Pro zajištění lepšího a pohodlnějšího života své rodiny by čeští tátové potřebovali vydělat měsíčně zhruba o pět až deset tisíc korun více. „Podle výsledku průzkumu nemá paradoxně počet dětí v rodině zásadní vliv na měsíční rodinné výdaje,“ říká Martina Švábová, manažerka výzkumu Pojišťovny České spořitelny. Dotazování byli napříč Českem muži a ženy žijí v páru, kteří mají jedno a více dětí.

Průzkum zároveň potvrdil, že rodina je pro české táty tou nejdůležitější hodnotou. Tvrdí to devět z deseti českých otců. Na druhém místě v žebříčku hodnot je zdraví, což uvádí 55 procent tátů. Pro 37 procent otců je pak důležité osobní štěstí. Pouze čtyři procenta českých tátů přiznává, že je pro ně důležité shromažďovat majetek, a jen tři procenta dotazovaných uvádí, že je pro ně důležité budovat kariéru.

Údaje glosované s nadsázkou

A jak komentuje žebříček hodnot průměrného českého táty bloger Dominik Landsman, autor blogu Deníček moderního fotra? „Mým cílem je dovést rodinu k blahobytu a zářné budoucnosti. Máme s manželkou v plánu, že náš syn bude v NHL a potom mi koupí jezero, kde budu do konce života už jen chytat ryby. Pak samozřejmě zdraví, protože kdybych byl nemocný, na tom jezeře bych si moc nezachytal. Osobní štěstí jsou pro mě maličkosti – přivonět si k rozkvetlé květině, pozorovat švitořící sýkorky a rybařit na jezeře, které mi syn koupí za výdělek z NHL,“ říká s nadsázkou sobě vlastní Dominik Landsman.

I když o rodinném rozpočtu dnes rozhodují většinou oba partneři rovným dílem, osm z deseti mužů svorně tvrdí, že svou rodinu zcela nebo z větší části živí. A za pravdu jim dávají i ženy (78 %). V pětině domácností pak o rozpočtu rozhoduje žena, a to přestože do něj více peněz přináší muž. „V naší domácnosti rozhodujeme o rozpočtu společně. S manželkou probereme naše možnosti, já něco navrhnu, ona něco navrhne… a potom uděláme to, co navrhla manželka,“ glosuje s úsměvem situaci ve vlastní domácnosti Dominik Landsman.

Táta není ohrožený druh

Unikátní sonda do priorit českých otců zároveň naznačila, že muž si na sobě nejvíc cení, že je dobrý rodič, který je schopný uživit rodinu. „Přes všechny peripetie s hledáním nové role muže a ženy v moderní společnosti se tak zdá, že táta není ohrožený druh. Role otce je ale univerzální. Od biologicky podmíněné snahy šířit své geny až po emoce spojené s rodičovstvím. Zajímavá je také tendence současných rodičů trávit s dětmi daleko více času, než tomu bylo dříve, například při sportu a dalších aktivních činnostech. To ale klade nároky na finanční stránku a zabezpečení rodiny,“ říká psycholog Tomáš Vašák.

Řada českých domácností však má potíže s šetřením a nemá vytvořený dostatečný finanční polštář na pokrytí nečekaných výdajů. Potvrzuje to i průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny. Velkorysou rezervu více než 200 tisíc korun má jen pouhá desetina Čechů. Naopak 39 % Čechů má našetřeno méně než 10 tisíc korun a dalších 9 % uvádí úsporu do 20 tisíc korun. Pro řadu rodin je tak rozbitá pračka, auto, ztráta zaměstnání, nebo dlouhodobá nemoc živitele rodiny životní situace, která dokáže zamávat s rodinným rozpočtem.

„Aby se člověk vyhnul finančním potížím a dluhové pasti, musí přemýšlet dopředu a začít včas spořit. V ideálním případě by měl každý mít finanční polštář zhruba ve výši tří platů. Jak se však ukazuje, téměř polovina Čechů by měla velké problémy, pokud by musela nárazově vydat větší sumu peněz,“ říká Lenka Molnárová z Raiffeisen stavební spořitelny.

VIDEO: K čemu skříně plné věcí? Zkroťte rodinné výdaje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Záložní plány nemá 44 procent otců

Peníze jsou v Česku stále jedním z nejčastějších důvodů rodinných konfliktů. Podle psychologa Tomáše Vašáka se však hádkám o peníze dá předcházet tím, že si rodina začne hlídat své finanční výdaje. „Doporučuji věnovat dva až tři večery nastavení finančního fungování rodiny a alespoň jednou ročně prověřit, zda je vše, jak má být. V případě problémů by měl být jeden partner schopen zastoupit druhého. Například aby věděl, jaké platby kam odcházejí, ale aby také mohl například disponovat účtem partnera v případě nehody,“ radí psycholog Tomáš Vašák.

I když je pro české tatínky rodina na prvním místě, řada z nich však nemá jakýkoliv záložní plán, jak zajistit rodinu, pokud by došlo k nenadálému výpadku příjmu. „Sonda odhalila, že záložní plán nemá 44 procent otců, z toho desetina o něm ani nepřemýšlí. Zbytek má buď peníze naspořené bokem, životní pojištění nebo jejich kombinaci,“ přibližuje Martina Švábová.

Jaké mají čeští otcové záložní plány? 33 % má naspořeno dostatek peněz

21 % má životní pojištění, které pokryje výpadek příjmu

18 % má životní pojištění, které nepokryje výpadek příjmu

33 % nemá záložní plán, ale přemýšlí o něm

11 % nemá záložní plán a nepřemýšlí o něm Poznámka: Výsledek nad 100 % vychází proto, že někteří dotazovaní uváděli spoření i životní pojištění.



„Mít záložní plán, díky kterému bude v případě vážných životních situací o rodinu postaráno, by mělo být prioritou každého otce, který živí rodinu,“ poznamenává Petr Procházka z Pojišťovny České spořitelny.

A proč tak velký počet otců neřeší záložní plány? Podle Tomáše Vašáka jde o psychologický paradox, kterému se říká „vyhýbání“. Řešení potenciálních černých scénářů je totiž provázeno negativními emocemi. Nejjednodušší cestou, jak se takovým emocím vyhnout, je nemyslet na to. Tedy vytěsnit z hlavy úvahy, co by se stalo, kdyby ... „Obecně máme tendenci přeceňovat budoucnost, pokud jde o naše zdraví, stabilitu či úspěch, a říkat si – to se mě netýká. Toto podceňování rizika je přitom častější u mužů než u žen,“ uzavírá Tomáš Vašák.

Hádáte se doma někdy o peníze?