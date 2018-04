Psi v práci jsou přínos, uvolní jednání a slouží i jako relaxace, říká šéf reklamky

V běžných korporacích se psi, kočky a další zvířata moc nenosí. Obecně se o reklamkách říká, že tam se to tolik neřeší. Jak je to u vás?

S kočkama by byl asi problém. Máme psy. I když teď v létě se pod terasou restaurace, která s námi v Riegrových sadech sousedí, usídlila toulavá koťata. Lidi od nás je začali krmit. Stejně jako loni. Psi tak občas kočky proženou, ale pod terasu nemůžou.

Asi máte pravdu, tolik se to u nás neřeší. Všechno to je vlastně náhoda. Začalo to tím, že jeden z kolegů našel u cesty opuštěné štěně. Jako správný textař nazval tuláka bez domova Oliver a přivedl ho do práce. K adopci nabízel Olivera, ze kterého se záhy vyklubala Olivie, tak dlouho, až se z ní stal agenturní pes. Tedy přes noc a o víkendech je u mě. Jinak patří všem.

K Olivii časem přibyli další psi. Ti už však mají majitele stálého.

Kolik psů se u vás třeba běžně přes den sejde?

Dost. Nejčastěji se po firmě pohybuje od tří do deseti psů.

Jan Binar (36) Narodil se ve Valašském Meziříčí a vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V pražské pobočce reklamní agentury McCann-Erickson pracuje 14 let. Posledních pět let je jejím ředitelem. Je také členem prezidia Asociace komunikačních agentur, která sdružuje většinu reklamních a mediálních agentur v zemi. Je ženatý a má dvě děti. K jeho hlavním mimopracovním zálibám patří historie, politika, film, dobré jídlo a také houbaření.

Pravidla jsou hlavně pro jejich páníčky. Ti by měli mít svého čtyřnohého přítele vždy u sebe nebo uzavřeného ve vyhrazené části zahrady. Celé lidské snažení je boj s entropií, a tak i psi i páníčci musí být občas napomenuti.

Jaká psí plemena se u vás setkávají?

Celá řada, ale teď početně vítězí Jack Russell teriér.

Musel jste jako ředitel řešit nějaké psí konflikty? Na to asi běžné manažerské dovednosti nestačí...

Psi si většinu konfliktů vyřeší sami. Jsou spolu od štěněcího věku, a tak nemají problém se zařadit.

Jeden pes byl vyloučen ze smečky pro přílišné vytí a jeden musí být neustále s páníčkem a mezi ostatní může jen s náhubkem a na vodítku. Trpí návaly nepředvídatelné agresivity vůči ostatním psům.

Ale obecně více problémů bývá se smečkou páníčků. Ti někdy zapomenou na své povinnosti, ale vždy se najde někdo, kdo jim je rád a nahlas připomene. Tak to vlastně jde všechno mimo mě.

Máte třeba pro "firemní" psíky nějaké speciální zázemí? Erární psí misky, erární granule, boudy?

Takové ty základní věci. To znamená třeba erární misku s vodou, ale máme také erární psí budku, ve které žádné z těch rozmazlených zvířat nechce být, pak u budovy máme pěkný erární výběh a uklízecí službu s jasným úkolem na dvorku uklidit i po psech.

Vy sám máte psa?

Já mám právě našeho nalezence Olivii. Rasa je nejasná, podobá se dalmatinovi, ale je výrazně menší. Všechno jí prochází, neb ji mají za nevychované štěně.

A berete ho také běžně do práce?

Ano. Velmi často. Jak bylo řečeno, je to do určité míry pes všech lidí z agentury.

Co nějaká jiná zvířata? Tradiční ve firmách bývají akvarijní rybičky, ty nemáte?

Rybičky nemáme. Ale na části zahrady, hned vedle té terasy restaurace, kde žijou zmiňované kočky, začal někdo od nás pěstovat rajčata. Ostatní se přidali a vyřešili tak problém, co s volným kusem půdy, který nedokázal pronajímatel dlouhodobě upravit.

Myslíte, že pes či jiné zvíře může být pro firmu něčím přínosné, třeba právě při kreativních činnostech?

Určitě pomáhají relaxovat a přijít na jiné myšlenky. Jsou i studie, které říkají, že lidé z kanceláří, ve kterých jsou zvířata, jsou spokojenější, vyrovnanější a lépe se identifikují s firmou. Snad to není jen proto, že se bojí, kde by sehnali další práci s povoleným vstupem pro zvířata.

Kreativita záleží na talentu a prostředí, ve kterém jej mohu plně realizovat. Liberální a demokratické hodnoty, jako jsou svoboda vyvážená vlastní zodpovědností a disciplínou, mají pro kvalitu tvorby zásadní význam. Jakou roli v tom všem hrají právě zvířata, nevím. Ale určitě pomůže, když máte psa s sebou a nemusíte mít špatné svědomí, že doma trpí.

V čem je tedy problém u jiných firem, že to tak striktně zakazují?

Asi nenašly Olivera. A jestli ho našly, tak ho daly do útulku. Nebo nemají u budovy zahradu a mají spoustu norem a nařízení, politik a formulářů, které jsou neslučitelné s životem psů na pracovišti.

Občas dostane nějaký ten páníček za uši. Ale vše se řeší s nadhledem a úsměvem. Problém byl jen jednou, když se objevil kolega s alergií na psy. Museli jsme mu zařídit bezpečnou zónu.

Na žádný problém si nevzpomínám. Předně je třeba říci, že psi u nás opravdu nepobíhají úplně volně. Ale když k nějakému kontaktu s klienty přece jen dojde, tak je to většinou naopak příjemné. Vždy to spíše pomohlo, praskly ledy, atmosféru jednání psi spíše uvolní. Jsme přece národ pejskařů, většina lidí je má ráda. Je naopak vtipné pak sledovat dospělé lidi, jak pobíhají na firemním dvorku a se psy si hrají.

Zdá se, že dojde k další vlně konsolidace. Další agentury, které nedokázaly zareagovat na tvrdé podmínky na trhu, budou krachovat, některé síťové agentury budou sdružovat vedení, aby snížily náklady.

Těm agenturám, které jsou stabilní anebo rostou, to přinese příležitosti k získání dalších klientů. Tento vývoj nemá moc společného s otázkou dalšího ekonomického růstu. Řada agentur byla postavena na vztazích a nepřidávala reálnou hodnotu svým klientům. V době, kdy byl růst i úspěch automatický, to stačilo. Taková doba už je ale dávno pryč.

Peníze mají jak nadnárodní firmy, tak ty lokální. Investují je však ty, které se rozhodly posílit pozici nebo zvětšit podíl na trhu. Ty, jež chtějí využít změn v ekonomice, spotřebě i očekávání zákazníků ve svůj prospěch a mají jasný plán, jak na to.

Je jich celá řada. Třeba Nescafé, Opel, Bohemia Chips, L’Oréal, Maggi, Granko, Klasa, Seznam, Era od Poštovní spořitelny, Pražská vodka, jogurty Yoplait, Junkers – to jsou některé značky, pro které dlouhodobě pracujeme.

Mix mediatipů snad nebyl nikdy tak komplexní jako dnes. Nejdůležitější tedy je být schopen vůbec určit, které mediatipy či formy propagace nejlépe splní komerční zadání společnosti.

Nejvíce rostou komplexní řešení, která využívají vlastnosti více kanálů a dokážou dát značkám také zajímavý obsah – třeba jako product placement – formu jakési legální skryté televizní a filmové reklamy nebo spojení s něčím či někým pro lidi významným.