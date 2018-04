První dojem si o vás druzí vytvářejí podle vzhledu

K citlivě zdokonalené tváři se hodí i pěkný účes. Poraďte se i tady s odborníky. Vrabčí hnízda, trvalou narušené vlasy, lupy či mastný vzhled vás příliš neozdobí. Pokud mají muži málo vlasů, jejich vzhled většinou nespraví "přehazovačka". Ta na problémy s nedostatkem vlasů spíš upozorní, zvlášť když trochu zafouká. Ani kompenzace příliš vysokého čela dlouhými vlasy vzadu příliš nezapůsobí. Někdy se více uplatní pěkný tvar hlavy, i když na ní nebude mnoho vlasů, dokonce i holé hlavy skórují. Nic zásadního nelze namítat ani proti bujným kšticím mužů. Měli by však být soudní a realisticky posoudit, jak v účesu vypadají a zda se k nim hodí. Účesové výstřelky typu umaštěných dredů jak u mužů, tak u žen jen těžko zapůsobí dobrým dojmem. Obvykle to příliš nevylepší ani více náušnic v jednom či obou uších nebo piercingy v nose, ve rtu či na bradě. A to jak u mužů, tak i u žen. Osobní vzhled je vaše vstupenka do všech vztahů. Upoutá, vyvolá v druhých lidech první dojem. Nemá proto být ani křiklavě vyzývavý, ani zcela fádní. Určitě vám neprospěje zanedbanost - třeba špína za nehty, protože jste neděli strávili na zahrádce a neměli dost času. Příliš pěstěný vzhled, vypočítaný na efekt, může zase navodit dojem, že nemáte čas zabývat se i něčím jiným. A tak raději všeho s mírou.Pokud chcete dosáhnout úspěchu, neměli byste zanedbávat detaily týkající se vzhledu. Jde především o čistotu a celkovou upravenost, nikoli o módnost či nejnovější styl. Na druhé straně přehnaný důraz na vzhled, jako je nadměrné používání parfému, příliš silné nalíčení nebo nadměrné množství šperků, mohou také vytvářet negativní dojem.Jak přijmout kritiku? Jak vyjít se spolupracovníky či jak se vyrovnat se stresem? Odpovědi na tyto otázky najdete v seriálu 100 rad, jak být úspěšnější v práci. Připravujeme ho s docentkou Evou Bedrnovou z pražské VŠE a Davidem Gruberem, autorem knih s touto tematikou.