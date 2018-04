Psychická obrana proti svinstvu

Zdaleka netvrdím, že můj osobní příklad, dále popsaný, je výkvětem dokonalé bezchybnosti. Je ale poctivě odžitý, léty vyzkoušený, a je z první ruky. Život byl ke mně štědrý a dopřál mi střety v míře dostatečné. Velmi krátce po začátku podnikatelského období roku 1990 jsem mezi prvními narazil na jev později v českém světě práce a podnikání velmi častý.

To věnujete mnoho let života tvůrčímu vymýšlení nového výrobku nebo služby. Vypipláte své dítě do špičkové kvality podle objektivních kritérií - a ve výběrovém řízení u rozhodujícího zákazníka vyhraje konkurent o třídu horší, a přitom třeba patnáctinásobně (!) dražší.

Na váš protest má výběrová komise opravdu "pádné" argumenty - například že bydlíte a tvoříte v menším městě nebo menší zemi než konkurent, a tudíž musíte být logicky horší. Na vaše varování, že věc zveřejníte, se dozvíte, že by vás mohlo nešťastnou náhodou přejet auto... To víte, že jsem se zprvu nestačil divit; člověka chtějí zabít jen za to, že dobře a relativně levně učí... Pak už ale reagujete. Já jsem se rozhodl, že a) svou každodenní činností budu proti takovému svinstvu přiměřeně bojovat - metodou každodenního drobného úsilí podle Karla Čapka, b) co nejdříve přestanu za svinstvo jiných stresovat sebe samého.

K bodu b) jsem vytvořil ucelenou soustavu zvládání negativních emocí a posilování těch pozitivních; nazval jsem ji emotion management. A protože nejlépe si osvojíte cokoliv, pokud tomu odpovědně učíte druhé, tak jsem o emocích také začal učit a psát články a knihy. Potkával jsem stále více lidí, které podobné šoky potkávaly později a kteří si nevěděli rady - zejména proto, že orgánům placeným za vymahatelnost práva byly jejich osudy srdečně jedno.

A začal jsem získávat spojence; témata mých školení cíleně vyhledávala lidi schopné a zároveň férové - protože právě ti trpí nedostatečnou civilizovaností státu nejvíce. Vyhledáno a osobně proškoleno jich je už přes sedm tisíc - a s velkou částí jsme ve vzájemně se podporujícím styku. Už máme pro strach uděláno. Napsal jsem o posilování vlastní psychické výkonnosti na padesát knih a brožur. Věřím, že jednou půjdu do penze s dobrým pocitem.