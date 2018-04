Půjčit si je umění aneb dokážete si právě vy půjčit za výhodných podmínek

Takřka ze všech stran nás bombardují reklamní slogany vyzdvihující fenomén posledních let, kterým je život na dluh. Bankovní i nebankovní instituce se snaží přimět klienty k pořízení zboží, na které momentálně nemají prostředky, prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. V jejich reklamních kampaních se zpravidla objevují rozesmátí mladí lidé dopřávající si díky jejich úvěru těch nejhezčích stránek života. To je určitě pravda a získat spotřebitelský úvěr dnes v podstatě není problém pro žádného člověka s pravidelným příjmem. Chcete-li však, aby vám úsměv na rtech vydržel i po celou dobu splácení, pak byste při nákupu na dluh měli dodržovat pár základních pravidel, abyste se nenechali ošálit skvěle podanými reklamními slogany.

Otestujte svoje znalosti a vyberte nejvýhodnější úvěr (s nejnižším úročením)



Úvěr na splátky Úvěr na splátky Bankovní úvěr Půjčka od kamaráda výše úvěru 35 000 Kč 35 000 Kč 35 000 Kč 35 000 Kč úr.míra neuvedena neuvedena 20% p.a. neuvedena forma splácení anuita anuita jednorázově anuita počet splátek 12 36 1 (po roce) 2 výše splátky 3 595 Kč 1 510 Kč 42 000 Kč 19 000 Kč navýšení 43 140 54 360 42 000 38 000 úroky 8 140 19 360 7 000 3 000 úroky/úvěr 0,23 0,55 0,2 0,085

Tabulka obsahuje čtyři různé spotřebitelské úvěry a jejich základní parametry. Co se týče informací o jednotlivých úvěrech, tak jde o parametry s nimiž se setkává klient na trhu. Na základě těchto parametrů zkuste seřadit úvěr od nejvýhodněji úročeného produktu z pohledu spotřebitele.

V prvních dvou sloupcích jsou uvedeny parametry spotřebitelských úvěrů splácenými prostřednictvím měsíčních splátek. Kupříkladu může jít o pořízení sedací soupravy za 50 tisíc Kč. Klient musí zpravidla složit akontaci (v našem případě 30 procent = 15 tisíc Kč) a na zbývajících 35 tisíc čerpá úvěr. Ten je splácen na základě pravidelných měsíčních splátek, přičemž klient si zpravidla volí délku splátkového kalendáře dle svých potřeb.

Třetí sloupec obsahuje údaje o úvěru, který je splacen jednorázovou úhradou obsahující (úrok a jistinu) splatnou za 365 dní od získání půjčky.

Ve čtvrtém sloupci najdete řekněme kamarádskou půjčku, která je splatná prostřednictvím dvou měsíčních splátek ve výši 19 tisíc Kč.

Před tím než sdělíme výsledky zmiňovaného minitestu bychom chtěli zdůraznit chyby, jakých se lidé při posuzování výhodnosti nabídek jednotlivých spotřebitelských úvěrů na trhu dopouštějí.

Někteří lidé porovnávají úvěry na základě rozdílu mezi součtem jistiny a úroků (v tabulce používáme termín navýšení) a hodnotou úvěru. Někdo naopak sází na prostý podíl sumy všech zaplacených úroků a hodnoty úvěru, přičemž tuto hodnotu zároveň považuje za úrokovou sazbu.

Obě tyto metody jsou však v drtivé většině případů nepřesné a nevypovídají o skutečné výhodnosti konkrétního úvěru. Nezohledňují totiž faktor času, což nejlépe vysvětluje následující srovnání.

Půjčí-li vám přítel z práce sto tisíc a chce-li vrátit 110 tisíc za měsíc, zatímco druhý přítel vám za stejných podmínek půjčí tu samou částku se splatností jednoho roku, tak se zřejmě rozhodnete pro druhou variantu. Určitě mi dáte za pravdu, že to je rozhodování založené spíše na selském rozumu než na nějakých výjimečných znalostech finanční matematiky.

V případě, že byste tedy v tomto případě použili pravidlo suma zaplacených úroků/hodnota úvěru, pak by byly úvěry od obou kamarádů totožné a půjčili by vám za stejných podmínek (v tomto případě za deset procent). To však bezesporu neodpovídá realitě a nezohledňuje časovou hodnotu peněz. Za zmiňovaných deset procent vám totiž půjčuje přítel číslo dvě, avšak nikoli první přítel.

Nestejnou frekvenci splácení nejlépe odstraňuje efektivní úroková míra. Vypočítat efektivní úrokovou míru je však poměrně obtížné a běžný spotřebitel to zpravidla nedokáže. Pro spotřebitele je velmi matoucí fakt, že především splátkové společnosti neoznamují úročení svých produktů. Spotřebiteli nabídnou pouze počet splátek (zpravidla měsíčních a výši splátky).

Pro relevantní srovnání jejích produktů s klasickými bankovními úvěry, které pracují s oznámenou roční úrokovou sazbou, je tedy přepočet na roční efektivní úrokovou sazbu nezbytný. Dost teoretických frází a pojďme se podívat na efektivní úročení v tabulce uvedených úvěrů.

Tabulka obsahující efektivní úrokovou sazbu u jednotlivých úvěrů



Úvěr na splátky Úvěr na splátky Bankovní úvěr Půjčka od kamaráda efektivní úr.sazba 40,48% 31,26% 20% 67,9% Pořadí 3. 2. 1. 4.

V případě, že se vám podařilo správně určit pořadí jednotlivých úvěrů dle úročení, pak vám nezbývá než pogratulovat. Pokud jste si však kupříkladu mysleli, že půjčka od kamaráda je skoro zadarmo, tak nezoufejte. Berte to však alespoň jako ponaučení pro příště, kdy si budete půjčovat.

A co vy? Dokážete si porovnat jednotlivé nabídky úvěrů na trhu? Víte za jakou úrokovou sazbu jste si půjčili na vybavení obýváku? Podělte se s námi o vaše zkušenosti s životem na dluh.