Půjčí mi dost na nové bydlení?

Před rokem jste mohli uvažovat o třípokojovém bytě v Praze, letos budete mít problém sehnat garsonku. Banky totiž půjčují méně. Například bezdětný třicátník s 15 000 korunami čistého měsíčně si u ČSOB a Hypoteční banky pohoršil o neuvěřitelných 1 682 000 korun. Loni v dubnu by dosáhl na rovné 3 miliony, letos mu obě banky nabídnou jen 1 318 000 korun.

Hypoteční banka uvedla, že "od začátku srpna lehce zpřísnila kritéria pro hodnocení bonity klientů". Podle výše rozdílu to však vypadá na razantnější změnu, zase o tolik úrokové sazby nevzrostly.

Většina bank tvrdí, že podmínky nezpřísnily buď vůbec nebo nijak zásadně, ale v praxi to vypadá trochu jinak. Rozdíl 200 až 600 tisíc korun je také vzhledem k růstu cen nemovitostí poměrně velký.

Banky tají detaily hodnocení

Banky po vás budou chtít vědět, jak vysoké jsou vaše příjmy i výdaje. Příjmy se posuzují čisté. Například ČSOB zkoumá průměrný příjem za poslední tři měsíce, ale GE Money Bank za celý rok zpětně.

Počítejte i s tím, že si vás banka prověří i v úvěrovém registru a podívá se, jak zvládáte splácet dosavadní dluhy. Do výdajů se zohledňují třeba i kontokorenty nebo kreditní karty, ze kterých nic nečerpáte.

Určitě o svých penězích nelžete. V lepším případě vás banka odmítne, v horším vás může obvinit z pokusu o podvod a celá věc může skončit u soudu. V případě, že peníze máte, ale ne potvrzené na papíře, můžete požádat o hypotéku bez dokládání příjmů. Dostanete však vyšší úrok a méně peněz – třeba jen polovinu hodnoty zastavované nemovitosti.

. zvažte, jestli zvládnete splácet Když banka půjčí rodině se dvěma nezletilými dětmi a příjmy 35 000 korun měsíčně 3 400 000 korun, odpovídá to měsíční splátce skoro 18 500 korun. Na život jim tak zbude 16 500 korun, což po odečtení nákladů na bydlení, dopravu a jídlo není moc.

Banku zajímá i vaše rodinná situace, protože je rozdíl v tom, jestli máte výplatu jen pro svoji osobní potřebu, nebo živíte dvě nezletilé děti. Ovšem i dvě rodiny se stejnými příjmy a stejně starými dětmi mohou odejít z jedné banky s různou částkou. Banky totiž zohledňují i kritéria, o kterých nemluví. Může to být třeba vaše vzdělání, perspektiva zaměstnání nebo velikost města, ve kterém žijete – podle toho všeho posuzují, jak rychle seženete novou práci, kdybyste zůstali bez místa.

Splátky srazí i doba splatnosti

Pokud jste mladí, můžete si splátky rozložit klidně až na 40 let (a tím i snížit). Jestli už máte padesátiny za sebou, banky vám peníze na déle než 20 let nepůjčí – hypotéku musíte splatit do 70 let, což je maximum, na které banky přistoupí. "Existuje však způsob, jakým může například 60letý žadatel získat hypotéku na 30 let. Stačí, když do svého úvěru přizve ještě mladšího spolužadatele, třeba syna nebo vnuka. Banka počítá s tím, že až odejde do penze, splácení úvěru převezme mladší dlužník," vysvětluje Petra Horáková Krištofová z Hyposervisu.