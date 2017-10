Chcete být úspěšní? Naučte se naslouchat a dávat to ostatním najevo

Důvod, proč je naslouchání důležité, mnohdy i důležitější než vlastní mluvení, není složitý. Chceme-li dosáhnout toho, aby nám ostatní naslouchali, což potřebujeme, abychom jim sdělili, co sdělit chceme, nebo je o tom dokonce přesvědčili, musíme jim naslouchat. A to většinou ještě dříve, než začneme hovořit. Získáme tak totiž jejich zájem.

S lidmi, kteří ostatním naslouchají a dávají to navíc i najevo, například otázkami, kterými se sdělení snaží lépe pochopit, se ostatní cítí lépe. Mají totiž pocit, že se jim dostává pozornosti a uznání. Naslouchání jako výraz zájmu a respektu je proto jednou z nejdůležitějších schopností, jak si naklonit druhé.

Osoby, které tuto schopnost mají a chápou, proč je důležitá, proto bývají oblíbené. Navíc se dokážou vyhnout řadě zbytečných problémů a nedorozumění.

Skutečnost je zpravidla opačná: lidé se neposlouchají

Zeptáme-li se osob na jakémkoli pracovišti, co je nejvíce trápí, většina z nich na jednom z prvních míst uvede, že „jim nikdo nenaslouchá“, případně se nezajímá, co si myslí.

Lidí schopných naslouchat ostatním totiž není příliš mnoho. U většiny osob představuje tato schopnost dokonce jednu z největších slabin, kterou si navíc příliš neuvědomují. Nad svou schopností naslouchat druhým je proto dobré se kriticky zamyslet.

O sklonu podceňovat tuto schopnost nás velmi pravděpodobně přesvědčí jednoduchý test. Představme si člověka, o němž se říká nebo o němž se domníváme, že má velmi dobré komunikační schopnosti. Nebudete-li svou představivost nijak záměrně ovlivňovat, velmi pravděpodobně se nám vybaví někdo, kdo dokáže dobře a přesvědčivě hovořit. Daleko méně pravděpodobné je, že si představíme osobu, která vyniká svou schopností naslouchat ostatním.

Další otázky k vlastnímu zamyšlení mohou být následující:

Nasloucháme tomu, co vaši kolegové říkají, nebo se v době, kdy hovoří, zamýšlíme spíše nad tím, co vzápětí řekneme sami?

Necháváme ostatní, aby vyslovili svůj názor, a neskáčeme jim do řeči?

Věnujeme názorům ostatních skutečnou pozornost?

Nemáme někdy sklon dokončovat věty, které ostatní pronášejí?

Záleží nám při diskusi na tom, abychom vyslechli stanoviska ostatních, nebo spíše na tom, abychom se vyjádřili sami?

Míváme občas pocit (a dáváte jej najevo), že předem víme, co ostatní chtějí říci?

Budeme-li při odpovědích na tyto či podobné otázky upřímní, velmi pravděpodobně dojdeme k závěru, že byste svou schopnost naslouchat mohli zlepšit.

Co nasloucháním získáme

Osoby, které naslouchají ostatním, jsou na pracovišti i jinde nejen vyhledávány, ale velmi často i více respektovány než ostatní. V případě sporů mají ostatní sklon stát na jejich straně. Snadněji se vyhýbají i mnoha stresujícím okolnostem, s nimiž je každodenní práce spojena, například sklonu některých osob pomlouvat ostatní.

Jan Urban (1953) Autor publikací Přestaňte se v práci stresovat a Jak lépe naložit s časem.

Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.

Je absolventem VŠE Praha a Filosofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

Často jim tak projde i chování, kterým by jiní popuzovali či si vytvářeli nepřátele. Jejich spolupracovníci si je totiž přejí mít ve svém okolí, a jsou proto ochotni jim v případě potřeby pomoci nebo vyjít vstříc. Budete-li tak ostatním naslouchat (a činit tak ochotně či se zájmem), získáte spojence, na něž se můžete obrátit nebo spolehnout. Navíc se můžete dozvědět řadu informací, které vám v práci pomohou.

Nasloucháme-li ostatním pozorněji, dokážeme se zpravidla vyhnout i řadě konfliktů, na pracovišti i jinde. Zájem a ochota naslouchat nám totiž přinesou i možnost lépe pochopit, co si lidé myslí, a vyhnout se tak zbytečným nedorozuměním.

V neposlední řadě je schopnost naslouchat ostatním i důležitým nástrojem, jak se vyhnout chybám a ušetřit tím čas. Posloucháme-li totiž požadavky či doporučení svých spolupracovníků, ale i instrukce a pokyny svých nadřízených pozorně, a v případě potřeby požádáme o jejich upřesnění, stávají se pro nás jasnější a srozumitelnější. Snižuje se tak pravděpodobnost, že svou práci budete muset opravovat, nebo dokonce předělávat, protože jsme jejich požadavky zcela správně nepochopili. Totéž se vztahuje ke schopnosti naslouchat požadavkům a potřebám zákazníků.

Co napomůže

Na zvyku naslouchat, neskákat ostatním do řeči a nechat je se vyjádřit se proto vyplatí zapracovat. Naslouchání je nejnáročnější ze všech komunikačních schopností, naučit se mu však přesto nemusí být složité.

Pomůže nám, pokud si uvědomíme, že nejsme jasnovidci, a proto nikdy přesně nevíme, co ostatní chtějí říci. Napomůže však i to, budeme-li jednání osob kolem sebe pozorněji sledovat.

Jakmile si totiž zvyk poslouchat ostatní – a dávat to najevo – začneme osvojovat, začnou se lidé v našem okolí cítit lépe. A to přesto, že si možná neuvědomí, v čem či jak se komunikace s námi změnila. Odměnou nám bude nejen větší obliba, ale i to, že se naše práce pro nás stane jednodušší.