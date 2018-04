Digitalizace, či osobní kontakt. Co je v práci klíčové? Češi mají jasno

Že technologie čím dál více mění a ovlivňují způsob naší práce je jasné. Ale jak ukázal poslední rozsáhlý průzkum Workmonitor společnosti Randstad, digitalizace zdaleka není vítána s takovým nadšením, jak by se možná dalo očekávat. Osobní kontakt jako nejlepší formu komunikace upřednostňuje 90 procent českých zaměstnanců. Chybí jim větší interakce s kolegy v pracovním prostředí.

Rostoucí vliv technologií na způsob jakým žijeme, pracujeme a bavíme se, nepřináší jen pozitiva. V průzkumu 56 procent zaměstnanců připustilo, že se díky všudypřítomné digitalizaci cítí méně propojeni s lidmi v reálném světě a 45 procent respondentů uvedlo, že si připadají více odtrženi od svých spolupracovníků.

Důvodem může být i menší počet osobních schůzek v práci. Až 60 procent zaměstnanců tvrdí, že jim za poslední roky výrazně ubylo porad a setkání, které probíhají z očí do očí.

„Moderní technologie jsou důležitou součástí našich životů a jejich vliv se bude zvětšovat, ať už chceme nebo ne. Umožňují nám jednat rychleji, efektivněji i přesněji, ale je vždy nutné mít na paměti, že pravá podstata komunikace a spolupráce spočívá v interakci, vnímání a pochopení. Lidská stránka by se z pracovního prostředí neměla vytratit, protože to je to, co ho doopravdy utváří,“ komentuje výsledky průzkumu ředitelka společnosti Randstad Hana Púllová.

Já s tím počítačem neumím, vzkazují lidé

Problémem pro mnohé zaměstnance ovšem není jen nedostatek osobního kontaktu, ale také nedostatek technických informací a znalostí. V průzkumu se 52 % českých pracovníků svěřilo, že by potřebovali další školení, aby s technickým vývojem dokázali udržet krok a mohli to, co nabízí, opravdu dobře využít ve svůj prospěch.

„Výsledky našeho průzkumu přinášejí důležitou informaci i všem zaměstnavatelům. Nestačí pouze poskytnout lidem nejmodernější prostředky, je zároveň nutné ujistit se, zda je umějí správně využívat. Investice nejen do technologií, ale hlavně i do technického vzdělávání zaměstnanců by měla být součástí politiky každé firmy, která chce jít s dobou, nebo ještě lépe, trochu ji předběhnout,“ doplňuje Hana Púllová.

A jaký mají technologie vliv na celkový stav naší společnosti? Podle názoru 62 % českých zaměstnanců se díky nim stává méně lidskou. Jen 39 % dotazovaných si myslí, že technický vývoj by naopak díky svému globálnímu dosahu mohl k její větší humanizaci přispět. Zajímavé je, že v tomto ohledu se Češi projevili jako nejskeptičtější národ ze všech 34 zemí, ve kterých průzkum Workmonitor společnost Randstad prováděla.

