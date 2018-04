První nemovitostní fond možná padl. Je to dobře?

Drobní investoři mohli být zhruba před rokem rádi, že portfolio fondů, které nabízejí investici do nemovitostí, netvoří pouze jeden fond, ale hned tři. Ty mohly investorovi nabídnout různou strategii, podmínky, poplatkovou strukturu, různé typy nemovitostí v portfoliu, a každý si tak mohl s přimhouřením očí vybrat to, co mu vyhovovalo.

První dva fondy se dokonce jakoby předháněly v tom, kdo se pochválí investorům svou první, pokud možná co nejexkluzivnější, nemovitostí.



. Místa nemovitostních fondů Nemovitostní fond společnosti REICO měl k dispozici kancelářskou budovu Platinum v Brně. U fondu 1. nemovitostního OPF Realtia společnosti REALTIA to byla budova Palác Anděl v Praze.

Nemovitost Palác Anděl ale nebyla v portfoliu 1. nemovitostního fondu, vlastníkem byla společnost Nationwide Holding, a. s., (jediný akcionář investiční společnosti Realtia) a nemovitost měla být převedena do fondu na přelomu roku po nezbytném získání dostatečného objemu akvizičních prostředků od investorů.

I když na tuto skutečnost samotní představitelé fondu zpočátku upozorňovali, mnoho investorů mohlo nabýt dojmu, že fond má ve svém portfoliu první nemovitost. To ale nebyla pravda a nakonec se tak nestalo ani koncem roku. Před nedávnem jsme se pak mohli dozvědět, že palác Anděl byl prodán nemovitostnímu fondu Degi, který patří do britské investiční skupiny Aberdeen Property investors Group.

Na telefonický dotaz, zda se bude fond Realtia prodávat, jeden z členů představenstva sdělil, že on o ničem takovém neví a "podílový fond zhodnocuje vložené investice podle předem stanovené investiční strategie". Druhý den vyšla najevo informace, že fond Realtia byl prodán Maxima pojišťovně. Jsou dvě možnosti. Buď tedy lhal, nebo nevěděl, co se děje ve společnosti, v jejímž vedení sedí.



Zbývá jen doufat, že u nového majitele se fondu bude dařit lépe a nemovitosti do něj budou spíše přibývat. Momentálně totiž jde o obyčejný fond peněžního trhu, který se snaží přemluvit investory o výhodnosti investování do nemovitostního fondu.

