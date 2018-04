Mzdy rostou. Kdo je na vrcholu a kdo na dně?

Vyplynulo to z údajů Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV), který pravidelně monitoruje ohodnocení a pracovní dobu zaměstnanců. Systém spravuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Před pár dny vyšla nejnovější čísla za poslední čtvrtletí roku 2014.

Medián či průměr V textu uvádíme průměrnou výši mezd a platů.

V údajích ISPV je uváděn též medián mezd a platů, který je většinou nižší než průměr. Ukazuje výdělek, který se nachází uprostřed řady od nejlépe po nejhůře placeného zaměstnance. Takže polovina zaměstnanců určité profese má méně než je medián a druhá polovina více.

Nejvíce si polepšili lidé pracující v odvětví zdravotní a sociální péče, kde platy vzrostly až o 4,5 procenta. Celkově první místo mezi nejlépe placenými obory opět obhájily Informační technologie. Tam je průměrný plat napříč republikou bez pětistovky 40 tisíc korun. Druhým nejlépe placeným oborem je výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla. Tam berou lidé v průměru přes 38 tisíc korun.

Naopak nejhůře je na tom oblast ubytování, stravování a pohostinství, kde si lidé každý měsíc odnesou domů v průměru jen 12 200 korun. V administrativě si zaměstnanci vydělají necelých patnáct tisíc měsíčně.

Almužnu mají uklízečky, balík zase dispečeři

Celkový průměr hodinové mzdy je 155 korun. Na tu ani zdaleka nedosáhnou uklízeči, vrátní, ochranka, prodavači. Ti se musí spokojit pouze s 60 až 70 korunami za hodinu. Naopak takový dispečer letového provozu se může pochlubit více než tisícovkou za hodinu. Bere téměř 190 tisíc korun měsíčně. Je také podle statistiky ISPV nejlépe placenou profesí vůbec. Ředitelé podniků dostávají v průměru od 400 do 600 korun za hodinu práce.

Průměrná hrubá měsíční mzda a počet zaměstnaných

Nejvíce vydělávají lidé ve věku 30 až 39 let. A to napříč regiony. Muži v tomto věku vydělávají 150 korun na hodinu, zatímco stejně staré ženy 116 korun. “Mzdy žen jsou v průměru stále o 22 procent nižší, než platy mužů na stejných pracovních pozicích. Situace se naštěstí pozvolna mění. Společnost si uvědomuje, že jde o problém, který je potřeba řešit, firmy se začínají snažit vytvářet firemní kulturu přátelštější ženám,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka organizace Business and Professional Women Praha.

V posledním čtvrtletí roku 2014 tvořily mimořádné odměny 9,4 procenta průměrné mzdy v podnikatelské sféře. V té pracuje přes 3 miliony lidí. Ve státní sféře, kde je zaměstnáno zhruba 700 tisíc lidí, mimořádné odměny tvořily 13,4 procenta platu.

Pět nej... Nejlépe placená místa v korunách na hodinu: Dispečer letového provozu 1184

Generální ředitel 602

Ředitel finanční společnosti 470

Ředitel pojišťovny 426

Šéf energetické firmy 390 Nejhůře placená místa v korunách na hodinu: Uklízeči v provozovnách služeb 58

Uklízeči v nemocnicích 63

Vrátní + ostraha 65

Prodavači drobného zboží a klenot 66

Pomocní kuchaři 67 Zdroj: ISPV

Lidé odpracovali v průměru 142 hodin měsíčně. Přesčasy u podnikatelské sféry dosáhly skoro čtyř hodin, u státní necelé dvě hodiny. Nejvíc přesčas pracovali lesníci, rybáři, zemědělci, zdravotníci a pracovníci v sociální oblasti. Bez přesčasů byli učitelé a lidé věnující se vzdělávání. Nejvíc neodpracovaných hodin kvůli dovolené, nemoci či překážek v práci měli zaměstnanci v odvětví těžby a dobývání. Chyběli v jednom měsíci zhruba 36 hodin.

V jakých oborech bude ještě lépe

I další platový průzkum, tentokrát personální společnosti Hays Czech Republic, potvrzuje růst mezd napříč obory. A nabízí také optimistický pohled na blízkou budoucnost na pracovním trhu.

Jeden ze sektorů, který prožívá výrazné oživení, je podle ředitele Hays Czech Republic Ladislava Kučery stavebnictví. Platy odborníků rostou a kandidáti jsou ochotni měnit práci. Firmy v tomto sektoru připlatí za kandidáta se zkušenostmi od přímé konkurence až 20 procent navíc. Klíčovou pozicí je projektový manažer, který si může dohromady s bonusy ročně vydělat až dva miliony korun, z části zde však záleží na úspěšnosti projektu.

Další sektor, který v tuto chvíli kandidáty láká na výrazné výdělky, je obchod. Poptávka po obchodnících je stále vysoká. Zájem je o absolventy či mladé uchazeče bez zkušeností. Obchodní manažer si v závislosti na segmentu či produktu může měsíčně vydělat od 50 000 až po 250 000 korun. Nabídek na trhu práce v této oblasti výrazně přibylo, až o 50 procent v porovnání s minulými lety.

Ve sledovaných firmách v oboru finance, bankovnictví a účetnictví si lidé polepšili na odměnách o 20 procent. Hlavní účetní dostal přidáno pět tisíc a dostal se tak na 60 tisíc měsíčně, finanční ředitel poskočil ze 120 na 140 tisíc měsíčně. “V bankovním segmentu pozic výrazně ubylo. Finanční role nyní často kumulují více zodpovědností a v souvislosti s tím dochází na těchto pozicích k růstu platů,“ vysvětluje Ladislav Kučera.

V administrativě a personalistice platy za poslední měsíce spíše stagnují. „V administrativě se platy za podobnou agendu mohou výrazně lišit, i podle sektoru: výkonná asistentka může mít plat od 30 000 Kč, pokud pracuje ve stavebnictví, až po 50 000 Kč, pokud pracuje v mezinárodní advokátní kanceláři,“ přibližuje Ladislav Kučera.

Ve strojírenství dominuje vliv automobilového průmyslu: zavedené závody nyní zvyšují objem výroby. Velmi atraktivními se pro uchazeče stávají vývojová centra automobilek, kde pracovních nabídek přibývá. Zároveň lze pozorovat, že v souvislosti s nedostatkem specialistů firmy mění strategii a dávají více příležitostí absolventům.

Cenu kandidáta na trhu určuje řada faktorů: region, velikost a původ firmy a počet let zkušeností uchazeče. Například u inženýra kvality v automobilovém průmyslu se výše mzdy může pohybovat od 27 000 korun u mladého absolventa bez praxe až po 80 000 korun u zkušeného zaměstnance se zodpovědností za více výrobních závodů.

Nejlépe hodnocení jsou stabilně mladí programátoři

V oblasti informačních technologií rostou podle aktuálního průzkum Hays platy i poptávka po uchazečích. Za poslední čtyři roky rostly platy na určitých pozicích v průměru od 21 procent (od 62 000 do 75 000 korun u IT manažera) až na 60 procent (od 25 000 na 40 000 korun u programátora/analytika). Absolventi vysokých škol se zaměřením na IT si tak mohou nejen snadno najít práci, ale při vstupu na pracovní trh jsou také jedni z nejlépe ohodnocených.

Výrazně roste počet Center sdílených služeb v České republice. Nyní je jich více než 150, letos se očekává nárůst o dalších více než 15 procent, přibude tedy nových míst. Nástupní plat je kolem 27 tisíc v Praze, v regionech 23 tisíc. Žádaní jsou uchazeči s perfektní angličtinou a ještě druhým jazykem. „Vysoká poptávka je po němčině a francouzštině, paleta požadovaných jazyků se však rozšiřuje i na jazyky jako hebrejština nebo bosenština. Znalost některých jazyků jako němčina, holandština nebo severské jazyky může zvyšovat cenu uchazeče až o 15 procent,“ dodává Ladislav Kučera.