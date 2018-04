Psychicky týraných zaměstnanců přibývá

Samotný pojem mobbing není v Česku stále ještě zažitý. Nicméně s tím, co se pod ním rozumí, se podle únorového průzkumu společnosti GfK Praha potýká zhruba 28 procent lidí; jejich počet proti minulým letům vzrostl. "Samo o sobě je to děsivé číslo. Standardem v Evropské unii je pět až osm procent," říká Pavel Beňo z občanského sdružení Práce a vztahy, které psychicky šikanovaným lidem již několik let pomáhá. Má bohaté zkušenosti s pracovníky, kteří v zaměstnání na vlastní kůži pocítili účinky dlouhodobého, skrytého, rafinovaného psychického nátlaku, v němž nechyběly uštěpačné poznámky, výhrůžky, pomluvy, vydírání, slovní či skutkové sexuální obtěžování a podobně.



Kdo se stává obětí a proč?



V některých případech jde o zaměstnance, kteří se od okolí odlišují barvou pleti, náboženským vyznáním, převyšují své kolegy inteligencí či vzděláním. "Mezi psychicky šikanovanými lidmi jsou často takoví, kteří jsou určitým způsobem handicapováni," říká právnička z Českého helsinského výboru Jaroslava Štamberková. Podle ní mají

Užitečné kontakty Občanské sdružení

Práce a vztahy

Krkonošská 16, 120 00 Praha 2

tel.: 222 728 908,

http://vztahy.org/

e-mail: info@vztahy.org

Český helsinský výbor

Jelení 5/199, 118 00 Praha 1

tel.: 224 372 335

http://www.helcom.cz

Anketa

www.zamestnani.idnes.cz Máte ze svého pracoviště zkušenosti se znepříjemňováním života zaměstnanců? ano............................. 280

ne .................................46

většinou malé sebevědomí nebo pracují za méně výhodných podmínek než ostatní zaměstnanci, mají třeba pracovní smlouvu na dobu určitou, nebo jde o ženu-samoživitelku. Zkrátka - snadno vydíratelní lidé. Není třeba zvláště připomínat, že firmy v oblastech s vysokou nezaměstnaností jsou pro psychické týrání živnou půdou. Zaměstnavatelé mohou při jakémkoli projevu obrany pracovníkovi vyhrožovat, že za dveřmi firmy čeká řada dalších zájemců o jeho místo.Potěšitelná je zpráva, že stoupá počet lidí, kteří se začínají mobbingu bránit, i když jim to legislativa zatím příliš neusnadňuje. Tomu, kdo se dopouští postupného psychického nátlaku a šikany, lze totiž jen obtížně vytknout porušení konkrétního právního předpisu. Na schválení novely zákoníku práce, která pomůže mobbing snadněji postihnout, si Česko ještě chvíli počká. "Novela je v současné době v parlamentu, v polovině září by ji měl projednat sociálně právní výbor. Pokud vše půjde dobře, měla by platit od ledna příštího roku," říká tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Prejdová. Postižení mobbingem se pak budou moci u soudu domáhat finančního odškodnění. Dokázat, že k psychickému týrání nedocházelo, přitom bude muset žalovaná strana.Sdružení, která poskytují pomoc obětem mobbingu, je ve vyspělých zemích Evropy nepočítaně. Dále postiženým pomáhají právníci, psychoterapeuti, církve a samozřejmě odbory. "Občanské iniciativy, ale také samy oběti mobbingu, které si to nenechávají líbit, zakládají vlastní webové stránky a při nich chat, kde se oběti mohou navzájem informovat a radit," říká Pavel Beňo. Celá řada domén zveřejňuje podobně jako sdružení Práce a vztahy nejenom různé kauzy, ale také žaloby azprávy o soudních sporech. Nejdále jsou s takzvaným antimobbingem zřejmě ve Švédsku, kde se míra mobbovaných zaměstnanců pohybuje kolem tří procent. "Mohlo by to být zčásti způsobeno také skutečností, že ve Švédsku a ještě ve Francii již existuje i takzvaný antimobbingový zákon," míní Beňo. S mobbingem pracovníci bojují po svém i ve Spojených státech amerických, kde například existují horké linky pro zaměstnance, se kterými jejich šéfové špatně zacházejí.* Snažte se najít na pracovišti spojence a proti psychické šikaně se hlasitě ozvat.* Zajistěte si svědky, pište si deník událostí.* Pokuste se řešit situaci s pomocí prostředníka (občanské sdružení Prácea vztahy, právník, krizová centra, psycholog, kontrolní odbor úřadu práce, odbory,Český helsinský výbor). Nebojte se o svých problémech hovořit.* Nabídka setkání obou stran a hledání společného řešení pomocí prostředníka by měla přicházet v úvahu dříve než soudní proces, sebezničení mobbovaného nebo jeho útěk z pracoviště. Jednejte proto racionálně, soudní spor je namáhavé (finančně i duševně) a zdlouhavé řešení.