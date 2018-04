Komu by Češi rozhodně nepůjčili? Některá zjištění jsou překvapivá

Komu byste rozhodně nepůjčili? To byla jedna z otázek nedávného průzkumu mezi dvěma tisíci lidmi pro banku Zuno. Osm Čechů z deseti řeklo rezolutní ne politickým stranám. Více než polovina lidí by nepůjčila cizím lidem prostřednictvím kolektivní půjčky a přesně 35 procent Čechů by nikdy nepůjčilo státu.

Půjčujte si výhodně Přehledné srovnání půjček vám pomůže zorientovat se v nabídce na trhu.

Každý pátý člověk by nezaložil svého kolegu v práci a u osmi procent lidí by neuspěl s prosbou o půjčku ani kamarád. Výsledky na Slovensku byly téměř totožné, akorát na první místě byl neznámý člověk a politické strany na druhém.

Od přátel či kolegů v práci si nepůjčuji, říká třetina respondentů

Pak přišla otázka: od koho byste si nikdy peníze nepůjčili? Téměř 59 procent oslovených by si nepůjčilo od nebankovních společností a téměř polovina by rozhodně nevyužila kolektivních půjček, o kterých se nyní stále více mluví. Je vidět, že se zatím mezi lidmi příliš neuchytily.

Na třetím místě se umístili nejbližší přátelé. Lidé se tak zřejmě drží rad odborníků, že od přátel se nepůjčuje, aby dluh nakonec dlouhodobý vztah nezlikvidoval. Dále 13 procent lidí by si nepůjčilo od kolegy v práci. Na Slovensku to bylo ale obráceně - na třetím místě byli kolegové z práce a na čtvrtém kamarádi. Zajímavé je, že 19 procent respondentů v Čechách a 13 procent na Slovensku uvedlo, že si peníze nikdy od nikoho nepůjčuje.

“Příjemně nás překvapilo, že Češi a Slováci se začínají orientovat v oblasti spotřebitelských půjček. Obecně se věnují zejména poskytovatelům půjček a nabídky ihned on-line srovnávají. Nebankovní společnosti, kterých se v poslední době vyrojilo několik set, u Čechů propadly. Každý druhý Čech jim nedůvěřuje,“ komentuje výsledky průzkumu mluvčí banky Zuno Vladimír Michna.

A víte, na co si Češi a Slováci půjčují nejčastěji? Na bydlení či jeho rekonstrukci. Na dalším místě byly dluhy. Pak si také rádi půjčujeme na auto či motorku a na dovolenou a elektroniku.

Češi chtějí ušetřit

Co Čechy zajímá v rámci úvěrových parametrů, je celková úspora, výše měsíčních splátek a nový úrok, který získají v případě refinancování staré půjčky. “Při podrobnějším zkoumání jsme zjistili, že Slováci oproti Čechům věnují více pozornosti právě novému úroku a měsíčním splátkám. Naopak Češi se více soustředí na informace o případných extra poplatcích,“ dodává Vladimír Michna.

I když jsou úrokové sazby obecně velmi nízko, stále se ještě velké množství lidí setkává s úrokovou sazbou nad 10 procent ročně. Polovina oslovených Čechů by si u své půjčky ale přála úrokovou sazbu pod pět procent.

„Úroky u půjček jsou na historickém minimu, u banky můžete dostat i 4,9 procenta. Spousta lidí se ale stále nechává zlákat zdánlivě výhodnými nabídkami a kvůli skrytým podmínkám a poplatkům platí zbytečně moc. Situaci by měl zlepšit nový zákon o půjčce, ale hlavně lepší edukace lidí,“ říká Vladimír Michna.

Oproti minulým letům narostla důvěra ve stabilní bankovní instituce. Každý druhý Čech své bance důvěřuje a navíc se situace stále zlepšuje i v oblasti komunikace s bankou. Podle průzkumu téměř polovina Čechů s ní komunikuje prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví. Druhá polovina však stále chodí přímo na pobočky.