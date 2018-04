První zaměstnání: nejvyšší platy pro informatiky a ekonomy

Do státní správy raději ne, platí tam málo



To, co každého zajímá skoro nebo úplně nejvíc, je výška nástupního platu. Liší se nejen vystudovaným oborem, ale také místem působiště. Obecně platí, že středoškoláci berou méně než vysokoškoláci. O kolik? Podle platových šetření společnosti Trexima je průměrný plat středoškoláka v prvním roce praxe 7800 korun, absolventa vyšší odborné školy či bakalářského studia 7950 korun a vysokoškoláka 10 800 korun. S nejvyššími platy mohou počítat ekonomové, právníci a informatici.

Mzdová diferenciace je mezi absolventy jednotlivých fakult značná, a to jak u nástupních, tak i aktuálních mezd absolventů. Hůře než absolventi jsou na tom absolventky, mají téměř vždy nižší plat. Co ovlivňuje výši nástupních i aktuálních platů? Vedle oboru studia také další faktory, jako je například typ podniku (organizace), kam absolvent nastupuje. Státní podniky nabízejí nejmenší výdělky, a naopak nejlépe platí zahraniční firmy.

O výši platů rozhoduje i odvětví, ve kterém absolventi působí: státní sektor absolventy nerozmazluje, což platí zejména o školství, zdravotnictví, výzkumu a vývoji. Naopak vysoké platy jsou v peněžnictví a pojišťovnictví, dopravě, telekomunikacích, službách pro podniky (poradenství, zpracování dat, reklama a podobně). Konkrétně: aktuální platy například absolventů Masarykovy univerzity pracujících v peněžnictví představují dvojnásobek platů absolventů pracujících ve školství a 2,2násobek platů lékařů. Ekonomové dosahují 120 korun za hodinu a informatici dokonce 162 korun za hodinu. "Dosahované výdělky v počátku praxe odrážejí průměrnou úroveň ceny práce u příslušného zaměstnání.

Čím je vyšší odpovědnost, složitost a náročnost pracovního místa a požadovaný stupeň vzdělání a výkon práce, tím vyšší jsou také nabízené výdělky absolventům po nástupu do praxe," říká František Kala ze společnosti Trexima, která se dlouhodobě zabývá platovými průzkumy. Znamená to, že i v Česku začíná platit to, co jinde ve světě - kvalifikace a vzdělání se cení.



Nejvíce požadují počítačoví experti a ekonomové



Podle společnosti Tribune, která provedla sondu platových očekávání vysokoškoláků, jsou nejnáročnější absolventi IT - fakult. Ti počítají s nástupním platem na úrovni 19 až 20 000 korun, zajímavé je, že nezáleží na tom, jakou konkrétní fakultu a kde vystudovali. Největší rozptyl je naopak mezi studenty ekonomie, absolventi pražské VŠE požadují v průměru 20 600 korun, ekonomové z jiných vysokých škol se spokojí s 16 600 korunami. Z technických oborů se cení nejméně absolventi Fakulty stavební na VUT v Brně (16 800 korun). Ze zjištěných dat je patrný značný rozdíl v požadovaném platu mezi absolventy pražských a mimopražských škol, který činí v průměru 2500 korun.



Chcete vyšší plat? Přestěhujte se.



Výše platu hodně závisí na regionu. Žebříček mezd suverénně vede Praha a Středočeský kraj, kde jsou průměrné nástupní platy absolventů(SŠ, VOŠ, VŠ) 9100, respektive 9000 korun, na druhém konci jsou moravské regiony - Moravskoslezský, kde je průměrný plat 7400 korun, ve Zlínském kraji je o dvě stě korun vyšší. "Výdělky v regionu odrážejí nejen jeho odvětvovou a profesní strukturu, ale hlavně situaci v zaměstnanosti na regionálním trhu práce," komentuje výsledky krajového srovnání František Kala.

Platí přitom, že čím kvalifikovanější, odpovědnější a složitější práce, tím jsou rozdíly mezi mzdami u stejných profesí v různých krajích vyšší. Speciální mzdovou politiku pro absolventy obvykle zaměstnavatelé neuplatňují, konkrétní mzda závisí na poptávce a není u všech absolventů stejná. Nejvyšší ocenění mohou očekávat podle průzkumu absolventů provedeného společností Hay Group takzvané "perly trhu", to znamená absolventi s nedostatkovým vzděláním a také všestranně kvalitní osobnosti. Obě skupiny mohou počítat s nástupním platem až o 26 procent vyšším než běžní absolventi, přičemž odstup se po dvou letech zvýší na 36, respektive 41 procent. K nejvyšším výdělkům se absolventi dostanou až po několika letech praxe, ve věku 30 až 59 let.



PŘÍŠTĚ: Co vás čeká v prvním zaměstnání



***



Kolik budou brát při nástupu do zaměstnání a po třech letech praxe



zdravotnictví



lékař



průměrný nástupní plat 7589 korun

průměrný plat po třech letech praxe 10 986 korun

průměr za povolání 20 000 korun



zdravotní sestra



průměrný nástupní plat 7913 korun

průměrný plat po třech letech praxe 9378 korun

průměr za povolání 11 780 korun



školství



učitel na střední škole

průměrný nástupní plat 7110 korun

průměrný plat po třech letech praxe 8520 korun

průměr za povolání 15 957 korun



peněžnictví, pojišťovnictví



odborná účetní (SŠ)



průměrný nástupní plat 10 865 korun

průměrný plat po třech letech praxe 12 659 korun

průměr za povolání 14 859 korun



odborný ekonom (VŠ)



průměrný nástupní plat 12 715 korun

průměrný plat po třech letech praxe 18 416 korun

průměr za povolání 23 847 korun



stavebnictví



stavební technik (SŠ)



průměrný nástupní plat 8863 korun

průměrný plat po třech letech praxe 12 544 korun

průměr za povolání 18 764 korun

stavební inženýr (VŠ)

průměrný nástupní plat 10 814 korun

průměrný plat po třech letech praxe 14 256 korun

průměr za povolání 20 879 korun



státní správa



odborná sekretářka (SŠ)



průměrný nástupní plat 9 516 korun

průměrný plat po třech letech praxe 11 627 korun

průměr za povolání 14 127 korun

pomocná kancelářská síla (SŠ)

průměrný nástupní plat 6 439 korun

průměrný plat po třech letech praxe 7 571 korun

průměr za povolání 9 370 korun



výpočetní technika



projektant výpočetních systémů (VŠ)



průměrný nástupní plat 13 519 korun

průměrný plat po třech letech praxe 16 927 korun

průměr za povolání 25 481 korun

Pramen: Trexima