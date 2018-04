Půjčit si můžete, splácet musíte

Je život na dluh normální?

Půjčka, úvěr, leasing či hypotéka nejsou nic špatného. „Jsou to velmi užitečné finanční nástroje, ale musí se s nimi umět zacházet, abyste to s dluhy nepřehnali,“ říká psycholog Karel Riegel. A to je problém: půjčit si je dnes tak snadné a nepodlehnout bezhlavě rozesmátým šťastlivcům na reklamních plakátech vyžaduje opravdu silnou vůli. Všude na vás padají slevy, prodejci dokonale vnucují představu, že právě nákup jejich zboží je extra výhodný.

Když je vyslyšíte, může se stát, že vás dluhy převálcují a vy nebudete mít peníze na jejich splácení. Řada lidí řeší neschopnost splácet jednu půjčku uzavřením další. Jenže tím se dostává do bludného kruhu, z kterého je cesta ven většinou jen za cenu přežívání s životním minimem a doživotními splátkami.

Nenechte se přemluvit

O tom, jak snadno se lze dostat do problémů, se přesvědčila i paní Dana z Olomouce. Zpočátku to vypadalo naprosto nevinně. Dana se zúčastnila před časem takzvaného předváděcího zájezdu. Přestože byla původně přesvědčená, že se jen za stovku podívá do zámku a nají v restauraci, vše dopadlo jinak. Šikovným prodejcům se podařilo přimět ji k podpisu smlouvy na nádobí a deku.

Zpočátku platila poctivě, po čase přestala, protože jí nestačily peníze. Deku se jí podařilo splatit, ale nádobí už ne. Firma paní Daně posílala upomínky, ta však nereagovala. Nakonec jí zablokovali účet a ona se ocitla bez peněz úplně. Sama se třemi dětmi. Přídavky a invalidní důchod jí chodily na exekucí zablokovaný účet, navíc splátky určené soudem byly přesně ve výši měsíčních příjmů rodiny.

Z nesnází pomohla poradna

Od kamaráda se dozvěděla o existenci občanské poradny a domluvila si schůzku. Poradkyně během návštěvy zjistila, že paní Dana vůbec neví, co se kolem ní děje a jaké by její neznalost mohla mít následky. Bylo vidět, že vůbec nerozumí smlouvám, které podepsala. Netušila, co znamená exekuce, myslela si, že když nebude reagovat na obsílky, nic se jí nestane.

Dosáhla snížení splátek

Paní Daně poradili, aby si nechala přídavky na děti posílat složenkou na adresu, a ne na účet, který má zablokovaný exekucí. Na další schůzce poradkyně se souhlasem klientky zavolala exekutorovi a domluvila s ním snížení splátek. Dana byla s výší splátek spokojená, a pokud je bude řádně platit, nehrozí jí exekuce movitého majetku.

Test: Je pro vás dluh problém?

Nejste si jisti, zda si můžete dovolit vzít úvěr? Zkuste malý test. Na otázky odpovídejte ano, či ne. 1. Víte, kolik peněz máte momentálně k dispozici na účtech i v peněžence? 2. Jste schopni každý měsíc ušetřit alespoň desetinu ze svých pravidelných příjmů? 3. Zastáváte názor, že když se zadlužit, tak jedině na bydlení či pořízení těch nejnutnějších věcí k životu? 4. Když si půjčíte od přátel, nemůžete spát, dokud vše nevrátíte? 5. Chodíte na nákupy s napsaným seznamem a snažíte se nekupovat nic navíc? 6. Umíte odejít z obchodu, a přitom nic nekoupit? 7. Jste ve svém zaměstnání spokojeni? 8. Máte finanční rezervu (ideálně tři měsíční příjmy)? Vyhodnocení:

Pokud jste odpověděli na většinu otázek ano, můžete s klidným svědomím uvažovat o spotřebním úvěru, nebo dokonce o hypotéce. Máte velkou šanci, že vaše „finanční zdraví“ je na takové úrovni, že snese i několikaletou větší zátěž. Jsou-li vaše ano a ne v rovnováze, měli byste si možnost půjčky ještě důkladně rozmyslet a raději ji odložit do doby, kdy budete mít o svých financích lepší představu. Zkuste alespoň půl roku zapisovat všechny příjmy a výdaje. Pokud budete schopni ušetřit tím, že se vzdáte zbytečností, jděte do toho. Pokud jste odpovídali spíš záporně, dejte pozor, i menší půjčka by vám mohla způsobit v budoucnosti velké problémy. Tomu, kdo žije takzvaně „z ruky do huby“, by se snadno mohlo stát, že by své dluhy nezvládl.

Dá se říct, že tento případ vlastně dopadl dobře. V poradně nezbavili Danu povinnosti splácet, ale díky nižším splátkám má teď i na jídlo, které může v těch nerozvážně koupených a předražených hrncích uvařit.

Psychika nás nechrání Proč tak snadno podléháme? Podle psychologa Karla Riegela nás bohužel psychika v tomto případě nechrání, spíše naopak.

Náš způsob myšlení je archaický, stavěný na boj o přežití. Dost dobře nemůžeme nereagovat na signály o hojnosti „potravy“. A reklama mnohdy vysílá klamné signály takové hojnosti. A protože peníze jsou velmi abstraktní a zboží je naopak hmatatelné a atraktivní, jsme zde neobyčejně zranitelní.

Rada MF DNES: Pojistěte si splácení

Zvláště u dlouhodobých splátek je dobré využít pojištění úvěru, jde o takzvané pojištění proti neschopnosti splácet pro případ, že byste dlouhodobě onemocněli nebo přišli o práci. Jistota však něco stojí, za pojištění dáte navíc čtyři až šest procent z měsíční splátky.