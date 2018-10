Devět osobních doporučení, jak dát svému životu smysl

Lidské osudy jsou podle Marka Twaina často podivnější než osudy literárních hrdinů. Má pro to i své trochu ironické vysvětlení: na rozdíl od literatury nemusejí totiž skutečné lidské osudy dávat smysl. Jak tedy dát svému životu smysl a lépe ho uchopit do vlastních rukou? Pokusme se doporučení Marka Twaina trochu rozvést.

1. Žijte v souladu se svými názory

Člověk nemůže žít spokojeně, aniž by schvaloval, co činí, napsal Mark Twain.

Jan Urban Autor publikací Přestaňte se v práci stresovat a Jak lépe naložit s časem.

Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.

Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

Důvod je zřejmý: pokud se svým jednáním či činností vnitřně nesouhlasíte, bude vás velmi pravděpodobně po většinu dne (či možná života) provázet pocit, který nebude zcela příjemný. Pokud naopak se svými činy nebo rozhodnutími souhlasíte, budete se cítit uvolněnější. Získáte tak i více energie, kterou potřebujte, abyste vykonali, co opravdu chcete.

V souladu s našimi názory a představami by měl být i směr, kterým se chceme dále rozvíjet. Totéž platí i o člověku, kterým se chceme stát. I ke svému dalšímu rozvoji či osobnímu směrování totiž většinou potřebujeme svůj „vnitřní souhlas“.

Řídíme-li se jen či především tím, co si o našem vývoji či směrování myslí ostatní a nikoli my sami, může se nám dokonce stát, že při něm narazíme na určité bariéry. Naše mysl, aniž si to plně uvědomíme, nám v něm bude vytvářet překážky, nebo ho dokonce sabotovat.