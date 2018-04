První tři dny nemocenské budete doma zdarma

První změnou, kterou reforma veřejných financí do sociální oblasti přináší, je zrušení automatické valorizace všech sociálních dávek kromě důchodů. To znamená, že se například přídavky na děti, existenční minimum, porodné nebo dávky pěstounské péče už nebudou navyšovat, když se změní částka životního minima, ale budou pevně stanovené. Mezeru v rodinném rozpočtu by mělo dorovnat snížení daně z příjmů.

Podle zprávy ministerstva práce a sociálních věcí by změny měly lidi motivovat k tomu, aby raději šli do práce a nežili z dávek.

Přídavky jen pro chudší rodiny

Přídavky na děti stát zatím poskytuje všem rodinám, které o ně zažádaly a jejich čistý příjem se pohybuje v rozmezí 1,5–4násobku životního minima. Výše přídavku je odstupňována podle příjmu rodiny. Na dávky tak má nárok téměř 90 procent českých rodin, to reforma změní.

Od příštího roku na přídavky dosáhnou jen rodiny s příjmy do 2,4násobku životního minima. Měsíční dávky budou vypláceny v pevné výši podle věku dítěte.

Na dítě do šesti let můžete od Nového roku získat 500 korun, na školáka do 15 let 610 korun a student do 26 let má nárok na 700 korun. Tříčlenná rodina s pětiletým dítětem nyní dostává přídavky jen v případě, že nemá více než 28 320 korun čistého. Od roku 2008 již přídavky nedostane, nárok na ně bude mít jedině v případě, že její příjem nedosáhne 17 tisíc korun.

Rodičovský příspěvek ve třech rychlostech

Rodiče, kteří budou s dítětem doma tři roky, na tom budou obdobně jako teď. Současná výše rodičovského příspěvku je 7582 korun, po reformě to bude 7600 korun. Novinkou je takzvaná vícerychlostní struktura čerpání. S dítětem můžete doma zůstat jen dva roky, pak každý měsíc od státu dostanete 11 400 korun.

Naopak, když budete na rodičovské 4 roky, do 21. měsíce věku dítěte budete brát 7600 korun, ale pak dávka klesne na polovinu – 3800 korun. Reforma také na 28 týdnů po porodu sjednotila vyplácení peněžité pomoci v mateřství, lidově mateřské, bez ohledu na to, jestli je matka vdaná nebo svobodná.

Nárok na dávku po dobu 37 týdnů budou mít jen maminky s vícerčaty. Za trojčata po reformě dostanete o 40 tisíc méně

Reforma zasáhla i porodné

Neprokázalo se, že by jeho výše páry motivovala k rodičovství, a tak od příštího roku namísto téměř 18 tisíc korun rodička dostane jen 13 tisíc za každé dítě. Navíc stávající zákon zvýhodňuje maminky, které porodí vícerčata. Za dvojčata dostanou 53 120 korun a za trojčata dokonce 79 680 korun. Teď to je „jen“ 26 000 a 39 000 korun.

Dávku, kterou poslanci nakonec přece jen zachovali, je pastelkovné. Patříte-li k rodinám s průměrnými příjmy, až budete svého prvňáčka vypravovat do školy, můžete o tisícikorunu požádat na úřadu práce. Podle testu MF DNES vybavení pro prvňáka vyjde minimálně na 2000 korun, takže půlku útraty můžete od státu dostat zpátky.

Pohřebné jen výjimečně

Dávkou, která reformu nepřežila, je pohřebné. Byla to vůbec nejdéle vyplácená dávka v zemi a na pohřeb stát přispíval částkou 5000 korun. Od příštího roku budou muset příbuzní zesnulého sáhnout do vlastní kapsy, což například pro důchodce nebude lehké.

Nejlevnější pohřeb totiž stojí přibližně tolik jako průměrný důchod. Pětitisícovku na vypravení pohřbu dostanou jen rodiny s nezaopatřenými dětmi (student do 26 let) v případě, že by zemřel některý rodič nebo dítě.

Nemocenská – tři dny zdarma

Revoluční změnou v českém sociálním systému je také úprava nemocenské. První tři dny nemoci nedostanete vůbec nic, dávky se vyplácejí až od čtvrtého dne. Pak máte do konce měsíce nárok na 60 procent takzvané denní vyměřovací dávky. Ta zhruba odpovídá denní hrubé mzdě. Od 31. do 60. dne dávka stoupne na 66 procent a od 61. dne dál dosáhne 72 procent.

Opatření by mělo vést k tomu, že lidé nebudou nemocenskou zneužívat, proto jsou sníženy dávky pro kratší nemoci. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že jsme zdravější než obyvatelé sousedních zemí, ale marodíme víc – průměrně 21 dní v roce. Pokud si to můžete dovolit, je lepší si při nachlazení vybrat týdenní dovolenou. Pokud berete dvacet tisíc, příští rok za měsíc nemoci dostanete 10 120 korun, místo letošních 11 480.

Nezaměstnaní jen rok

Lidé, kterým se do práce nechce, se od roku 2008 nebudou moct uchýlit ani k nemoci, ani pobírat podporu v nezaměstnanosti. Kdo bude na úřadu práce registrován déle než rok, bude muset vyjít pouze s existenčním minimem ve výši 2020 korun měsíčně. Výjimkou jsou osoby starší 55 let, lidé v částečném invalidním důchodu a rodiče, kteří pečují o dítě mladší 12 let.

Reforma je přísnější i k lidem, kteří pracují nelegálně. Pokud budete přistiženi při práci načerno, z evidence uchazečů o práci vás na půl roku vyřadí.