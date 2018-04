Test úvěrových firem: zajímavé úroky i tajnosti se smlouvou

Češi a půjčky Bezpečného věřitele pozná v Praze 40 procent a ve středních Čechách 36 procent lidí. Na Vysočině ví, co je bezpečný věřitel, jen 9 procent, v Libereckém kraji 10,4 procenta lidí.

Více než 85 procent Pražanů by nepodepsalo nic, aniž by si to nejprve předtím přečetlo. V ostatních krajích na tom trvají většinou dvě třetiny obyvatel.

Ve všech krajích se více než polovina spotřebitelů aktivně zajímá o sankce za předčasné splacení úvěru. Nejméně zodpovědní jsou obyvatelé Plzeňska, kde celých 11 procent z nich to nepovažuje za důležité kritérium při výběru půjčky.

Nejčastěji lidé úvěrem financují vybavení domácnosti. V Libereckém kraji více než polovina obyvatel, ve středních Čechách 45 procent. Oblíbený je také nákup vozu na úvěr, to využije na jižní Moravě 40 procent lidí, v Praze si zase více než třetina lidí financuje pomocí úvěru zlepšení svého zdravotního stavu. K zajištění dovolené nebo k financování koníčků využije půjčku jen menšina lidí. Zdroj: Navigátor bezpečného úvěru