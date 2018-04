Jak být v práci úspěšný? Rozvíjejte se učením, ale i jógou či tancem

Prvním krokem k pracovnímu úspěchu je vědět, čeho se vám v současné situaci nedostává, byť to nemusí být vždy příjemné. Jak takovou analýzu provést a na co nezapomenout?

1. Odhlédněte od emocí a neúspěchů

Může se hodit Hledáte práci, kde byste byli úspěšní? Najděte si ji na jobDNES.cz. Nabízíme místa i pro absolventy.

Lidé rádi zavírají oči před nutností rozvoje jen proto, že v dané oblasti selhali nebo v ní zklamávají stále a často. Taková zkušenost je pro ně nepříjemná, proto se jí snaží vyhýbat a tím odsouvají myšlenku něco se svým deficitem provést.

Učení totiž často není jednoduché. Strávit hodiny nad učebnicí nebo nepříjemným tréninkem v oblasti, která člověku nejde, není motivující. Přesto musí od těchto emocí odhlédnout, podobně jako si ve své práci nevybírá pouze příjemné úkoly, ale hlavně ty důležité.

2. Nesledujte jen svá slabá místa

Samozřejmě se také ptejte: V čem jsem slabší než mí kolegové? Co mi nadřízení vytýkají? Seberozvoj byste ale měli postavit především na rozvíjení svých silných stránek a na dalším vzdělávání v oborech, pro které máte talent. Tak se rodí skuteční experti. Neuvažujte přitom pouze v pojmech objektivních výsledků. Zaměřte se i na oblasti, jejichž lepší zvládnutí přinese spokojenost, méně stresu, větší radost.

3. Zamyslete se nad tím, kam chcete směřovat

Co vám v tom brání? Co mají odborníci v této oblasti a vy ne? Projděte si náborové inzeráty na vysněné pozice - co se požaduje? Seznamte se s lidmi, kteří pracují v povolání vašich snů, a ptejte se jich, co je pro jejich práci především potřeba.

Plánování seberozvoje není totéž jako vybrat si z nabídky vzdělávacích možností, které vám poskytuje váš zaměstnavatel. Pokud chápete práci na sobě pouze jako něco, co musí proplácet firma, potom vám radím se nad tím ještě zamyslet. Neustálý seberozvoj je základní podmínkou nejen kariérního postupu, ale i životní spokojenosti.

4. I volnočasové aktivity pomáhají

Váš plán rozvoje nekončí (tolik potřebnou) angličtinou. Měl by zahrnout různé aspekty vaší osobnosti, i ty, které vašemu pracovnímu úspěchu slouží jen nepřímo. Třeba večerní kurz jógy sníží váš stres a druhý den přijdete do práce vyrovnanější. Kurz tance poslouží vaší partnerské spokojenosti, která se přelije do radosti pracovní. Všímejte si různých oblastí vašeho života, neboť spokojenost s nimi nakonec ovlivní i vaše pracovní výsledky.

5. Učte se něco, mimo svůj obor

Najděte si alespoň jeden zajímavý obor mimo své současné povolání. Jste-li účetní, učte se třeba programovat. Jste-li obchodní zástupce, vzdělávejte se v astronomii. Díky této rozmanitosti:

si odpočinete

zatížíte jiné části mozku a předejdete profesní deformaci, tedy zúžení pohledu na svět pouze hlediskem svého povolání

uspokojíte potřeby, pro které ve stávající pozici není místo, to zvýší vaši spokojenost

nikdy nevíte, kdy nabyté znalosti využijete: možná jednoho dne objevíte skvělou nabídku pro účetní se znalostí programování nebo se stanete úspěšným obchodním zástupcem s astronomickým zařízením

Jsou to právě nezvyklé kombinace oborů, které vás předurčují pro úspěch, protože kvalitních kandidátů s takovou kombinací znalostí je velice málo. Že je takový výběr opět potřeba postavit nejen na atraktivitě daných oborů na pracovním trhu, ale především na tom, co vám jde, co vás přitahuje a k čemu máte talent, snad není třeba dodávat.