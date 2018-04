Psychotesty mají za úkol vyřadit nevhodné kandidáty

U řady povolání musí člověk projít v rámci zdravotní způsobilosti nejen testy fyzické zdatnosti, ale i psychologickými testy. Například policisté ze speciálních útvarů musí skládat dvakrát ročně test z fyzické zdatnosti a jednou za dva roky psychologické testy.

Podle psycholožky práce Zdeňky Židkové musí psychologické testy podstupovat ti lidé, kteří mohou svým chováním ohrozit sebe nebo druhé. Běžné jsou u policistů, řidičů z povolání, strojvůdců, pilotů nebo obsluhy jaderných elektráren. Psychologické testy provádí specializovaná pracoviště nebo kliničtí psychologové a každoročně při nich propadne značné procento.

Kdo neprojde testem

Typ riskéra: má touhu po silných zážitcích, ale v osobnosti převládají unáhlené reakce; spoléhá na náhodu; není schopen dotáhnout věci do konce; má malou schopnost koncentrace na úkol



Typ s „amputovanými pocity strachu“: nemá pud sebezáchovy ve vysoce nebezpečných situacích, protože určitá míra strachu je přirozený ochranný prostředek



Typ s vysokou mírou úzkostnosti: vyvede ho z míry i běžný podnět; dlouho v něm přetrvávají negativní zážitky; má zvýšené obavy o zdraví



Typ exhibicionisty: předvádět se před druhými je nejhorší možná dispozice pro rizikové povolání



Test: Jste riskér?

Odpovídejte ano - ne

1. Necháte se svými přáteli „dotlačit“ do nechtěného riskantního chování?

2. Máte pocit, že se často rozhodujete zbrkle - bezhlavě?

3. Líbí se vám pokoušet osud v situacích, které nemusí dopadnout ve váš prospěch?

4. Připadá vám nebezpečí a riziko vzrušující? Vyhledáváte je rád/a?

5. Děláte často nebezpečná rozhodnutí kvůli tomu, abyste se ukázal/a před druhými? 6. Když uděláte nebezpečné rozhodnutí, je to, jako byste cítil/a, že to šlo mimo vás, nebo jste jednal/a „jako ve snu“?

Výsledek: Jestliže budou převažovat odpovědi ano, jste spíše riskérem.