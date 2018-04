První týden v práci: Myslela jsem, že mám dobrou angličtinu. Omyl

Kateřina vystudovala střední odbornou školu a pokračovala na vysoké škole ekonomického zaměření. O práci se dozvěděla od kamarádky. Byla přijata na pozici zpracovatelky účetních operací. První tři dny absolvovala takzvaný tréninkový kemp, ze kterého se přesunula na své pracoviště. První týden Samé školení a přednášky, jak to ve firmě chodí.

Zítra nastupuji do zaměstnání. Čeká mě první týden v práci. Kariéru začnu jako účetní v nadnárodní firmě.

Je neděle. Jediné, co by se těsně před dnem D dalo říci, je, že víkend byl velmi hektický a já neměla čas se na práci vůbec připravit, ani fyzicky, ani psychicky.

Pondělí



6.30 Zvuk budíku mě probere a já odolávám touze ho ignorovat. Noc jsem částečně probděla.

8.00 Finální úpravy zevnějšku dokončeny. Vyrážím.

9.00 Jsem konečně na místě. A včas. Na recepci dostávám kartu a jsem kamsi poslána. Bloudím, ale nejsem sama. Nacházím svůj "training room". Dnes nepracujeme, budou nám vysvětlovat věci o firmě.

10.00 Poznámka pro další den – vzít si anglický slovník, ostatní buď umějí o dost lépe anglicky, anebo to umějí lépe skrývat.

12.00 Přinesli nám oběd, nastává fáze zjišťování, kdo je v jakém projektu.

13.30 Po poslední přednášce jsem zjistila, že musím citelně osvěžit svůj šatník.

14.30 Konec školení – jdu nakupovat.

Poznatek dne: Nejdůležitější věta: "Ask your supervisor." Jenže toho mi ještě neukázali...

Úterý



10.00 První přednášející vypadal dobře, ale mluvil strašně – nerozuměla jsem ani slovo, pochopila jsem jen, že je naprosto pohlcený prací pro "svou" firmu.

11.00 Jsem unavená a nemám pocit, že zvládnu další příval informací v angličtině.

13.30 Nové kolo tréninku. Chce se mi spát. Poslední část nedávám moc pozor, soustředím se na to, abych neusnula, a po dvaceti minutách zjistím, že je to velmi důležitá přednáška!

16.00 Doufám, že mi to pak někdo ještě jednou vysvětlí, a česky.

Poznatek dne: Jsem vyřízená, potřebuji doučování angličtiny.

Středa



7.00 Vstávat s pocitem, že mě čeká opět trénink, je děs.

9.00 Sedím na svém místě, ostatní vypadají podobně otráveně jako já. Už nevnímám, všechny přednášky se prakticky týkají hodnot firmy, a jak se v ní máme chovat. Odcházím na oběd.

14.00 Na otázku Any question? už ani nezvedám hlavu. Chci domů!

16.00 Konečně odcházím. Zítra mě čeká první den na mém pracovišti a trénink pro práci, kterou budu opravdu dělat. Těším se, aspoň bude změna.

Poznatek dne: Bojím se, že po dvou letech v této firmě zblbnu jako ostatní.

Čtvrtek



7.00 Vstávání je již pomalu lepší.

9.00 Poprvé na svém reálném pracovišti, již s užší skupinkou budoucích kolegů – začíná reálný trénink pro mou práci.

10.00 Mluví na mě česky!

11.00 Ne, to, co prezentují, rozhodně v mé mateřštině není…

12.00 Jde se na oběd.

13.00 Práce zas až tak náročná není, když si odmyslím, že nerozumím anglickým pojmům. A že každý přednášející předvádí svou verzi stylu práce a my se v tom máme asi najít. Až pochopím systém a uvidím to reálně, snad se to vsákne. Základem je nechybovat a "Ask your colleague or supervisor."

15.00 Je to namáhavé, ale dostatečná zásoba kávy a vtipné události s nefunkčností systému a komunikací s IT servisem člověka povzbudí a dají mu možnost poznat, že nikdo není dokonalý a ani neomylný.

17.00 Konečně domů!

Poznatek dne: Kuchyňka je nejlepší místo na navazování nových vztahů a kontaktů.

Pátek



9.00 Sedím v naší přednáškové místnosti a snídám, dnešní ráno nebylo jednoduché.

10.00 Opět další pokus do nás nasoukat informace ze systému, ve kterém budeme pracovat. Nějaké náznaky, že si něco pamatuji by tady byly, ale jinak...

12.00 Vypuštěni na oběd.

14.00 Mám pocit, že dnešní den je až moc dlouhý.

15.00 Další pokus dalšího přednášejícího vysvětlit nám systém. Naráží se na problém nemožnosti si vše vyzkoušet – testovací verze nefunguje.

16.00 V kuchyňce jsem poznala několik dalších lidí – většina mých budoucích kolegů vypadá sympaticky a sdílně, což je pro mě důležité.

17.30 Opouštíme ne tak prázdné kanceláře, jak bych před víkendem čekala.

Poznatek dne: Nikdy netlač sám na IT servis. Po jednom týdnu mám pocit, že to nebude tak jednoduchá práce, která by se po čase stala rutinní.