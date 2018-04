Pět rad psychologa, jak zařídit, aby odjezd na dovolenou nebyl stres

Je nutné vyřešit důležitou otázku: Kdo se o věci postará a jak? Pokud ji nevyřešíte, může se stát, že sice reálně budete ležet na pláži na Jadranu, ale psychologicky a internetovým připojením budete stále v práci.

1 Neodkládejte nepříjemné

Pokud je před vámi důležitý a nepříjemný úkol, který by vás čekal bezprostředně po návratu z dovolené, zkuste jej alespoň částečně vyřešit ještě před ní. Pokud tak neučiníte, s velkou pravděpodobností budete na tuto obtížnou záležitost během svého volna myslet, což dokáže dovolenou zkazit více než nepřízeň počasí.

Může se dokonce stát, že daný úkol bude třeba začít řešit dříve, což vás donutí zasednout i během dovolené k notebooku. Pro skutečné zotavení potřebujeme vnitřní klid, a ten nebudete mít, pokud vás bude provázet myšlenka na to, co těžkého vás ihned po návratu čeká.

2 Připravte na svou dovolenou kolegy

Pokud musí během dovolené někdo převzít vaše zodpovědnosti, vždy by to měl být konkrétní zaměstnanec, dopředu vybraný po dohodě s nadřízeným. V opačném případě nebude jasné, kdo má vaše záležitosti vyřizovat a dá se předpokládat, že zůstanou nevyřízené.

„Není větší zdroj stresu než se po dovolené vrátit k neuklizenému stolu a k nevyřešeným problémům,“ říká Dalibor Špok.

Připravte ještě před odchodem na dovolenou tomuto kolegovi stručný přehled svých projektů: přehled základních informací, soupis všeho, na co se čeká, v jaké fázi záležitosti jsou a také důležitá telefonní čísla a další kontakty na zúčastněné osoby. Projděte s ním tento dokument osobně a okomentujte, co a jak je důležité. Takový „tahák“ umožní kolegovi reagovat na nejdůležitější dotazy a vyhnete se tím vyrušování a telefonátům během svého volna.

3 Připravte si „tahák“

Podobný soupis si připravte i pro sebe. Zapište si stav všech záležitostí a jaké další kroky ve vašich projektech je třeba učinit. Pokud denně chodíte do práce, vše si dobře pamatujete. Ale po dvoutýdenní dovolené se všechny „samozřejmé“ informace z hlavy snadno vytratí.

Velkým zdrojem návratového stresu z dovolené je právě vnitřní zahlcení, kdy nevíte, kde je třeba začít, kdy se musíte rozpomenout na vše podstatné a kdy se bojíte, abyste na něco nezapomněli. Vyhněte se této situaci.

4 Ukliďte si stůl

To myslím ve skutečném, ale i v přeneseném významu. Ukončete rozdělané úkoly, uzavřete složky, odpovězte na důležité e-maily. Není větší zdroj stresu než se po dovolené vrátit k neuklizenému stolu a k nevyřešeným problémům (které mezitím nabobtnaly). Pokud budete mít kolem sebe i ve svých úkolech uklizeno, do práce se vám bude vracet snadněji a možná i s radostí z pocitu, že můžete začít nanovo. Totéž můžete v menší míře provádět také každý pátek odpoledne.

5 Respektujte dovolenou svou i svých kolegů

Důležitou zásadou duševní hygieny i zdravé firemní kultury je respektovat volno své i svých bližních. Volat s každým problémem kolegovi na dovolené je stejným překročením slušného chování jako přinést do kanceláře ke svačině syrečky.

O své dovolené je proto vhodné informovat e-mailem všechny kolegy a hlavní partnery nebo zákazníky, i s uvedením jména našeho zástupce. Stejnou informaci uveďte do e-mailové automatické odpovědi, kterou si nastavíte.

Často je však daleko těžší respektovat vlastní volno. Někdo umí zcela vypnout, ale mnozí mají tendenci neustále kontrolovat běh pracovních povinností. Pokud nedokážete (nebo nemůžete) nechat své povinnosti zcela bez kontroly, potom doporučuji stanovit si během dovolené striktní časové hranice (maximálně však hodinu denně), během kterých zkontrolujete pracovní poštu a vyřídíte zmeškané hovory na firemním telefonu.

To dělejte každý den v pravidelné době, a zbytek času opravdu naplno věnujte tomu, co by mělo být hlavním účelem našeho volna: odpočinku, duševní i tělesné relaxaci a především dělání něčeho naprosto jiného, než je vaše práce.