Půjčí vám banka, i když jste malý podnik?

GE Money Bank

Produkty pro malé a střední firmy jsou podle mluvčí Evy Chaloupkové jednou z priorit GE Money Bank. Úvěr Universal Business je určen pro podnikatele, kteří již podali alespoň jedno daňové přiznání za alespoň 6 měsíců podnikatelské historie. U specifických profesí (lékaři, zubaři, veterináři, advokáti a notáři) GE Money Bank financuje i klienty, kteří teprve s podnikáním začínají.

Firmy s podnikatelskou historií delší než dva roky mohou Universal Business navíc získat za ještě snadnějších podmínek. Universal Business je poskytován až do výše 5 milionů korun se splatností až 20 let. Úvěr je zajištěn nemovitostí a jeho výše dosahuje až 70 % hodnoty zajištění. GE Money Bank také na podzim nově přišla s úvěry zacílenými na začínající advokáty, notáře, lékaře, zubaře a veterináře. S úvěry Legal Business a Medical Business zájemce získává až 500 000 Kč do druhého dne. Banka přitom nevyžaduje žádné daňové přiznání a pro schválení úvěru stačí občanský průkaz a profesní průkaz nebo osvědčení.

O úvěr může žádat i právě začínající podnikatel. Při úvěrech nad jeden milion Kč musí zájemce ručit nemovitostí. Začínajícím podnikatelům je také určen úvěr Expres Business, neúčelový úvěr, v rámci něhož podnikatelé nemusejí dokládat, na jaký účel chtějí peníze využít. Podání žádosti a její zpracování je zdarma. Podnikatel musí podnikat minimálně rok, aby úvěr získal – mezi podmínkami pro přidělení úvěru je předložení alespoň jednoho daňového přiznání.

GE Money Bank poskytuje Expres Business v objemu 40 000 až 1 000 000 Kč. Výhodou je, že fyzické osoby-podnikatelé u úvěru do 200 000 Kč nemusí bance poskytnout žádné jištění (u úvěrů nad 200 000 je jako ručení akceptována směnka, právnické osoby ji předkládají vždy). Žadatelé tedy nepotřebují k zajištění shánět např. nemovitost, ručitele nebo jiný movitý majetek. Dobu splatnosti si mohou podnikatelé zvolit od 24 do 60 měsíců.

Živnostenská banka

Živnostenská banka vychází vstříc podnikatelům a malým firmám nabídkou Investičního úvěrů XL, a to s jednou z nejnižších sazeb na trhu 7,5 procenta v závislosti na posouzení podnikatelského rizika. Sazba je navíc neměnná po celou dobu čerpání a splácení úvěru. Výše úvěru je do jednoho milionu Kč a není vyžadováno hmotné zajištění, ale pouze biankosměnka.

Doba splatnosti je deset let. Velkou výhodou je i zjednodušení samotného vyřízení úvěru. Stačí pouze předložit originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku a v případě začínající společnosti podnikatelský záměr, přehled o finančních tocích, aktuální finanční výkazy a případně finanční výkazy/daňové přiznání za poslední rok, pokud byla firma založená v předcházejícím účetním období.

V případě Investičního úvěru XXL je možné čerpat úvěr až do výše 15 milionů Kč, zde je však vyžadováno hmotné zajištění úvěru. Vedle toho klientům z řad svobodných povolání nabízí Živnostenská banka balíček bankovních služeb Professional Menu, v jehož rámci mají k dispozici úvěr až do výše 200 000 Kč. Ten mohou kdykoli využít bez nutnosti předkládat daňové přiznání za předchozí účetní období a bez dalšího schvalování ze strany banky.

Navíc banka nabízí zvýhodněnou úrokovou sazbu individuálně nastavenou pro každého klienta. Žadatelem o získání výhodného bankovního balíčku může být fyzická osoba podnikající v jakékoli členské zemi EU. Jde například o lékaře, advokáty, daňové poradce, notáře, soudní exekutory, architekty, auditory ad.

ČSOB

Malý investiční úvěr odpovídá představám o snadném přístupu malých firem k financím. Je určen na profinancování menších investičních potřeb firem s obratem do 300 milionů korun, které na trhu podnikají minimálně dva roky. Úvěr se využívá zejména na pořízení, modernizaci a opravy movitých věcí a na pořízení, nákup a opravy nemovitostí. Výši úvěru, který je účelový s maximální splatností deset let, lze sjednat až do tří milionů korun. Pro tento úvěr je ale nutné zajištění. Buď prostřednictvím biankosměnky, ručením třetí osobou nebo nemovitostí.

Komerční banka

Komerční banka nabízí podle serveru mesec.cz pro malé podnikatele Profi úvěr, což je krátkodobý nebo střednědobý produkt určený na financování jak zásob a krátkodobých pohledávek, tak hmotného investičního majetku nebo provozních potřeb. Úvěr se zpravidla používá k přímému placení dodavatelům na základě předložených dokladů.

Pokud jej nelze čerpat takto účelově, převádí se na účet klienta a účelovost se ověří později. Investiční potřeby se ale financují vždy na základě předložených dokladů. Zajištění půjčky do jednoho milionu korun funguje pomocí biankosměnky, v ostatních případech se využívá klasických nástrojů zajištění.)

Přestože banka deklaruje, že jde o produkt speciálně připravený pro malé a střední podnikatele a že jeho výhodou je zkrácený a zjednodušený schvalovací proces, pro získání financí je nutné předložit celou řadu dokumentů. Například aktuální dokumenty, opravňující k podnikání, účetní závěrku včetně daňového přiznání a zprávy auditora, aktuální rozvahu a výkaz zisků a ztrát, kopii přiznání k dani z příjmu, prohlášení o vlastnictví majetku a závazcích a další.

Jako možnost získání úvěru ve více měnách na základě jedné úvěrové smlouvy nabízí KB také Úvěr na investice v korunách a cizí měně. Podmínky jsou podobné jako u Profi úvěru.

eBanka

Úvěrové produkty pro drobné podnikatele eBanky se nazývají Provozní a Investiční MiniKredit. Úvěrový rámec Provozního MiniKreditu ve výši 50 až 500 000 korun získají drobní podnikatelé na dobu 12 měsíců s možností obnovy a k jeho zajištění není potřebný hmotný majetek. Jeho investiční variantou je tzv.

Splácený Minikredit, který vám umožní financovat zásoby, stroje a zařízení nebo provozní potřeby (například opravy) bez nutnosti udání účelu. Tyto dva produkty je možné kombinovat, s tím, že součet obou úvěrových rámců nesmí přesáhnout 500 000 korun.

Pro malé a střední firmy jsou oba předchozí produkty modifikované, především co se týká maximálních částek úvěru. S Provozním MiniKreditem můžete získat až třímilionovou půjčku pro překlenutí dočasného nedostatku hotovosti.

Stejné podmínky má Revolvingový MiniKredit, který řeší problémy s financováním pohledávek. Ty jsou zároveň zajišťovacím prostředkem. U Spláceného MiniKreditu pro SME je vyžadováno zajištění nemovitostí až od milionu a výše.

(maj)

KOMERČNÍ PREZENTACE