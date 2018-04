Píšete životopis? Nepřehánějte to s údaji, radí psycholog

„Pokud to nespecifikuje zaměstnavatel, je jedno, zda použijete eurošablonu, vzor životopisu z webu, nebo vytvoříte vlastní kreativní dílo. Pokud je CV přiměřené a úpravné, vzhled nikoho nezajímá. Neřešte font a šířku řádků, držte se zdravého rozumu,“ radí psycholog Dalibor Špok.

Jak doporučuje, místo toho věnujte čas obsahu životopisu. Je bez chyb? Je relevantní pro pozici, na kterou se hlásíte? Nepředpokládáte něco, co čtenáři mimo vaši firmu nebude jasné?

Ne informace, ale čitelnost

Smyslem CV není někam o sobě umístit informace, ale dosáhnout toho, aby je někdo rychle našel. O vybrání vašeho životopisu mezi desítkami dalších často rozhodují sekundy. Najde v něm během této doby personalista vše, co potřebuje? Víte, co v něm vlastně hledá? Obvykle je to především to, o čem se píše ve zveřejněném pracovním inzerátu.



Nepoužíváte příliš dlouhé věty? Vyskočí na něj důležitá slova, ideálně tatáž, která se vyskytují v popisu pozice či požadavcích na uchazeče? Používáte odrážky, které zvyšují čitelnost?

Ne maximálně, ale optimálně

Uveďte o sobě vše podstatné, to je nebezpečná rada. Pokud byste o sobě měli sepsat opravdu vše, váš životopis by měl 100 stran. Personalista má na jeho posouzení několik desítek vteřin. Za tu dobu v něm musí najít všechno důležité. Jak mu pomůžete?



Nebuďte příliš detailní: v množství informací, v délce vět, zbytečnými údaji. Čím méně vycpávkových slov použijete, tím spíše vynikne to významné. Pokud pošlete mnohostránkový elaborát, spíše tím odradíte, než abyste zvýšili své šance na úspěch.

Ne univerzálně, ale specificky

Neexistuje „nejlepší“ verze CV. Mělo by se tolikrát lišit, na kolik různých pozic se hlásíte. Vždy musí být pravdivé, ale mělo by vybírat to, co je relevantní. Pokud se ucházíte o samostatnou pozici a dříve jste vedli tým, nerozepisujte se dlouze o dovednostech v této oblasti.



Nepište o tom, co pro post důležité není. Vyhnete se tak běžné úvaze personalistů: ten dělal něco jiného (píše o tom v polovině životopisu), tato práce jej nebude motivovat, tyto činnosti nedělal. Že je pravda opačná? Z čeho tak má soudit? Personalista hledá především překryv mezi požadavky na pozici a vašimi zkušenostmi. Cokoli jiného (méně i více) znamená často body dolů.

Ne získat pozici, ale být pozván k pohovoru

Pokud si nejste jisti, jak vysvětlit komplikovaná fakta, raději je nepopisujte vůbec. Životopis nemá poskytnout vyčerpávající údaje a už vůbec ne získat vám práci. Jeho účelem je, abyste byli pozváni k pohovoru, který rozhoduje. Při něm detailně rozvedete to, co by v heslovitém zápisu v životopisu mohlo být nesprávně pochopeno.



Nezapomínejte, že primární posuzovatel životopisu obyčejně není váš budoucí šéf, ale personalista, který vybírá uchazeče do prvních kol výběrových řízení a který často nezná všechny odborné zkratky či expertní termíny.

Ne životopis, ale váš výkon při osobním setkání

Význam životopisu se obvykle přeceňuje. Uchazeči ho tvoří hodiny. Věnujte místo toho čas významnějším aktivitám výběrového řízení, tedy pečlivé přípravě na pohovor a dobré komunikaci s tím, kdo má výběrové řízení na starosti. Své šance na získání nového místa tím zvýšíte spíš.