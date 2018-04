Psycholog: Lékařských prohlídek není třeba se obávat

Dosavadní řidiči z povolání musí tuto podmínku splnit do konce příštího roku. „Věřím, že se tím jednoznačně zvýší bezpečnost na našich silnicích,“ říká Jindřich Vaněk, pražský znalec z psychologie silniční a městské dopravy a klinické psychologie, který vyšetření také provádí.

* Co se při dopravně-psychologickém vyšetření zkoumá?

Pro řízení motorového vozidla jsou důležité některé základní psychologické schopnosti, jako je pozornost, paměť, rychlost reakcí, koordinace mezi okem a rukou, schopnost zpracovávat rychle informace, schopnost předvídat. Důležité jsou také vlastnosti osobnosti, a proto se zaměřujeme například na oblast agresivity, tendenci riskovat, neodpovědnost, emoční impulzivitu. Dopravně-psychologické vyšetření řidičů, populárně označované jako „psychotesty“, má v naší zemi tradici již od druhé poloviny 20. století a není třeba se ho obávat.

* Existují skupiny řidičů, na které se speciálně zaměřujete?

Psychologické vyšetření je zcela nezbytné u některých rizikových skupin řidičů. Jedna taková skupina jsou mladí řidiči od 18 do 30 let; ti mají výrazně zvýšený sklon k rizikovému chování. Druhá skupina jsou lidé starší 50 let, kterým s věkem přirozeně ubývají psychické schopnosti.

* Jak dlouho budou mít absolvovaná vyšetření platnost?

Řidičům, kteří absolvují vyšetření před 50. rokem života, bude prohlídka platit až do dosažení 50 let jejich věku. Další prohlídka je nutná nejdříve půl roku před padesátými narozeninami a nejpozději v den narozenin. Potom se vyšetření musí opakovat každých pět let.

* Jak dlouho vyšetření trvají? Dají se zvládnout v jednom dni?

Jestliže se řidič předem objedná, lze vše provést během jednoho dne. Dopravně-psychologické vyšetření zabere okolo čtyř hodin, neurologická prohlídka a vyšetření na elektroencefalografu další hodinu. Se závěry, které od nás řidič dostane, pak zajde za svým praktickým lékařem, který po klasické lékařské prohlídce vystaví potvrzení o způsobilosti k řízení.

* Na co si mají dopravní firmy dát při výběru vhodného psychologa pozor?

Důležité je, aby dopravně-psychologické vyšetření prováděl profesionál, který má zkušenosti v této oblasti psychologie. Pokud si dopravní firmy vyberou psychologa, který není znalec z psychologie silniční dopravy, měly by si vždy vyžádat reference, zda vůbec má zkušenosti s posuzováním psychické způsobilosti k řízení motorového vozidla, kde získal praxi a pro které firmy dopravně-psychologické vyšetření už prováděl.

* Myslíte si, že přísnější pravidla lékařských prohlídek přispějí k lepší bezpečnosti na silnicích?

Pro práci profesionálního řidiče není potřeba žádné speciální vzdělání, stačí základní škola. Zejména proto se za volant dostali i někteří řidiči, kteří nesplňují ani základní požadavky. Řidičů z povolání je stále velký nedostatek, takže jezdí kdekdo. Proto chápu, že zejména majitelům některých dopravních firem se nově zavedené psychologické vyšetření příliš nelíbí. Bezpečnost na silnicích se ale určitě zvýší.