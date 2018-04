Průzkum zjišťoval, proč Češi skrývají peníze před partnery

Z červnového průzkumu Equa bank vyplynulo, že nejčastěji si lidé tajně odkládají peníze proto, aby mohli dárkem překvapit partnera. Alespoň to tak zdůvodnilo 15 % dotázaných. Druhým důvodem byly už vlastní nákupy, o kterých nechceme, aby partneři věděli.

A třetím nejčastějším důvodem tajných úspor je obava, že současný vztah do budoucna nevydrží. Pro případ rozchodu si peníze tajně šetří 5 % dotázaných. A 4 % peníze před partnerem schovávají proto, že ho prý ještě dostatečně neznají. Tajně ukládané peníze využívají Češi také na financování milenců či milenek.

Pokud rodina finančně nestrádá, a „veřejná“ výše úspor domácnosti je dostatečně vysoká, není podle odborníků na tajných rezervách jednoho nebo i obou partnerů nic špatného.

Kolik bereš? Víš, že ani nevím.

Z průzkumu také vyplynulo, že tři z deseti Čechů před partnerem nepřiznávají přesnou výši svého příjmu. Je to o to zvláštnější, že většina z nich sdílí názor, že otevřenost ohledně financí je v dlouhodobém vztahu důležitá.

Většina dotazovaných, přesně 44 %, dává přednost odděleným účtům a společný účet s partnerem vůbec nemá. Čtvrtina dotazovaných pak volí kompromis a mají jak společný účet, tak i ty oddělené. Necelá třetina lidí má peníze pouze na společném účtu.

„Dnes banky často nabízí vedení účtů zdarma, je tedy mnohem jednodušší vést finance odděleně. Stále častěji se setkáváme s názorem, že by partneři měli mít i oddělené účty, protože jim pak zůstává svoboda v rozhodování, za co budou peníze utrácet,“ uvedl ředitel retailového bankovnictví Equa bank Jakub Pavel.

Peníze dáváme tajně dětem

Šetření také ukázalo, že lidé občas dávají svým dětem peníze, o kterých ten druhý neví. Peníze „na tajňačku“ dal někdy dětem každý druhý Čech. Třetina z nich to dokonce dělá pravidelně.

Shoda mezi partnery ovšem panuje v otázce placení výdajů na dítě. Osm z deseti párů si myslí, že by se měly platit ze společných peněz, do kterých se přispívá buď rovným dílem, nebo podle aktuálních finančních možností partnerů. Alternativou je rozdělení výdajů do kategorií, každý z rodičů pak platí některé z nich. Takto funguje každý desátý pár.