Půjčka až do domu? Dost si připlatíte

Mezi nimi vedou jednoznačně Profireal a Provident Financial. Jejich letáky zaplavují dopravní prostředky, nabízejí svou pomoc prostřednictvím reklam v televizi i rádiu. Nepůjčí však úplně každému. I tyto společnosti mají svá pravidla.

P rovident Financial

■ poskytuje zaměstnancům i živnostníkům hotovostní půjčku bez ručitele od 4 do 50 tisíc korun; napoprvé půjčuje jen nízkou sumu

■ výši splátek uvádí společnost na internetu

■ peníze firma donese až domů

■ bonitu posuzuje firma zcela jinak než banky: nemá jednoznačný scoringový systém, obchodník posuzuje schopnost splácet přímo v domácnosti klienta

■ míru zadlužení klienta posuzuje Provident pouze prostřednictvím vlastní databáze

■ v případě nesplácení u klienta, který objektivně nemůže platit (nemoc a podobně), změní splátkový kalendář, v případě neodůvodněného nesplácení klasicky vymáhá dluh (dopisy, předání případu inkasní agentuře, soud, exekuce)

■ klient může předčasně uhradit dluh, celkově zaplatí méně peněz

P rofireal

■ poskytuje zaměstnancům hotovostní půjčku bez ručitele od 6 do 100 tisíc korun, živnostníkům od 30 do 100 tisíc

■ výši splátek nenaleznete na internetu, operátorka ji nesdělí do telefonu, je třeba sjednat si schůzku s obchodníkem

■ peníze firma pošle na účet

■ bonitu posuzuje obdobně jako banky, na půjčku 10 000 je třeba alespoň 7200 korun čistého

■ účtují fixní poplatek 1900 korun

■ míru zadlužení klienta posuzují prostřednictvím registru SOLUS

■ klient může předčasně uhradit dluh a celkově zaplatí méně.