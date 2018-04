První třída není jen učení

Jsou děti, které mají doma maminku, případně ochotnou babičku a do družiny nemusí. V jiné rodině chybějí prarodiče, oba rodiče pracují a družina je nezbytností. Akonečně může mít dítě doma ideální podmínky, ale stejně si chce hrát s kamarády. Záleží na možnostech školy, jaké děti do družiny přijímá. Přednost mají pochopitelně potomci zaměstnaných rodičů. Leckde ovšem přijmou i dítě, kdy je matka na mateřské dovolené. (Ostatně spousta žen ví, že s malým miminkem je na druhé dítě někdy tak málo času, že je družina a dobrý kroužek leckdy požehnáním.) Určitým úskalím je družina ranní. Děti se spíš jen scházejí, na přesný program není čas. Ranní družinu by měli využívat jen ti, kteří opravdu nemají jinou možnost. Odpolední družina je už něco jiného. Ve většině škol existuje v rámci družiny spousta kroužků. Děti si mohou vybrat leckde až z dvacítky možností. Školy nabízejí hudební, pohybové a výtvarné kroužky, počítače, keramiku, plavání. Nechybějí dovedné ruce, tanečky, dramatické obory. Ostatně i množství a kvalita kroužků dávají určitý obraz o kvalitě zvolené školy. I když stále jsou školy, kde družina znamená spíš odkladiště dětí. Ve většině škol stojí družina sto korun na měsíc a v jejím rámci probíhají běžné kroužky, finančně náročnější, například plavání nebo keramika, se platí zvlášť.Pokud družina nabízí nepřeberné množství kroužků, měly by děti mít možnost mluvit do jejich výběru. Rodiče sice obvykle vědí, k čemu jejich potomek tíhne, ale to někdy nestačí. Protože pokud si nejlepší kamarádka vybere tanečky, nebude možná dcera už chtít malovat. Ajestliže většina kluků hraje florbal, nemůže ten váš pochopitelně chybět. Ošidné je u prvňáčků množství kroužků. Pokud ovšem dítě zůstává v družině každý den a má zájem, může v podstatě do kroužku každý den. "Dcera šla do první třídy a už chodila třetí rok do Bambiňat, kde trávila dvakrát týdně dvě hodiny," říká Jiří Crha z Prahy a pokračuje: "Hned první den si v družině vyzvedla seznam kroužků a vybrala si pohybové hry, keramiku, plavání a tanečky. Akdyž jim škola mimo družinu nabídla ještě bojové umění, přibrala si i to. Třikrát týdně se vracela domů v půl sedmé večer, a přesto zvládala vše na jedničky."Jsou však iděti, které družina nebaví, nemají vyhraněné zájmy a v podstatě nevědí, kudy kam. Potom záleží na rodičích, aby dítěti pomohli a nějakou vhodnou volnou činnost jim obstarali. Sportu odolá jen vyložený pecivál a na tanečky nebo dovedné ruce slyší většina holčiček. Pokud škola v rámci družiny nabízí plavání, stojí za to možnosti využít. I když nejde o levnou záležitost, v ceně bývá obvykle i doprava. Stejně tak jsou nyní oblíbené keramické kroužky a počítače. Pro prvňáčky však mají počítačové kroužky jen málo kde. Vzhledem k nedostačujícímu vybavení počítači dává většina škol přednost starším dětem.To je otázka, která trápí nejedny rodiče. Řešení se často odvíjí od mateřské školy. Pokud tam děti měly angličtinu či jiný jazyk, je škoda toho v první třídě nechat. Záleží opět na škole a možnostech rodičů. Výuku jazyka může nabízet škola, kurzy pořádají různé agentury. Výjimečně jsou školy, kde je už od první třídy angličtina součástí vyučování. Záleží i na rodičích a jejich aktivitě. Mohou školu požádat o zprostředkování kurzu. Malé děti se učí jazyk snadno a v podstatě není důvod je "zbytečně" šetřit. "Syn se učil angličtinu již ve školce a nyní chodí do školy, kde je angličtina součástí výuky," svěřuje se Dana Čechová z Brna. "Navíc mu kupujeme i časopis s výukou angličtiny a kazetami. I když gramatiky zná zatím minimum, slovní zásobu má už velkou." Samozřejmě takový nápor zvládnou jen některé děti. Pomalejší a nesoustředění či roztěkaní kluci potřebují spíš vybít energii ve sportech a nemá cenu je nutit hrát na flétnu či kreslit. Naopak pecivála, který tráví čas u televize, v lepším případě u počítače, je dobré přihlásit na sport, aby si občas protáhl tělo. U jazyků a dalších aktivit, například když už dítě aktivně sportuje, je zapotřebí pohlídat rozumnou zátěž. Mnozí ambiciózní rodiče chtějí dokonalé dítě a přetěžování se může vymstít.I když jde zdánlivě o banalitu, důležité je od první třídy myslet na pitný režim. Ve školce hlídaly pití dětí učitelky, ve škole jsou na to samy. Lahvička s minimálně půl litrem tekutiny by neměla chybět v žádné aktovce. Aje lépe dát dětem minerálku nebo bylinkový čaj, případně ředěný džus, než je zvykat na sladké limonády. I nedostatek tekutin se může podepsat na dětské pozornosti a následné únavě. Svačina je záležitostí domluvy s dítětem a zvyklostí rodiny. Jedlík sní dvě housky, drobné holčičce stačí ovoce. Problém s jídlem řeší školní jídelny celkem spolehlivě, hodně škol nabízí dětem dvě jídla na výběr, dost bývá i ovoce a zeleniny. Vegetariáni však stále ještě nemají na růžích ustláno a jsou odkázáni na jídlo z domu. V případě, že dítě chodí do odpolední družiny a do kroužků, mělo by mít o to více pití a také malou odpolední svačinku, stačí jablko či banán, dětem přijde vhod i mrkev. I tady platí totéž co u úkolů, kroužků a ostatních školních záležitostí - s dítětem, byť jde o prvňáka, se v klidu domluvit na tom, co mu vyhovuje.