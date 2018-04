Jak vyjít s obtížným nebo neschopným i příliš náročným šéfem

Špatní šéfové jsou realitou života. V lepším případě jsou nepřiměřeně nároční nebo nedokážou naslouchat, v horším odborně či manažersky nezkušení nebo psychicky nevyrovnaní. Rodí se často na základě snahy nalézt někoho, kdo neohrozí vyšší nadřízené, nebo sklonu dosazovat na vedoucí místa odborníky, nikoli osoby, které dokážou vést. Práce v jejich okolí bývá náročnější. Existují však cesty, jak s nimi vyjít.

Nejprve byste se však ve vlastním zájmu měli ujistit, že váš šéf špatný skutečně je. Tedy že problém nevězí ve vás. Možná máte potíže s respektováním autorit a nemáte rádi, když vám někdo říká, co máte dělat, nebo vaši práci hodnotí. V takovém případě bude vhodnější, začnete-li s řešením u sebe.

Jak zvládat náročné nadřízené

Na vysoce náročné nadřízené lze reagovat dvěma způsoby. Buď si na ně stěžujeme, za zády je pomlouváme a tajně spřádáme plány, jak se jich zbavit, nebo zvolíme méně stresující cestu a jejich jednání se snažíme pochopit či najít na něm i světlejší stránky.

Pomoci může, pokud si uvědomíme, že nároční nadřízení (nebo lidé vůbec) jsou často nároční ke všem. Jejich náročnost tak není osobní. Nemusíme se proto domnívat, že „jdou po nás“, brát jejich vysoké nároky jako nespravedlnost nebo dokonce uvažovat o skrytých motivech, které je k náročnosti vůči nám vedou.

Uvědomíme-li si, že náročnost nadřízeného je všeobecná a ani on sám si není schopen pomoci, náš vztah k němu se může změnit. S naším přáním mít méně náročného šéfa to pravděpodobně příliš nepohne, usnadní nám to však svou situaci přijmout.

Náročnější šéfové mají navíc i světlé stránky. Mohou nás donutit na sobě zapracovat, opustit některé zlozvyky, a dostat tak ze sebe to nejlepší. Nezaměřujeme-li se navíc jen na jejich chyby (například neschopnost motivovat), ale i schopnosti, a snažíme se jejich přednosti si osvojit, zvýšíme tím pravděpodobnost, že si nás všimne někdo z vyšších nadřízených. Může nám tak pomoci přejít na místo mimo dosah nepříjemného šéfa.

Jak jednat s vedoucím, který neposlouchá

Častým projevem nepříliš schopných vedoucích je, že neposlouchají. Nereagují tak ani na praktické náměty, jak společnou práci zlepšit. Jejich spolupracovníci pokoušející se o změnu mají pocit, že narážejí na zeď.

Důvodem zpravidla je, že se domnívají, že si jejich pracovníci chtějí své úkoly jen zjednodušit, nebo že jim jejich návrhy zaberou čas. Co může pomoci, je snažit se jim návrhy prezentovat z jejich pohledu, nejlépe tak, že na ně příliš netlačíme.

Předpokladem je zamyslet se nad tím, co je pro nadřízeného problém nebo mu zabírá nejvíce času. Svůj návrh pak formulujeme tak, abychom ukázali, jak mu může pomoci. Například slovy:

“Zmínil jste minulý týden, jak velké množství času musíte věnovat tomu, že ...., Myslím, že mám pro vás řešení..... Trochu jsem tento postup ověřoval a udělal si i odhad toho, kolik by nás to stálo, a nemělo by to být mnoho. Určitý malý problém vidím v tom, že......, ale myslím si, že vím, jak tento problém překonat. Chtěl byste to zkusit?“

Svůj návrh tak předkládáme s tím, že jsme jej již ověřovali a uvažovali i o problémech, které by mohl přinést.

Jak čelit vedoucím odborně a manažersky neschopným

Je-li chyba vedoucího v něm a snaha pomoci mu odsouzena k neúspěchu, pomohou nám tato pravidla:

Snažte se, aby vedoucí neovlivnil váš vztah k práci ani způsob, kterým ji provádíte. Neschopnost vedoucích vede občas k tomu, že podobně jednají i jejich podřízení, ať proto, že je napodobují, nebo mají sklon jim jejich jednání „vracet“. Obou projevů je třeba se vyvarovat.

Neschopní šéfové přicházejí a odcházejí. Je-li váš současný vedoucí špatný, nemělo by to váš vztah k práci ani organizaci poznamenat. A to především pokud byste v ní rádi zůstali. Neschopnost vedoucího není ani důvodem, proč se organizaci mstít, například pomalejší prací, delšími přestávkami, menší odpovědností apod. Toto jednání může totiž vaši situaci jen dále zhoršit. Mimo jiné proto, že vašemu šéfovi dává do ruky argumenty, proč se stejně chovat i nadále.

Jednání šéfa předvídejte. Jednání obtížných šéfů má sklon se opakovat. Jejich reakce, námitky či požadavky proto bývají předvídatelné. Budete-li je očekávat, svou situaci si usnadníte.

Jste-li například nuceni jednat s „mikromanažerem“ trpícím sklonem zasahovat ostatním do práce, neustále je kontrolovat a v jejich práci jim tak bránit, můžete se zaměřit na detaily, které zvýšeně kontroluje, či vykonat svůj úkol dříve, než očekává. Pokud mu opakovaně oznámíte, že jste mu svůj úkol pro jeho kontrolu nechali na stole, jeho sklon kontrolovat vás či upomínat zadaný úkol velmi pravděpodobně postupně klesne. Možná si totiž uvědomí, že svou práci zvládáte a nemusí vás neustále kontrolovat.

Pokyny, žádosti či úkoly nadřízeného si dokumentujte, to vše pro případ, abyste se k nim v případě, že je bude popírat, mohli vrátit. Dokumentovat si můžete i jeho kritiku.

Nejlepší cestou je požádat ho, aby vám své úkoly zadával písemně. Má-li sklon zadávat je jen slovně, můžete je sami následně písemně rekapitulovat, například krátkým e-mailem sloužícím k ověření, že jste zadané úkoly pochopili správně.

Konfliktní situace neřešte okamžitě a názor šéfa si ověřte. Dostanete-li se s vedoucím do sporu, ponechte si na svou reakci určitý čas. Nebudete-li jej totiž řešit hned, je možné, že jeho řešení pro vás dopadne lépe, nebo jeho význam zcela odezní. Konfliktní šéfové jsou především ti, kteří nezvládají stres. Čas, který si pro řešení konfliktu se šéfem zvolíte, tak může být důležitější než podstata sporu.

Určitou slovní taktikou, jak předejít sporu, může být názor či konstatování nadřízeného opakovat, například s dovětkem, „Rozumím správně tomu, co jste měl na mysli?“. Otázka dává najevo, že o jeho sdělení máte zájem, a šéfa proto může uklidnit, mimo jiné i tím, že svůj názor dále rozvede. Může se však stát i to, že uslyší-li svůj názor z úst někoho jiného, sám se nad ním pozastaví.

Má-li váš šéf problém s kontrolou svých emocí, je namístě registrovat, jaké podněty je vyvolávají a snažit se jich vyvarovat. V případě neschopného šéfa může jít totiž často o drobnosti, kterými se cítí uražen nebo podceňován.

Jednejte odpovědně. Jednáte-li s neschopným šéfem, nezbývá vám čas od času nic jiného, než převzít odpovědnost. Tedy rozhodnout o určitých věcech sami. Vyznáte-li se ve své oblasti dobře, není důvodu proč rozhodnutí nepřijmout. Platí to především tehdy, je-li třeba zabránit škodě nebo organizaci pomoci. Lidé, kteří to dokážou, si zpravidla získají autoritu spolupracovníků a jejich iniciativy si mnohdy všimnou i vyšší nadřízení.

Nejde pochopitelně o to, snižovat autoritu vedoucího. O svém rozhodnutí byste ho proto měli informovat. Nejlépe s poukazem na to, proč bylo nezbytné či jaké zájmy vaší organizace vás k převzetí odpovědnosti vedly.