První třída bývá oříškem pro děti i jejich rodiče

Důležité je přípravu na první třídu nepodcenit. Dítě by se mělo do školy nejen těšit, ale také na ni být psychicky připraveno. O školní zralosti rozhodují psychologové, ale rodiče by sami měli zvážit, zda dítě není příliš hravé a nesoustředěné. Zpětně, v první třídě, už je pozdě. Pokud rodiče dovedou do první třídy "emočně nezralé" dítě, nesoustředí se, bude od začátku chytat dech, dohánět silnější spolužáky a začne mít zbytečné komplexy. Stejně tak je zbytečné zařizovat za každou cenu odklad šikovné a vyspělé ratolesti. U té hrozí také nepozornost, ovšem zaviněná tím, že dítě už spoustu věcí umí, například číst jednoduché texty či počítat.



Zabrat dá už vstávání



Upravit ranní režim dítěte bude asi několik dnů trvat. O prázdninách čilé dítě dostává počátkem září spavou nemoc a dostat je z postele vyžaduje nadlidské úsilí, hever či kbelík vody. Rozdílné nároky jsou kladeny na dítě, které jde "jen" do školy nebo jež musí do družiny. Obzvláště u prvňáků by však ranní družina měla být využívána jen tam, kde to opravdu jinak nejde. Maminky ­ nebo tatínkové, babičky či tety ­ by měly zvážit posun zaměstnání a alespoň prvních pár týdnů dopřát dítěti luxus klidného vstávání a připravené snídaně.

"Dcerku jsem vypravovala první týdny tak, aby šla rovnou do školy a nemusela do družiny. Jenže sama projevila přání chodit do ranní družiny, protože si tam děti hrály, a hlavně chodily do tělocvičny, kde mohly skákat na trampolíně," líčí školní začátky své dcery Jana Crhová. I když doba je krutá a spěch velký, není dobré dítě ráno stresovat křikem. Pokyny "Dělej, neflákej se, pohyb, tobě to zase trvá, ty ještě nemáš vyčištěné zuby..." malému človíčkovi nepřidají a pomalu se přestává do školy těšit. Lepší je počítat do deseti a klidně a trpělivě děti do školy vypravit. První dny školy tvarují vztah dítěte k této instituci často na celý život a velmi se vyplatí, když dítě získá ke škole kladný vztah.



Prvňáci se do školy těší



V naprosté většině případů jsou děti ze školy nadšené. Mají nový penál, pastelky, tužky, gumy, ořezávátka. Dostanou krásné pracovní sešity, stříhají si první čísla a písmenka. A začínají první skutečná školní úskalí. Tím prvním je držení tužky. Tenké šestiboké tužky nejsou pro děti nejvhodnější. Mnohem rozumnější je investovat do silnějších jumbo tužek. Nejprozíravější rodiče rovnou sáhnou při nákupech po ne právě nejlevnějších, ale dětem mnohem lépe vyhovujících tříbokých tužkách a pastelkách. Tři hrany totiž automaticky navedou prstíky do optimální polohy. Na trhu jsou už i pera s trojbokým provedením. K těm dražším jumbo pastelkám však ujištění z vlastní zkušenosti ­ skoro vůbec se nelámou a výtvarně zaměřené dceři vydržely jedny velké pastelky dva roky.



Jak vyzrát na úkoly



S psaním úkolů problém nebývá. Jsou jednoduché, v pracovních sešitech připomínají více hru než skutečné učení. Spíše je nutné zvážit, kdy je dělat. Jednoznačný návod neexistuje. V úvahu je nutné vzít povahu a temperament jednotlivých dětí. Dívenky touží udělat je hned, jsou pečlivé, svědomité. Kluci potřebují obvykle více času, prospěje jim před přípravou do školy se proběhnout, odreagovat se. Ale pozor na to, aby jim fotbal nespotřeboval veškerý elán a nad úkoly se jim neklížily oči.

A jako u ranního vstávání i zde platí: laskavost, trpělivost, klid. Pokud dítěti nejde matematika, počítat. V případě psaní se vyplatí koupit cvičný sešit a psát, eventuálně trénovat takzvané uvolňovací cviky. I na ně existují návodné a praktické sešity. Obecně však platí, že je s dětmi potřeba číst. Učitelky prvních tříd většinou samy rodiče upozorňují na nutnost procvičovat doma písmenka a první čtení. "Paní učitelka, která učila dceru v první třídě, nám říkala, že vždy v pondělí bezpečně pozná, kdo s dětmi přes víkend opakoval čtení," říká Jana Crhová a dodává: "Děti totiž i za ty dva dny písmenka a slabiky zapomenou a je nutné je s nimi neustále probírat."



Ke svačině přibalte pití



Lékaři neustále nabádají k dostatečnému pití, a tak už jen málokdo nechá dítě takříkajíc na suchu. Lahviček na nápoje je dostatek a navíc ani není nutné kupovat speciální ­ poslouží libovolná plastová lahev od běžných nápojů. Jen je vhodné zvykat děti spíše na vodu (balenou) a minerálky, může být i slabý a nepříliš oslazený čaj. Sladké limonády žízeň nezaženou, džusy je vhodnější naředit. Nedostatek tekutin se může projevit ztrátou pozornosti, únavou. Svačina je pak záležitostí domluvy a rodinných zvyklostí. Kluci žádají dva chleby a ještě třeba sušenku, dívenky se spokojí s jablkem a dvěma mrkvemi. Pokud má dítě odpoledne družinu či nějaký kroužek, je dobré přidat třeba krabičku pití a druhou malou svačinku, nejlépe ovoce nebo zeleninu.

Laskavost, trpělivost a klid by neměly chybět učitelům ani rodičům prvňáků