladých lidí touží v práci především po přátelském pracovním prostředí. Polovině dotázaných by se líbilo kreativní a dynamické prostředí a 40 procent by ocenilo flexibilní pracovní podmínky. Třetina chce zahrnout osobní zájmy do svého pracovního rozvrhu.

A protože se postupně mění nahlížení firem na zaměstnance, kdy si stále více uvědomují, že dobré výsledky podniku stojí právě na kvalitních lidech, nejsou požadavky mladé generace utopií. Zvláště nyní, kdy na trhu práce chybějí uchazeči, a firmy jsou ochotné v honbě za kvalitními kandidáty mnoho věcí splnit.

V průzkumu padla také otázka na mzdu. Průměrná měsíční mzda, kterou mladí lidé očekávají, je přes 25 tisíc korun hrubého bez odměn a bonusů. Stále ovšem přetrvávají rozdíly v mzdovém očekávání mužů a žen. Nejvíce se představy dívek a chlapců liší v odměnách v oboru IT (zhruba o čtyři až pět tisíc korun), prakticky nulový rozdíl je pak u právníků.

A zatímco pro muže je vidina vysoké budoucí mzdy na žebříčku kariérních preferencí na druhém místě hned po přátelském pracovním prostředí, ženám záleží spíše na profesionálním rozvoji a na dobrých referencích pro budoucí kariéru. Vidina vysokého výdělku je pro ně až na pátém místě.

Podle čeho si mladí vybírají zaměstnání?

Jednoznačně vede pohoda na pracovišti, a to u studentů všech oborů kromě práv. Pro ty znamená daleko více prestiž zaměstnavatele, vidina vysoké budoucí mzdy nebo práce představující výzvu. Pro studenty ekonomických oborů a techniky je důležitý také úspěch společnosti na trhu. A studentům IT připadá důležité mít flexibilní pracovní dobu. Velkou roli při plánování budoucího zaměstnání hraje také to, zda je možné budovat mezinárodní kariéru nebo se na čas v rámci zaměstnání přesunout do zahraničí.

Nejatraktivnější zaměstnavatelé pro studenty ekonomických a technických oborů Google

Česká národní banka

Škoda Auto

L'Oréal Group

Český aeroholding

Česká televize

Ministerstvo zahraničních věcí

Red Bull

Microsoft

Ministerstvo financí

Zdroj: Universum

Zajímavé je, že roste zájem o práci ve veřejném sektoru. Mladí lidé si práci ve státní správě spojují hlavně s dobrými referencemi pro budoucí kariéru a se stabilitou. Budoucí absolventi ekonomických oborů dokonce řadí ministerstvo financí a ministerstvo zahraničních věcí mezi deset nejatraktivnějších zaměstnavatelů.

Ale nejde jen o stabilitu. Podle personalistů láká mladé lidi i pevná pracovní doba bez přesčasů, při které se lze věnovat právě i koníčkům. Být od rána do večera v práci v soukromém sektoru, byť za vyšší mzdu, už není „in“.

Státní správa ovšem není oblíbená jen u nás. „V Německu byl v loňském roce nejatraktivnějším zaměstnavatelem pro studenty práva Spolkový kriminální úřad, hned za ním ministerstvo zahraničních věcí. V Polsku zase technici zařadili do první desítky preferovaných zaměstnavatelů Úřad technické inspekce a pro tamní právníky vedlo na plné čáře ministerstvo zahraničních věci. V Británii je atraktivní pro studenty přírodních věd a medicíny Úřad na ochranu životního prostředí,“ komentuje Irena Rákosová ze společnosti Universum.

Webové stránky jsou nejnavštěvovanější

Přes 94 % mladých lidí tráví on-line několik hodin denně. Kromě zábavy a socializace s vrstevníky hledají prostřednictvím digitálních kanálů také informace o svých možných zaměstnavatelích.

Může se hodit Hledáte nové zaměstnání nebo naopak sháníte vhodné zaměstnance? Připojte se na portál jobDNES.cz.

Nejčastěji navštěvují webové stránky zaměstnavatelů, a to v 66 procentech. Dále hledají informace na sociálních sítích. Polovina využívá pracovní portály a kariérní weby. Skoro 40 procent mladých pročítá magazíny pro studenty a 34 procent chodí na prezentace zaměstnavatelů na akademické půdě.

Klasické inzeráty nebo bannery už vysokoškoláky neoslovují. Jako nejvyhledávanější digitální formu prezentace možného budoucího zaměstnavatele označují videa z dané firmy nebo rozhovory se stávajícími zaměstnanci a vedoucími pracovníky, které většinou čtou v novinách nebo na zpravodajských portálech.