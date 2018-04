Psychologické testy a boj o práci

Lze poznat vhodného uchazeče na určitou pozici na základě zodpovězení několika podobných otázek? Nebo dokonce podle toho, jak kdo nakreslí lidskou postavu nebo strom?Psychologické testy jsou jen nástroje. Nástroj sám o sobě nic nezmůže. Ale záleží na tom, kdo ten nástroj používá. Vzít skalpel a začít s jistotou operovat si nikdo nedovolí bez odpovídajícího vzdělání a let praxe. Je však zajímavé, že vykládat bez příslušného vzdělání a praxe psychologické testy a rozhodovat na jejich základě o přijetí nebo nepřijetí člověka do zaměstnání si troufá hodně lidí. Aby měly psychologické testy vypovídací hodnotu, musí být vybrány s ohledem na otázky, které potřebuje firma zodpovědět. Pak odpověď zní - lze vhodného uchazeče poznat, ale jedině pokud psychologické testy při přijímacích pohovorech zadávají, a hlavně vyhodnocují lidé, kteří mají odpovídající vzdělání i zkušenost. Zdůrazňuji - obojí dohromady.To slovo věnuje se je ve skutečnosti dost důležité. Takový člověk vás totiž předem upozorní, kolik budete potřebovat času. Protože je odborník, umí vysvětlit nejasné. Nehraje si na velkého mága, který jediný rozumí věci, a vy jako laik mu do toho nemáte co mluvit. Na začátku našeho rozhovoru jsme se bavili o pojmu pár otázek - jste-li pozván k serióznímu výběrovému řízení na psychologické testy, nedostanete jen pár otázek, ale celý soubor testů. Takže pokud máte nakreslit jen strom, vypadá to na sbírku kreseb, kterou si firma založila. Ne na seriózní testování.Má uchazeč právo znát výsledky psychologických testů?Ano, má a doporučuji si je vyžádat předem.