Polovina žen by chtěla do penze před šedesátkou, muži v 64 letech

Přitom téměř polovina žen by do důchodu chtěla odejít už před šedesátkou, mužům by naopak v 71 procentech nevadilo zakončit pracovní část života v 60 až 64 letech. Vyplývá to z aktuálního průzkumu NN pojišťovny a penzijní společnosti.

S postupně se prodlužujícím věkem dožití se však oddaluje i věk, kdy odcházíme do důchodu. Dnešní padesátníci půjdou v 65 letech, mladší ročníky podle dosavadního nastavení ještě později.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová z ČSSD připravuje zastropování věku odchodu do důchodu v 65 letech, nyní taková hranice v zákoně není (o možném zastropování důchodového věku, které by mohlo začít platit od roku 2017, čtěte zde).

Ideální penze je na venkově, nebo v zahraničí u moře

Důchod by Češi chtěli ve 46 procentech trávit na venkově. Druhou nejžádanější destinací je moře, které láká 21 procent Čechů. „Češi by si penzi pochopitelně rádi užili, proto si vybírají místa, která jsou jim blízká. Z tohoto důvodu lidé, kteří žijí na venkově, dávají přednost zůstat tam i na stáří. A podobně je tomu i u lidí ve městě, kteří preferují v penzi bydlet v oblasti, kde žijí celý život,“ komentuje výsledky průzkumu Kateřina Štěrbová, ředitelka marketingu a vývoje produktů NN.

Jak chtějí Češi trávit důchod 73 %:Důchod budu trávit s dětmi, rodinou, s nejbližšími.

72 %: V důchodu budu mít konečně více času pro sebe a svoje zájmy, koníčky.

66 %: V důchodu si budu užívat klidu a pohody.

64 %: Důchod budu trávit aktivně a pohybem.

62 %: Myslím, že budu muset pracovat i v důchodu.

45 %: V důchodu budu cestovat a užívat si. Zdroj: Průzkum NN pojišťovny a penzijní společnosti 2015

Češi se obávají, že budou muset v penzi pracovat

Pro 93 procent Čechů je v důchodu nejdůležitější zachovat si dobré zdraví, 89 procent vidí jako předpoklad šťastného důchodu dostatek peněz a 69 procent pro tuto fázi života vnímá jako velký význam rodiny.

Na druhé straně podle průzkumu 62 procent Čechů předpokládá, že v penzi budou muset pracovat, aby se dostatečně zaopatřili. Podle statistik pracuje v České republice přibližně každý desátý důchodce.

„Průměrná starobní penze dnes činí necelých 13 tisíc korun, prognózy pak hovoří o pádu státní podpory v této fázi života až na pouhých šest a půl tisíce korun. Životní standard za takové situace rapidně klesá. Chtějí-li Češi prožít tuto fázi života aktivně, cestovat a plnit si své sny, musejí mít našetřeno nebo počítat s tím, že svůj vysněný důchod zahájí později. Odborníci doporučují mít na penzi připraveny prostředky dosahující 60 až 80 procent našeho příjmu v ekonomicky aktivním věku,“ uvádí Kateřina Štěrbová.

Průměrná výše starobní penze (jejíž výplata byla zahájena v 1. čtvrtletí 2015) Muži: 13 936 Kč

Ženy: 11 650 Kč

Průměrná výše : 12 952 Kč zdroj: ČSSZ

Podle současných pravidel budou mít velmi nízké důchody zaměstnanci, kteří pracují za minimální mzdu. A vůbec nejhorší penze se dočkají živnostníci a drobní podnikatelé, kteří odvádějí na sociální pojištění jen minimální odvody. Jak potvrzují modelové propočty, při přiznání penze v roce 2015 a 42 letech pojištění získá zaměstnanec s minimálními příjmy na penzi 7 898 korun a živnostníci dokonce jen 5 487 korun.

Jak je to možné? „Na rozdíl od zaměstnanců, u kterých se pro výpočet důchodu vychází z hrubých příjmů, u OSVČ se za příjem pro výpočet důchodu považují roční vyměřovací základy, tedy částky, ze kterých bylo odvedeno pojistné na důchodové pojištění,“ vysvětluje Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení (více zde).