Půjčíme vám, ale o případných sporech nesmíte nikde říkat

www.ferratum.cz

www.myerson.cz

Napoprvé vám zašlou jen 500 nebo 1 000 korun poštovní složenkou, když splatíte, příště pošlou víc (maximálně 5 000 a na účet). Zaplatit musíte do 15 dní. Se společností komunikujete přes internet, nebo pomocí SMS. To může být ošidné, protože vaším jménem může požádat i někdo jiný. Za půjčenou pětistovku splatíte 625 korun. Když se opozdíte, účtují vám pokutu 10 procent týdně, minimálně však 250 korun. Právě tato společnost si smluvně zavazuje vaši mlčenlivost v případě sporu.

Na webových stránkách firmy si můžete stáhnout smlouvu o půjčce, jejíž součástí jsou podmínky. Nedílnou přílohou mají být pravidla rozhodčího řízení, ta však na stránkách společnosti nenajdete.

Když se opozdíte s platbou, může po vás společnost vyžadovat všechny peníze najednou (s úrokem, samozřejmě). Když se opozdíte o víc než 30 dní, naúčtují vám pokutu 30 000 korun. K tomu navíc počítejte s další pokutou 700 korun denně, když vaše splátka přijde o víc než sedm kalendářních dní (tedy včetně víkendu) později.

Ve smlouvě podepisujete rozhodčí doložku, když se budete v budoucnu cítit poškozeni, nebude se věc řešit u soudu, ale u arbitra, toho předem vybrala společnost a vy s ním jen ve smlouvě souhlasíte.

www.novefinance.cz

Po několikanásobném telefonování se nakonec dostanete k tomu, že půjde o půjčku od Profi Creditu. Jejich smluvní podmínky pro neprávníka zcela nepochopitelné, komplikovaně a nepřehledně zformulované. Poskytnutý úvěr je revolvingový - aniž budete žádat, pošlou vám peníze znovu, vy budete znovu platit poplatek a znovu splácet.

www.ecredit.cz

Z webu si můžete předem vytisknout smlouvu, ale velikost písma 4 body vyžaduje lupu. Podpisem smlouvy souhlasíte třeba s pokutou 50 procent z půjčené částky, když porušíte smluvní podmínky tím, že neoznámíte věřiteli například změnu zaměstnání nebo výše příjmu. A věřitel po vás také bude předem chtít uzavření dohody o srážkách ze mzdy. Když se zpozdíte s platbami, uplatní ji u vašeho zaměstnavatele.

www.poctivapujcka.cz

Půjčit si můžete od 100 000 do 5 milionů, zastavit však musíte nemovitost. Společnost akceptuje polovinu její hodnoty (když máte dům za dva miliony, půjčí vám nejvýš milion). Odhad však provádí sama společnost, takže je otázka, do jaké míry je reálný. Na webu smluvní podmínky nezjistíte, když si je vyžádáte, přijdou vám do mailu opět letákové informace o tom, jak je půjčka výhodná. Splatit můžete předčasně za poplatek, odkaz na sazebník poplatků však není dostupný. Stejně tak na stránkách není žádná kalkulačka. Když si půjčíte 100 000 a budete mít problém se splácením, pravděpodobně riskujete ztrátu zástavy - nemovitosti.

Půjčky na telefonu

V inzertních novinách, na letácích či v inzerátech přímo vylepených na autobusových zastávkách či osvětlovacích sloupech najdete každou chvíli informaci: Půjčíme vám snadno a rychle. I důchodcům, studentům a ženám na mateřské. Žádné pátrání v registrech. Volejte na telefon: 605 768 816 (číslo není smyšlené, patří jednomu z inzerátů, rozhodně však není jediné). Zavoláte, vyslechnete si, jak jsou nejlepší, a dostane se vám dalšího telefonního kontaktu.

Tentokrát jde třeba o číslo 900 90 99 11. Tady už si budete povídat s člověkem. Dlouze - znovu se vás zeptá na všechno, co jste již možná řekli prvnímu telefonu, bude vtipkovat a některé věci opakovat. Není divu, za volání platíte 90 korun za minutu. To už se vyplatí hovor prodlužovat a ujišťovat vás, že půjčka bude bez jakýchkoliv poplatků.