Mzdy se hýbou jen minimálně. Ředitelé mají sto tisíc, účetní třicet

Nadstandardní odměny mají nejvyšší manažeři v bankovnictví, zajímavé platy dostanou také lidé v automobilovém průmyslu, a to hlavně ti, kteří ovládají němčinu. Naopak klesají nástupní mzdy ve farmacii. Jak to vypadá v jednotlivých oblastech?

Obor Účetnictví a finance

Platy zůstávají stejné jako v minulých letech, a to jak na juniorních, tak na seniorních či manažerských pozicích. "Roste zájem o zkrácené úvazky, o flexibilní pracovní dobu a o možnost práce z domova," uvádí Petra Fojtíková, tým lídr divize Finance a účetnictví firmy Hays Česká republika.

Porovnejte výdělky Mzdy na vybraných pozicích v jednotlivých odvětvích

Na pracovním trhu výrazně převyšuje poptávka nabídku. I velmi zkušení uchazeči, kteří jsou vybaveni jazykově a technicky, hledají nové uplatnění dlouho. Ale ani zaměstnavatelé to nemají jednoduché. Na jednu otevřenou pozici často odpovídá mnoho uchazečů, ale jen minimum splňuje požadavky zmiňované v inzerci.

Obor Administrativa a HR

Finanční ohodnocení zůstalo stejné jako v roce předešlém. Zaměstnavatelé, kteří v minulosti garantovali bonusy nebo 13. plat, nyní pečlivě zvažují, koho odmění. V oblasti podpůrných týmů byla nabídka volných pozic výrazně nižší než poptávka. To umožňuje zaměstnavatelům pečlivě vybírat nové kolegy a požadovat velmi specifické dovednosti.

Často je ve výběrovém řízení preferován ten, kdo má zkušenost ze stejného odvětví, čímž společnost ušetří čas i peníze nutné k dalšímu zaškolení. Schopnost rychle se adaptovat v novém prostředí je spolu s dobrou angličtinou nutným předpokladem pro většinu pozic.

Obor Bankovnictví

Ve finančních institucích je extrémní rozdíl v platech juniorů a seniorů, respektive nejvyšších manažerů. Ačkoli i ohodnocení juniora je relativně vysoké, manažerské posty si nadále drží nadstandardní mzdy.

Manažeři totiž svou pozici ve společnosti budují mnoho let, a postupně tak roste i jejich finanční odměna. Pro rok 2014 banky předpovídají propouštění. To se však zřejmě nedotkne oblasti obchodu, ta bude naopak posilovat, zájem je hlavně o zkušené profesionály z oboru.

Obor Farmacie

V obchodní oblasti je vidět částečný pokles nástupních platů, a to zejména u pozice medicínský reprezentant. Na marketingových postech je u společností se silným zázemím ještě možné získat zajímavé pracovní podmínky včetně finančního ohodnocení. Firmy stále častěji zvažují možnosti outsourcingu, což je celosvětový trend – například v oblasti dočasného přidělení zaměstnanců.

Obor Stavebnictví a reality

Mzdy zůstaly zhruba na úrovni předchozích dvou let. To platí pro všechny profese i délky praxe. Převládá poptávka po projektových manažerech. I nadále přetrvává tendence najímat projektové manažery na mandátní smlouvy, díky nimž lze navýšit mzdy pro zaměstnance při zachování nákladů zaměstnavatele. Velké množství výběrových řízení ve státním i v soukromém sektoru zvyšuje zájem o rozpočtáře. Žádaní jsou i stavbyvedoucí u dopravních staveb. V oblasti nemovitostí zůstává poptávka po obchodnících napříč pozicemi.

Obor Centra sdílených služeb

Centra sdílených služeb jsou oblíbeným řešením, jak dosáhnout úspor a zvýšit efektivitu. V Česku jejich počet již výrazně neroste, přesto množství volných pozic vyžadujících znalost několika světových jazyků neklesá. Platy se za poslední rok nezměnily, ale zaměstnavatelé jsou připraveni nabídnout výjimečné finanční podmínky uchazečům se znalostí neobvyklých jazyků – holandštiny, dánštiny nebo turečtiny.

Obor Informační technologie

Finanční ohodnocení IT odborníků se moc nezměnilo. O pět až 10 procent se snížila horní hranice platů například konzultantů, projektových a IT manažerů. Naopak se zvýšila horní hranice platů u vývojářů a technických specialistů, a to o pět procent.

Společnosti již nejsou ochotné IT specialisty přeplácet, jak tomu bylo v minulých letech; neustále sledují náklady a raději volí cestu vyplácení mimořádných bonusů než zvyšování základních mezd. IT odborníky více než zvýšení platu motivuje flexibilní pracovní doba a možnost práce z domova. Je stále vysoká poptávka po Java vývojářích, a to jak v Praze, tak v Brně.

Obor Výroba a průmysl

Stejně jako v předchozích letech určuje trend automobilový průmysl, který mírně roste. Kromě něj jsou aktivní exportní strojírenské společnosti, jež se zaměřují na inženýrské a průmyslové celky. V tomto odvětví je největší poptávka po úzce specializovaných technických profesích, jako je projekce, konstrukce, řízení projektů.

K výraznějším změnám v platech zaměstnanců nedošlo. Vzhledem k tlaku německých zákazníků chybějí specialisté se znalostí německého jazyka – ti mají zvyšování platu jisté. V této oblasti mají velkou šanci na uplatnění absolventi technických univerzit.

Obor Obchod a marketing

Mzdy se pohybují oběma směry. Nejvíce si polepšili obchodníci v bankách – až o 10 procent. V technické oblasti zůstaly platy juniorních pozic stabilní, někde se snižovaly o 10 procent. Ohodnocení seniorů se zvýšilo v průměru o sedm procent. U rychloobrátkového zboží zůstalo stejné jako předešlý rok, u maloobchodu došlo k navýšení u juniorních pozic v průměru o pět procent.

V telekomunikacích a IT šly dolů mzdy seniorních odborníků – až o 15 procent. Je poptávka po zkušených kandidátech. U marketingových pozic se hledají především specialisté na sociální média.