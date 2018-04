Do zlata ukládejte maximálně 30 procent volných peněz, radí odborník

Co je příčinou, že je stále ještě málo lidí, kteří investují do cenných papírů nebo například do zlata? A jak jsou na tom třeba podílové fondy? Tyto i další otázky jste položili Radku Pluhařovi z Equa bank.

Ptali jste se, kam a jak nejlépe v současné nejisté době a s druhou krizí na krku uložit peníze, abyste o ně nepřišli. Jak by měl vypadat správný investiční mix? Radek Pluhař čtenářům poradil, nad čím se zamyslet a co především zohlednit.

Hlavně byste se měli při vytváření svého investičního portfolia zamyslet nad mírou rizika, kterou jste ochotni tolerovat, dále pak nad tím, proč chcete investovat - co je účelem investice. A v neposlední řadě musíte zohlednit i, v jaké fázi tvorby a správy bohatství se ve svém životě aktuálně nacházíte.

"Investiční mix člověka, který je krátce po vstupu na pracovní trh, a jeho prvním cílem je zajistit materiální potřeby, je jiný, než u člověka, který začíná akumulovat bohatství a připravovat se na postproduktivní fázi svého života," připomíná Pluhař.

Na začátku a konci produktivního období odborníci obecně doporučují nižší rizikovost aktiv (v prvním případě proto, že mladí lidé úspory nejspíš brzy utratí, v druhém případě proto, že uspořené peníze na důchod byste neměli vystavit riziku znehodnocení). V okamžiku kdy začínáte dlouhodobě spořit, je pravděpodobné, že Vám poradce doporučí relativně dynamičtější strukturu portfolia s větším zastoupením rizikových aktiv, jako jsou akcie.

Investice do státních dluhopisů

Někteří čtenáři se zajímali o investice do státních dluhopisů. Pro koho jsou vhodné?

"Investice do dluhopisů České republiky lze doporučit konzervativním klientům, kteří si vyberou takové dluhopisy, které budou schopni a ochotni držet až do jejich splatnosti," říká Pluhař. Považuje je za vhodnou dlouhodobou alternativu k některým vkladovým produktům bank. aukcí státních dluhopisů.

Čtenářům doporučuje kontaktovat některou z bank, která je účastníkem primárních aukcí státních dluhopisů a tam i dluhopisy nakoupit, nikoliv na sekundárním trhu, který vykazuje velké rozpětí nákup - prodej.

Ovšem je třeba si uvědomit, že s držením těchto dluhopisů jsou spojeny správcovské poplatky a i nákup samotný bude bankou zpoplatněn. "Česká republika v tuto chvíli nabízí dluhopisy s pevným i proměnlivým úročením a je tedy možné vyhovět různému rizikovému apetitu," doplňuje Pluhař

Co vás ještě zajímalo?

Dotazy čtenářů jsou velmi různorodé. Mnozí z vás jste se ptali na svou konkrétní finanční situaci a na rady, jak naložit se svými volnými penězi. Některé dotazy se točily i kolem investic do zlata či diamantů.

OTÁZKA: Je skutečně zlato bezpečným přístavem, jak se říká, nebo je to jen aktuálně nafouknutá bublina a jeho ceny mohou začít s problémy eurozóny klesat?

ODPOVĚĎ: Tato investice není bez rizika, ale v makroekonomickém scénáři, ke kterému se přikláním, hraje zlato v osobním portfoliu každého investora důležitou roli. Nedoporučuji ale investici do zlata ve vyšší míře, než je 20 - 30 procent vašich volných prostředků.

OTÁZKA: Jsem konzervativní v nakládání s penězi. Mám milion korun. Jak s ním nejlépe hospodařit?¨

ODPOVĚĎ: Pokud si "konzervativní" mám vyložit jako nulovou toleranci k riziku, pak bych vám doporučil depozitní bankovní produkty (kombinace spořicího účtu a termínovaných vkladů) a případně krátkodobé dluhopisy (směnky) vydávané některými bankami a největšími českými společnostmi.

OTÁZKA: Dobrý den, mám 100 tisíc korun, je mi 27 let a chci je co nejlépe zúročit, s tím, že minimálně tři roky je nehodlám používat.

ODPOVĚĎ: Abych mohl na Vaši otázku odpovědět zodpovědně, potřeboval bych znát Vaši ochotu akceptovat v průběhu investice i nějaké ztráty. V případě, že nejste ochotná kolísání hodnoty investice tolerovat, doporučuji opět některý z běžných bankovních produktů, jako jsou např. termínované vklady. V případě, že nějakou toleranci vůči riziku máte, doporučil bych kombinaci termínovaného vkladu a investice na akciových trzích přibližně v 10 - 15 procent vašeho portfolia. Raději bych se ale vyhnul evropským akciím, růstový potenciál vidím v Americe.

Kdo odpovídal na vaše dotazy?

Radek Pluhař pracuje v Equa bank od poloviny loňského roku. Je členem představenstva a ředitelem divize řízení rizik. V bankovním sektoru se pohybuje už od roku 1998. Zastával významné pozice v České spořitelně i GE Money Bank.