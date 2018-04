První zaměstnání: nejvíce peněz mají informatici

„Na nejvyšší platové úrovni zahajují kariéru vysokoškoláci informatici a počítačoví odborníci, zaměstnanci bank a pojišťoven, právníci. Ale vysokoškoláci se dostávají brzy i na vedoucí a dobře placená místa ve výrobě a odbytu,“ uvádí Vladimír Smolka, ředitel úseku statistiky společnosti Trexima, která dlouhodobě sleduje vývoj odměňování. To, co vyšlo Treximě, potvrzují i výzkumy samotných fakult nebo platová šetření firem.



Nástupní plat? Když se firmě daří, bude vysoký

„Vedle oboru studia je pro začínající vysokoškoláky nejméně stejně významným faktorem pro dobrý výdělek úspěšnost firmy. V takové firmě bývá dobře zhodnocen i méně atraktivní obor studia,“ míní Vladimír Smolka. Alice Hamidová z personální agentury Mercury group tvrdí, že hodně záleží nejen na tom, jak se firmě daří, ale také na její platové strategii. „Na nejvyšší patra nástupních platů dosáhnou jen ti, kdo prokážou nejen vědomosti, ale také jisté osobnostní předpoklady, třeba komunikativnost,“ doplňuje Alice Hamidová. Upozorňuje však na to, že udržet se v nastoupené linii a dosáhnout rychlého pracovního postupu s pravidelným přidáváním je pak pro absolventy mnohdy opravdu náročné.

Vzorný student = menší plat

Myslíte, že je červený diplom pro získání dobře placené práce to nejlepší? Jednatel personální agentury Catro Martin Vosecký nesouhlasí: o nástupních platech absolventa rozhodují také dosavadní pracovní zkušenosti: „Ten, který jen vzorně studoval a při škole nezískal žádnou praxi a neumí založit ani papír do kopírky, bude dost často hledat místo hůř než jiný, který nemá takové známky, ale má zase zkušenosti. Takový uchazeč si také může říct o více peněz.“



Samozřejmě, že to neplatí absolutně: medici vedle náročného studia kromě povinné praxe žádnou další nezískají. A absolventi Harvardu nemívají také žádnou praxi, protože jako klíč k vysokému prvnímu platu jim slouží samo absolvování této školy.

Praha nemusí platit nejlépe

Podle statistik je sice nejvyšší průměrný plat v Praze, ale to je dáno mimo jiné i koncentrací ministerstev, velkých firem a jejich vedení. To vůbec neznamená, že absolventi, kteří nastoupí v Praze, na tom budou lépe než jinde. „Celá země je dnes prolezlá zahraničními firmami, které chtějí super technology, ředitele výroby či nákupčí, kteří musí mluvit spoustou cizích řečí, komunikovat napříč kontinenty. Tak jako nový Ford Mondeo stojí obdobně v celé ČR, tak je to i s vedoucím výroby, který umí řídit tým 3000 zaměstnanců a plynule anglicky."