Češi mají práci až překvapivě rádi

Naopak negativní postoj k práci přiznalo asi šest procent lidí a dvě další procenta jsou zralá na odchod. Svou práci totiž vyloženě nesnášejí. Zbylá desetina lidí práci nijak emočně neprožívá, berou ji jako povinnost a neřeší, jestli je má bavit, nebo ne.

Fakta z průzkumu "Svou práci miluji, moc mě baví“ - souhlasí 10 % lidí

"Svou práci mám celkem rád, většinou mě baví, někdy méně" - souhlasí 70 % lidí

"Svou práci rád nemám" - souhlasí 6 % lidí, přičemž 2 % svoji práci vyloženě nesnáší

"Emoce neřeším, práce je povinnost" - míní 10 % lidí

Výsledky odpovídají podobnému celoevropskému průzkumu, který provedla před dvěma lety Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Hodnotila spokojenost s platem, pracovní náplní i s kolegy a šéfy. Podle ní bylo 16 procent Čechů vysoce spokojených s prací a dohromady s těmi, kdo byli "jen" spokojeni, šlo celkem o osmdesát procent lidí.

V novém českém průzkumu by přesto 80 procent lidí chtělo svou práci změnit co do profese nebo pozice. Většinou jim v tom brání obavy ze ztráty příjmu a dalších výhod a nedostatek odvahy a důvěry ve vlastní schopnosti. Přibližně jen každý pátý za ideální povolání pro sebe, i bez ohledu na výdělek, považuje právě tu profesi, kterou v praxi dělá.

Jak jít štěstí naproti?

Jenže podle amerického průzkumu spokojenosti s prací mezi 11 tisíci lidmi v 90 zemích se dokonce dá jít "štěstíčku naproti". Průzkum vznikl pro poradenskou společnost Delivering Happiness at Work, kterou založil americký podnikatel Tony Hsie, šéf a zakladatel obchodu Zappos.

Podle výsledků je o čtvrtinu vyšší šance být v práci spokojený, pokud pracujete pro firmu s méně než stovkou zaměstnanců, na rozdíl od společnosti s více než tisícovkou lidí. Zajímavé je, že dohlížet na druhé je další faktor spokojenosti. Manažeři a vedoucí jsou v práci o 27 procent častěji spokojenější než podřízení.

Velký rozdíl přináší i náplň práce. Kdo poskytuje nějakou péči nebo přímou službu s lidmi, má o 75 procent větší pravděpodobnost, že bude do práce chodit rád, než ten, kdo pracuje na obchodním oddělení.

Nová studie americké University of Wisconsin dokonce říká, že štěstí v práci je spojené s altruismem: ti, kdo pomáhají druhým, jsou prý šťastnější. Řemeslníci a další odborníci jsou také, a rovnou o polovinu, spokojenější než lidé bez vyučení. I věk hraje velkou roli. Starší lidé bývají v práci spokojenější než mladší. Ovšem nejméně spokojení bývají čtyřicátníci.

V nejnovějším českém průzkumu Stem/Mark dále položila otázku stran nejoblíbenějšího zaměstnání. Tedy takového, které by každý rád dělal, pokud by nemusel brát ohled na peníze. Dvě nejčastější povolání, která se ve fantazijním výčtu objevila, byla "hospodský" a "péče o přírodu a zvířata".

Agentura Stem/Mark průzkum provedla mezi 324 lidmi staršími 18 let, kteří pracují.

Jste ve své práci spokojení?