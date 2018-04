První tři dny nemoci budeme úplně bez koruny

"Zaměstnanec s platem 40 tisíc měl dosud při měsíční nemoci 10 848 korun, nově dostane 15 212 korun. Člověk s průměrným příjmem 22 tisíc si naopak mírně pohorší, za měsíc dostane zhruba o stokorunu méně," spočítal Pavel Löffler z poradenské společnosti Ježek software.

Vždy jsou však nevýhodné krátké nemoci. Od ledna totiž zaměstnanci nedostanou za první tři dny marodění ani korunu, následující dny jim bude vyplácet zaměstnavatel náhradu mzdy, ale jen za dny pracovní. Až od patnáctého dne máte nárok na klasickou nemocenskou.

Podnikatelé mají smůlu

Jste-li podnikatel, nárok na náhradu mzdy nemáte vůbec, nemocenskou dostanete až po 15 dnech, a to pouze v případě, že jste se dobrovolně přihlásili a platíte nemocenské pojištění.

Možnou alternativou je pojistit si u komerční pojišťovny výplatu dávek v pracovní neschopnosti. Ty vám v případě, že jste OSVČ, nahradí nemocenské dávky, zaměstnancům přilepší. Cena se liší podle věku a pohlaví. Například 35letý muž, který chce dostávat 300 korun od 29. dne nemoci, platí za pojistku 345 korun měsíčně.

Onemocnět ve středu se nevyplatí

Pro zaměstnance je nejlepší onemocnět v pondělí. Hned v tom samém týdnu dostanete zaplaceno za čtvrtek a pátek. Když vás nemoc skolí ve středu a vy se do pondělka uzdravíte, máte smůlu. Za první tři pracovní dny nedostanete nic, pak je víkend, za který náhradu mzdy nemáte také. A v pondělí už abyste šli na kontrolu a nechali se "uschopnit".

To, že zaměstnavatel bude náhradu vyplácet za pracovní dny, neznamená, že když vám vyjde nemoc na Velikonoční pondělí, nebudete brát nic: peníze dostanete, protože jde o placený svátek. Máte tedy nárok i na náhradu mzdy. Také soboty a neděle nejsou automaticky neplacené - když třeba pracujete v obchodě a měli jste naplánovanou víkendovou směnu, peníze dostanete. Pokud má pacient více zaměstnání, má nárok na náhradu mzdy z každého z nich.

Nemocenská až za 14 dní

Kdo je nemocný déle než 14 dní, bude dostávat klasickou nemocenskou. Nemocenské dávky se vyplácejí za kalendářní dny, hradí je správa sociálního zabezpečení.

Novinkou je, že nemocenskou můžete pobírat 380 kalendářních dní, dříve to byl rok, tedy 365 dní. Kratší nemocenskou mají jen pracující důchodci, mohou ji pobírat nejdéle 70 dní. Pokud však jejich pracovní smlouva končí dříve, pak jen po dobu, kdy jsou v pracovním poměru.

V karanténě je to jinak

Když jste na nemocenské kvůli karanténě nařízené hygienikem, budete od zaměstnavatele dostávat peníze i v prvních třech dnech nemoci, a to 25 procent průměrné mzdy, ovšem snížené podle zákonem daných redukčních hranic. Například při hrubém měsíčním příjmu 22 000 je to 225 korun denně. Od 4. do 14. pracovního dne to bude 60 procent a od 15. dne platí nemocenskou stát.

Bič na simulanty

Od zavedení nového systému si ministerstvo práce slibuje zastavení zneužívání nemocenských dávek. Podle něj budou firmy motivované bojovat proti častému marodění svých pracovníků, aby je zbytečně neplatily, a pohlídají si, zda se pacient opravdu léčí. Kontrolovat jej mohou samy nebo s pomocí pracovníků správy sociálního zabezpečení. Pokud firma nemocného načapá, že místo léčení pracuje třeba pro někoho jiného, může mu náhradu mzdy snížit nebo úplně odebrat.

Zaměstnavatelé však mohou náhradu mzdy i zvýšit. Pokud chtějí svého zaměstnance odměnit, klidně mu platí i první tři dny nemoci. Tuto náhradu však dávají ze svého zisku, nemají nárok na žádné úlevy od státu.

Stát firmy podpoří

Ministerstvo práce bude firmám kompenzovat náklady spojené s vyplácením náhrady mzdy. Sníží jim odvody na nemocenském za zaměstnance. Z 3,3 procenta klesnou na 2,3 procenta. Dále se firmám z náhrady mzdy, kterou v daném měsíci zaplatily, polovina vrátí. Odečtou ji z pojistného, které za své zaměstnance odvádějí.