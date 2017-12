Uvažujte pozitivně, budete úspěšnější. Stačí osvojit si pár zvyků

Proč se dívat na věci pozitivně? Protože optimismus či pozitivní uvažování přináší téměř vždy lepší výsledky, a to nejen v práci. Navíc prokazatelně prodlužuje život, zlepšuje duševní pohodu a zvyšuje fyzickou kondici, mimo jiné i proto, že posiluje odolnost vůči nachlazení. K jeho získání přitom většinou stačí jen několik jednoduchých zvyků.

Nesoustřeďte se na negativa

Sklon vidět a očekávat především problémy dokládá jednoduchá zkušenost. Když nasloucháte rozhovorům, které lidé vedou, pak často zjistíte, že se přednostně zaměřují na nejrůznější nesnáze. Tedy na potíže, nespravedlnosti či jiné nepříjemnosti, které se jim udály. A také na potíže, kterých se obávají. Podstatně menší pozornost věnujeme událostem, které dopadly úspěšně, nebo prostě tak, jak měly. Pokud bychom tuto konverzaci, ale i další projevy osob kolem sebe brali vážně, nutně bychom dospěli k závěru, že téměř nic nefunguje, jak má.

Jan Urban (1953) Autor publikací Přestaňte se v práci stresovat a Jak lépe naložit s časem.

Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.

Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

Tím nechci říci, že problémy neexistují nebo že není třeba jim čelit. Skutečností však současně je, že stovky nejrůznějších událostí týkajících se práce i dalších věcí se každodenně odehrávají bez jakýchkoli nedostatků. Rozhodující část úkolů se nám i našim spolupracovníkům podaří vykonat správně a včas, a to přes jejich rozsah, napjaté termíny či nejrůznější technická selhání.

A většina lidí kolem nás je víceméně přátelských, zdvořilých a ochotných pomoci, alespoň tedy dokud jejich ochotu sami nesnížíme. A to přes značnou rozmanitost lidských povah.

Z určitých, ne zcela jasných důvodů však tyto pozitivní okolnosti považujeme za samozřejmé. Jen málokdy si je plně uvědomíme nebo je dostatečně oceníme. Nesoustředíme se na situace, kdy události běží a dopadají správně, ale na ty, kdy tomu tak není. Zkrátka když kolega provede za dopoledne dvanáct úkolů a z toho jedenáct dobře, stává se tématem polední konverzace právě ten, který se mu nezdařil.

Pozitivní uvažování omezuje stres a nabíjí energií

Přednosti pozitivního uvažování souvisejí především s tím, že omezuje stres, a zvyšuje tak energii i odhodlání problémy řešit. Optimistický pohled proto většinou vede nejen k lepším pracovním či dalším výsledkům, ale brání i zdravotním a psychickým dopadům stresu. Z dlouhodobějšího hlediska navíc platí, že optimističtí a pozitivně uvažující lidé většinou žijí i zdravějším stylem. Ať již proto, že se více pohybují, zdravěji jedí, nebo méně pijí a kouří.

Příčinou negativního myšlení, tedy sklonu soustřeďovat se na nepříznivé události, často v míře, která brání v jejich překonání, bývá, že si tyto události bereme (příliš) osobně. Nechápeme je jako nahodilé výjimky, ale jako důsledek záměrného jednání osob kolem nás, kterým navíc občas připisujeme ty nejhorší úmysly. Příčinou bývá i obava, že pokud bychom se těmito problémy dostatečně nezabývali (či brali je dokonce jen jako občasné události, jež s námi nijak nesouvisejí), jejich výskyt by vzrostl.

Opak je však pravdou. Zvyk vidět události kolem nás objektivně, tedy uvědomovat si, jak často dopadají dobře, nám totiž pomáhá omezit zbytečné obavy, a získat tak čas i energii problémům lépe čelit.

Každý má občas špatný den

Občas ale každý z nás prožije den, kdy se na nás nahrne větší počet nepříznivých událostí. A to bez vlastního zavinění – kvůli smůle, „vyšší moci“, nedorozuměním nebo jiným nepředvídatelným okolnostem. Například se nám stane drobná dopravní nehoda, zmeškáme dopravní spojení, přijdeme pozdě na důležitou schůzku, náš klíčový spolupracovník podá výpověď, citlivou e-mailovou zprávu pošleme někomu jinému, přestane nám fungovat počítač a k tomu všemu nám někdo řekne něco nepříjemného.

Stresu, který špatné dny přinášejí, zcela nezabráníme. Pozitivním způsobem myšlení či naučeným optimismem ho však můžeme omezit.Východiskem je uvědomit si, že k souběhu nepříznivých situací dochází zcela přirozeně. Namísto překvapení, paniky či úvah, proč taková událost postihla právě nás, je třeba svou pozornost zaměřit na její řešení. Nejen proto, aby ji od vzniklých problémů odpoutali, a nepropadli tak sklonu u nich příliš prodlévat. Ale třeba i proto, že tak znovu získáme svou sebedůvěru.

Pomůže nám i to, když si uchováme smysl pro humor, nebudeme se brát příliš vážně, budeme vděční, že se nestalo nic horšího, a z nepříznivé situace se budeme snažit vytěžit alespoň něco pozitivního.

Najděte tři pozitivní věci, za které můžete být vděční

I nepříznivé situace totiž většinou mají svá pozitiva. Jde jen o to si je uvědomit. Pozitivem může být například to, že se v důsledku nepříznivé shody událostí setkáme s novými lidmi nebo že pochopíme, že své špatné dny mají občas všichni. A pokud k nim dojde u druhých, budete ochotnější jim jejich problémy prominout.

Pozitivní okolností může být i to, že nás povedou k zamyšlení, zda souběhu nepříznivých událostí nepředcházely určité signály, jimž jsme možná měli věnovat pozornost.

Abychom svou nepříznivou situaci viděli pozitivněji, můžeme si položit i určité otázky, například:

Které tři příznivé věci mohu i ve své komplikované situaci pro sebe najít?

Které tři zkušenosti, které jsem v ní získal, mi v budoucnu pomohou?

Za které tři věci jsem i v dané situaci vděčný?

Způsobem, jak změnit svou náladu, omezit stres a přispět k co nejrychlejšímu řešení situace, je i zvyk téměř okamžitě vykonat určitou činnost. Úspěch, často i jen drobný výsledek, který touto činností dosáhneme, dokáže totiž náš pocit frustrace alespoň částečně přehlušit.

Když se vám podaří stres na základě některé z těchto metod překonat, zapamatujte si ji pro případ příštího špatného dne. I když pochopitelně doufáte, že k němu již nikdy nedojde.

Nástrahy, kterých se vyvarovat

Pokud dojdete k závěru, že vás potkal špatný den, měli byste se vyvarovat dalších případných nástrah, které by vás mohly potkat. Důvodem je zabránit tomu, abyste v emocionálním stavu, do kterého vás stres přivedl, nevykonali něco, co by vaši situaci dále zhoršilo. Je-li to možné, můžete se například snažit vyvarovat se složitějšího jednání s nadřízeným a komplikovanými spolupracovníky, a to především tehdy, když na to v dané situaci nejste mentálně zcela připraveni.

Nepříznivé události a špatné dny je však třeba chápat jen jako to, čím jsou, tedy výjimečnou situací či ojediněle špatnou souhrou událostí. Není žádný důvod, aby se ze špatného pracovního dne stal špatný den jako takový, aby přerostl ve špatný týden nebo nás dokonce vedl k představě, že nás nepříznivé události budou pronásledovat i nadále. Neměl by v nás vyvolat ani sklon zaměřovat se převážně na negativa, a uvažovat pozitivně, který by nám bránil v úspěšné práci i zdravém životě.