První zaměstnání: dejte pozor na pracovní smlouvy

Jan Němec nastoupil po maturitě do zaměstnání, několik týdnů však nevěděl, co všechno se vlastně od něho očekává a jaká bude jeho mzda. Neměl pracovní smlouvu, k podpisu ji dostal až měsíc po nástupu. Nebyl sám, podle zkušeností z úřadů práce se to stává celkem často. Přitom pracovní smlouva by měla být podepsána nejpozději v den nástupu do zaměstnání a měla by v každém případě obsahovat určité náležitosti ­ druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do zaměstnání.

Vždycky to tak není. Ve smlouvách chybějí základní náležitosti nebo jsou tam ustanovení, která odporují Zákoníku práce, například o sankcích či pokutách, shrnují své poznatky odborníci. Ještě než uzavřete pracovní smlouvu, měli byste vědět, co od vás budou v práci chtít, jaká máte naopak práva a kolik peněz budete brát. Než smlouvu podepíšete, nechte si čas na rozmyšlenou, unáhleného podpisu můžete zanedlouho litovat. Pokud jde o zaměstnance mladšího osmnácti let, měl by být podpisu pracovní smlouvy přítomen i jeho zákonný zástupce.



Druh práce musí být uveden ve smlouvě zcela konkrétně, mzdová účetní, skladník, pokladní nebo jeřábník, obecné označení jako technik nebo dělník nestačí. V řadě podniků je sjednaný druh práce ještě doplněn popisem práce, který podrobně vysvětluje všechny druhy pracovních činností, které má zaměstnanec vykonávat. Popis práce musí vždy vycházet ze znění pracovní smlouvy. Nemohou v něm být tedy uvedeny jiné činnosti než ty, které byly sjednány v pracovní smlouvě. Místo výkonu práce je druhou podstatnou náležitostí pracovní smlouvy. Může být určeno adresou pracoviště, jménem obce, kde bude zaměstnanec konat práci (například Praha, Brno, Čelákovice), nebo i širším vymezením, například okres Praha-východ, Čechy.



Dnem nástupu do zaměstnání je den, kdy vznikne pracovní poměr. Pozor! Pracovní poměr vznikne ve sjednaný den i tehdy, když pracovník do práce nenastoupí. Zaměstnavatel musí nového pracovníka informovat o dalších specifikách zaměstnání, například o způsobech odměňování, výši mzdy i termínu jejího vyplácení, nároku na dovolenou i o rozsahu týdenní pracovní doby. V pracovní smlouvě může být sjednána také mzda. Pokud není přímo součástí pracovní smlouvy, musí ji sjednat zaměstnavatel v jiném dokumentu (například v mzdovém výměru). Kromě výše uvedených náležitostí může pracovní smlouva obsahovat i jiné údaje, například o zkušební době.

Uzavírat zkušební dobu lze se všemi nově nastupujícími zaměstnanci, tedy i s absolventy škol. Může být maximálně tříměsíční a nesmí být prodlužována nebo opakovaně uzavírána. Během zkušební doby mohou obě strany ukončit pracovní poměr bez udání důvodu nebo z jakéhokoli důvodu k následujícímu dni po předání písemného rozhodnutí druhému účastníkovi. To znamená, že není od výpovědi ve zkušební době chráněn zaměstnanec ani v pracovní neschopnosti nebo žena v době těhotenství. S absolventy škol a s mladistvými nesmí být uzavírán pracovní poměr na dobu určitou až po dobu dvou let od ukončení studia, pokud o to sami písemně nepožádají. Pokud není ve smlouvě přímo dohodnuta délka trvání pracovního poměru, jde o pracovní poměr na dobu neurčitou, v opačném případě jde o zaměstnání na dobu určitou.



Pokud byla pracovní smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena, je zaměstnanec povinen ve sjednaný den nastoupit do práce. V případě, že nenastoupí, aniž mu v tom brání vážná překážka, a nesdělí důvody své absence, může zaměstnavatel od smlouvy odstoupit. Pracovník musí vykonávat ve stanovené pracovní době osobně práce sjednané v pracovní smlouvě a dodržovat pracovní kázeň. Naopak zaměstnavatel je povinen přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy, platit mu mzdu za vykonanou práci, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky, stanovené právními předpisy.



* musí být uzavřena písemně



* v pracovní smlouvě nesmí chybět ­ druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce



* druh práce musí být specifikován zcela konkrétně



* s absolventy škol nesmí být uzavřena smlouva na dobu určitou



* u pracovníků mladších 18 let by měli být u podpisu pracovní smlouvy rodiče



* maximální zkušební doba smí činit tři měsíce



Ještě než podepíšete pracovní smlouvu, pořádně si ji přečtěte