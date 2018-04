Prvním krokem k úspěšnému jednání je správná volba restaurace

Pokud iniciujete obchodní jednání, máte právo prvního tahu. To je na jednu stranu velká výhoda, ale současně také náročný úkol. Ačkoli máte sami možnost řídit, kde se bude jednání odehrávat, je dobré postupovat citlivě, abyste netlačili obchodního partnera někam, kam nechce.

V prvé řadě máte možnost zvolit buď interní prostředí své firmy (vlastní kancelář, zasedací místnost). anebo externí v podobě restaurace či kavárny. Uvnitř firmy máte větší šanci prostředí přizpůsobit a současně kontrolovat – zařídit, aby byl při jednání klid, abyste dostali klasické pohoštění, na kterém lze stěží co zkazit, využít pomůcky pro prezentaci vlastních názorů a argumentů (flipchart, rychlé připojení k internetu atd.).

Na druhou stranu je evidentní, že takové prostředí není zrovna dvakrát příjemné, mnoha lidem vadí, že jsou na "cizí půdě“. A tak mnozí manažeři často volí pro jednání mimofiremní prostory a využívají sílu prostředí kaváren a restaurací, které by ovšem měly být vybírány velice pečlivě. A to jak z pohledu na interiér, tak na obsluhu a poskytovaný sortiment, stejně jako lokalitu. Je dobré mít pro takové případy zmapované město a vědět, ve kterých jeho částech jsou dobré různé typy podniků.

Nejlépe blízko, v klidu a bez pompy

Pokud se budeme bavit o restauraci, kde chceme jednání iniciovat, vybíráme ji vždy v takovém místě, aby nebyla od našeho obchodního partnera příliš daleko. Aby pro něj byla snadno dostupná městskou hromadnou dopravou (které dává řada lidí zvláště v denní špičce přednost), ale aby také mohl v případě, že pojede na jednání autem, v její blízkosti snadno zaparkovat. V ideálním případě by měla být stejně dostupná i pro nás, protože ani my nechceme trávit desítky minut dopravou na jednání. Často se tak volí podnik na půli cesty mezi působišti obou partnerů jednání.

Vždy volíme takovou restauraci, kterou jsme si jisti, že neurazíme. Takovou, která je adekvátní postavení našemu i partnerovu. Není třeba za každou cenu oslňovat nejluxusnější restaurací, kde se může ve finále cítit obchodní partner nesvůj, bojovat s hromadou kusů příborů apod. Vyhýbáme se zakouřeným prostorám, protože riskujeme, že je partner nekuřák a v zakouřených prostorách se cítí špatně, nebo mu dokonce bude pobyt v nich působit zdravotní problémy. Samozřejmě to naopak může být silný kuřák, který si v průběhu jednání – třeba u kávy − rád zapálí, a tak je dobré (pokud daného člověka dosud neznáme) sáhnout po podniku, který byť není zakouřený, kouření přímo nezakazuje.

Určitě nyní sami cítíte, jak velkou výhodou pro nás je, pokud víme o partnerovi více, když víme, co má a nemá rád, a můžeme tomu výběr prostor, ale i samotné jednání přizpůsobit.

Restaurace, kterou volíme pro jednání, by nikdy neměla být v blízkosti jakýchkoliv rušivých elementů, které by narušovaly pozornost zúčastněných na jednání. Mluvíme teď o stavbě na silnici v blízkosti restaurace, stavebních úpravách samotné budovy, příliš rušné silnici těsně pod okny restaurace a dalších. Takové faktory je třeba mít dobře zmapované a třeba se na ně při rezervaci přeptat.

Volbu místa pro realizaci jednání opravdu nelze brát na lehkou váhu.

Máte–li možnost být aktérem výběru, využijte výběr ve svůj prospěch, dejte na svou vlastní zkušenost, případně na věrohodné doporučení. Ověřte si klid v okolí restaurace, vyberte vhodný stůl a včas proveďte rezervaci. Už samotným dobrým výběrem podniku můžete navodit pro jednání příjemnou atmosféru a mít vítězství o kousek blíže na své straně.

Preference partnera jsou důležité, stejně jako atmosféra

Co se týče volby kuchyně daného podniku, uděláte jen dobře, když se zeptáte partnera, které dává přednost. Italské, české, řecké, nebo francouzské? Ale ptejte se formou: "Může být restaurace, kde se sejdeme, například italská, nebo byste dal přednost raději řecké?“ Pořád se držte toho, že právě takové znáte a víte, co od nich můžete čekat. Volbou typu restaurace dáte partnerovi najevo, že je pro vás důležité, aby se při jednání cítil dobře, a navíc se zúčastní rozhodování o místu jednání. Tím se vyvarujete situaci, kdy přijde někam, kde si nebude mít co vybrat, protože místním kulinářským specialitám jednoduše neholduje.

Restaurace není jen o dobrém jídle a pití. Neméně důležitá je také kvalita obsluhy. Všechny tyto prvky byste měli mít prověřené, stejně jako byste měli mít vyzkoušenu atmosféru podniku. Cítíte se zde dobře? To je váš trumf. Pokud se zde cítíte fajn, bude se vám tím lépe vyjednávat. Ale pozor, aby měl z restaurace stejně příjemné pocity i partner. Snažte se proto volit interiérový neutrál – žádné barevné výstřelky, ne příliš světla ani šero, pevné, ale pohodlné židle.

Místo v restauraci volte v její klidné části, nikdy u toalet nebo vchodu do restaurace či snad u dveří do kuchyně, kde by vás kromě ruchu z ní rušily i zápachy uvolňující se při přípravě jídel. Příjemné není ani místo u velkého okna restaurace, kde vám kolemjdoucí koukají do talíře.