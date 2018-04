Chyby v prvním zaměstnání: čtěte příběhy čtenářů a podělte se o své

1. příběh Chodila jsem pozdě, vyřizovala soukromé věci

Jana, 27 let, ekonomka:

V prvním zaměstnání jsem udělala hned několik chyb: nedokázala jsem na začátku odlišit, že už nejsem na brigádě, kde bylo celkem jedno, kdy tam dorazím. Párkrát jsem do nové práce přišla třeba o čtvrt hodiny později a sice jsem tam potom seděla, i když už všichni byli doma, ale to se právě v této firmě moc nepočítalo.

Taky jsem občas vyřizovala něco soukromého e-mailem, pouštěla si hudbu do sluchátek a dívala se na Facebook. Pochopila jsem, že jsem byla někdy příliš otevřená a upovídaná při debatách s kolegy. Při prvním hodnocení mi to šéf vytkl. Poučila jsem se. Na druhou stranu jsem často hledala svoje cesty k vyřešení nějakého problému a trvalo to dlouho, místo abych se zeptala. A nedokázala jsem se včas ozvat, když práce bylo moc ne pro jednoho, ale třeba i pro dva lidi.