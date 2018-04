Psycholog ve firmách se vyplatí

Nová služba s anglickým názvem Employee Assistance je pak dostupná nonstop sedm dní v týdnu, v kteroukoliv denní i noční dobu. Náklady hradí firma paušálně.

Šance předejít tragédiím

Zatímco u nás je program Employee Assistance novinkou letošního roku, v zahraničí s ním má dlouholeté zkušenosti mnoho firem. V Česku ho využívá například farmaceutická společnost Sanofi-aventis.

"Program jsme zavedli letos v dubnu - jeho spuštění bohužel zapříčinily dvě tragické události, které se ve firmě staly během loňského roku," říká personální ředitelka Erika Vorlová. "Samozřejmě jsme tehdy zajistili potřebnou pomoc a podporu dotčeným zaměstnancům a jejich rodinám, ale kdybychom už v této době konzultační službu využívali, vše by bylo podstatně jednodušší. A možná by to jedné z těchto událostí umožnilo i předejít," dodává.

Ve firmě Rexam Beverage Can, která vyrábí nápojové plechovky, projevili o služby firemního psychologa podle personální manažerky Pavly Balcarové zájem sami zaměstnanci.

Společnost Procter & Gamble nabízí tento program zaměstnancům celosvětově a od ledna příštího roku se ho chystá zavést i v České republice. "Vedle služeb psychologů plánujeme zajistit ještě přímé poradenství ve finanční a právní oblasti, které lidem pomůže v situacích, jako je například prodej či koupě domu nebo bytu, vyřízení hypotéky, půjčky, pojištění a podobně. Bude se však jednat jen o nezávazné konzultace, nikoliv o služby advokáta," vysvětluje Ivan Krejčí z české pobočky Procter & Gamble.

Jak služba funguje

Informace, které psycholog dostane, jsou naprosto důvěrné. Zaměstnavatel se nedozví detaily ze soukromí pracovníků. Pouze jednou za půl roku dostane vyhodnocení celkové využívanosti služby a obecnou charakteristiku toho, co zaměstnance trápí. Pokud existuje možnost některým problémům do budoucna předcházet, odborníci navrhnou vhodná preventivní opatření.

Firma platí za každého zaregistrovaného člověka (tedy buď za každého zaměstnance, nebo jen za jejich vybrané skupiny) paušální poplatek, který se měsíčně pohybuje v řádu desetikorun - čím více je pracovníků, tím se cena poplatku za jednotlivce snižuje. Protihodnotou za tuto částku je pro každého účastníka kartička, na jejímž základě získává možnost kdykoliv požádat o profesionální psychologickou pomoc, a to buď telefonicky, nebo písemně e-mailem.

V případě potřeby si může s psychologem domluvit i osobní schůzku. Pokud je problém, který zaměstnanec aktuálně řeší, složitější a vyžaduje i zapojení dalších odborníků - například právníků, lékařů či finančních expertů - je možné zprostředkovat i jejich služby.

"I když jde o výhodu hlavně pro zaměstnance, přínos programu vnímá jednoznačně i zaměstnavatel," říká konzultantka Hana Jelínková ze společnosti Assessment Systems, která program Employee Assistance poskytuje od března letošního roku.

Lidé, kteří se potýkají s nějakými osobními problémy, se podle ní často hůře soustředí, což se logicky projevuje na jejich pracovním výkonu. I když jsou v zaměstnání fyzicky přítomní, v myšlenkách se stále vracejí ke svým záležitostem a nemyslí stoprocentně na to, co právě dělají. Nepozornost navíc zvyšuje riziko úrazů a následně i pracovní neschopnosti.

Osobní problémy snižují pracovní výkonnost. To je hlavní důvod, proč se firmám vyplatí nepřetržitý psychologický servis pro zaměstnance.