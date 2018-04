Public relations vytváří obraz o firmě

Obor PR vyžaduje vzdělání vysokoškolské nebo vyšší odborné (ekonomický směr, žurnalistika). Ale jsou i další cesty.



Vysokoškolské studium a VOŠ

Cyklus přednášek na Univerzitě Karlově, konkrétně na fakultě sociálních věd. Také je možné absolvovat Vysokou školu mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Dále Vyšší odborná škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Další variantou studia je Český institut reklamní a marketingové komunikace.



APRA

O osvětu v oboru PR se stará i Asociace PR agentur (APRA), která v ČR organizuje London School of PR (LSPR) - více na www.apra.cz. Jejích kurzů v ČR se mohou zúčastnit jak zaměstnanci členských agentur APRA, tak i zaměstnanci firem. Dále APRA organizuje například Akademii PR pro studenty VŠE a dalších vysokých škol.



Kurzy, semináře - externí studium

PR Klub - sdružení PR profesionálů z řad zaměstnanců PR agentur i PR oddělení firem - organizuje různé semináře a diskusní setkání, více na www.prklub.cz. UNYP (University of New York / Prague a La Salle University) v ČR - nabízí studium PR a komunikace, absolventi získávají titul MA in Communication and Public Relations



Interní vzdělávání

Tento trend přichází ze zahraničí a spočívá v systému vnitřního vzdělávání zaměstnanců. Ti absolvují interní školení, koučingy ve spolupráci s externími odborníky, výjezdní zasedání, atp.