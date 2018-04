První den v nové práci žádné remcání, minisukně ani alkohol

Nekritizujte, nemluvte o intimních věcech ani se nepouštějte do rozboru politické situace, a už vůbec nepijte alkohol – takovou taktiku doporučují odborníci lidem, kteří právě nastoupili do nového zaměstnání a chtějí bez problémů zapadnout do pracovního týmu.

1. Konverzujte, ale nemluvte o tom, co děláte s manželkou

"V prvních dnech by nový člen týmu měl zejména naslouchat, dělat si poznámky a vstřebávat atmosféru na pracovišti. Měl by si zjistit, jaké jsou ve firmě zvyklosti, jak probíhají porady, jaká je ve společnosti psaná i nepsaná hierarchie," říká personalista Luboš Rejchrt ze společnosti Grafton. Podle něho je důležité slušně konverzovat, ale s povídáním to zase nepřehánět. A to ani v případě, že se v novém kolektivu cítíte dobře.

"Hlavně se vyhněte politickým agitacím nebo líčení svého intimního života. Rozhodně nezatěžujte své spolupracovníky soukromými problémy či dokonce zábavnými příběhy," radí Luboš Rejchrt. "Nováček by se také neměl chovat příliš kamarádsky. Takové postavení se bude teprve postupně budovat."

Pokud se v termínu vašeho nástupu koná nějaká neformální akce, měli byste se na ní držet spíše zpátky a nepřehánět to s konzumací alkoholu.

Zase se ale kontaktu s kolegy nevyhýbejte příliš. Pokud se s nikým neseznámíte, nebude se ani s vámi nikdo bavit. A koho se pak zeptáte na radu nebo na koho se obrátíte s prosbou o pomoc?

2. Nekritizujte, když o firmě skoro nic nevíte

Není dobré kritizovat zavedené pořádky v nové firmě hned od prvních minut nového pracovního poměru. Úplně zapomeňte na věty typu: "V minulém zaměstnaní jsme to dělali lépe." Nebo: "Takhle se to nedělá, to je úplně špatně."

"Jakákoliv kritika bude vhodná až v okamžiku, kdy bude nový pracovník dotázán. Ale pozor, musí být taktní a ohleduplný. A co je důležité – v takovém případě musí být kritik schopen navrhnout řešení. Protože zkritizovat bez návrhu řešení je velice jednoduché," upozorňuje personalista Rejchrt.

3. Nevíte, co máte vlastně dělat? Bez okolků se zeptejte

Od zaměstnavatele se očekává, že nového člověka uvede a zadá mu práci. Pokud to tak není, měl by se dotyčný určitě ozvat.

"Měl by se slušně dotázat, jaký program je pro něj připravený, aby se mohl co nejdříve zapracovat na své místo a mohl začít dělat plnohodnotně svou práci, která je od něj očekávána," doporučuje Luboš Rejchrt.

V případě, že zadanému úkolu úplně nerozumíte, nebojte se a řekněte to. "Není mi zcela jasná jedna věc," nebo "Nerozumím úplně přesně zadání. Mohu poprosit o praktický příklad?" – tak by měla vypadat ideální reakce. Rozhodně nikomu nic neporoučejte. A ani se příliš často neomlouvejte. Odpovědi a vysvětlení si pečlivě zapisujte, abyste se nemuseli neustále ptát, jak se co dělá nebo obsluhuje.

Na začátku na sebe neklaďte vysoké požadavky. Vyvarujte se rychlých a zbrklých rozhodnutí a činností, které jste neprokonzultovali se svými kolegy či nadřízenými.

4. Přehnané snažení vám může být i na škodu

Je správné zůstávat v novém zaměstnání přesčas, abyste ukázali snahu? Budete-li v práci déle než ostatní, může to nadřízený vnímat jako vítanou aktivitu a iniciativu. Ale vaše přesčasy mohou značit i pravý opak – mohou být totiž známkou toho, že jste pomalí. Proto zvažte, zda nebude snaha spíše na škodu.

Dejte také pozor na kolegy, kteří se na nového člena týmu mnohdy dívají jako na vetřelce. "Snaha se cení, ale nesmí být přemrštěná. Nemělo by to vypadat, že hned usilujete o vyšší post nebo o místo kolegy," říká Luboš Rejchrt. A doporučuje seznámit se nejprve s lidmi, kteří vám jsou nejsympatičtější nebo kteří pracují vedle vás, a postupně se spřátelit s dalšími.

Vzhledem k tomu, že své kolegy ještě neznáte, nevíte, jak se k vám budou chovat. Nechtějte se zalíbit za každou cenu, nepouštějte se do pomluv druhých ani servilně nesouhlaste se vším, co vám kdo řekne. Buďte zdrženliví, pozorujte a udělejte si na kolegy svůj vlastní názor.

5. Tílka a minisukně se opravdu nehodí

"Mám si vzít tuhle sukni? Ale co k tomu? Vezmu si raději tyhle šaty. Ne, vypadají tak domácky..." Pro někoho může být vhodné oblečení na první den v nové práci velké dilema. Stačí ale postupovat podle ověřených rad, vezměte si něco pohodlného, vkusného.

Zvláště u administrativních pozic je důležité dbát na zevnějšek, ale nesmí šokovat.

Ženy by se měly vyvarovat krátkých sukní nebo naopak těch až na paty, tílek, hlubokých výstřihů, přehnaně barevných oděvů, drahých šperků a dalších výrazných ozdob. Zapomeňte i na silné vůně, mohou okolí obtěžovat.

Personalisté dokonce doporučují zajít si před prvním dnem v novém zaměstnání ke kadeřnici případně k vizážistce, abyste se cítili "nově".

6. Zaměstnavateli, připrav nováčkovi místo

Vstřícnost by však měla být na obou stranách, a tak se očekává, že firma se na příchod nového pracovníka připraví, aby nováček od začátku cítil, že ho zaměstnavatel opravdu potřebuje.

To znamená, že by měl mít nachystané pracovní místo – stůl, židli, počítač, telefon, vytvořenou e-mailovou adresu a podobně.

"Není nic horšího než přijít do nového zaměstnání a nabýt dojmu, že vás nikdo nečeká, a strávit hodiny pátráním, jaké je heslo do počítače," říká personalistka Veronika Rudolfová ze společnosti Hofírek Consulting.

Ideální je, když v prvních dnech firma zorganizuje takzvaný Induction Day, kde se pracovník dozví všechno o společnosti, interních pravidlech, firemní kultuře a podobně.

V lepších případech dostane pracovník plán svého prvního týdne, kde je rozepsáno, kdy se s kým setká a co se na schůzce dozví. Z materiálu by mělo být patrné, jakým způsobem se zaškolí do problematiky, kterou bude mít ve firmě na starosti.

"Pokud je zaměstnavatel na příchod nového člena týmu připraven, zaměstnanec se mnohem rychleji zapracuje. A tím, že nováček vidí, jak to v práci dobře funguje, bude i k plnění svých pracovních úkolů přistupovat zodpovědněji," dodává Luboš Rejchrt z agentury Grafton.