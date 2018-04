Pár tisíc půjčených před výplatou dostává do dluhů stále více lidí

Říká se jim půjčky do výplaty či „mikropůjčky” do pěti tisíc korun. A zdají se být skvělé. Pořídí se snadno, třeba do několika hodin. Stačí reagovat na některou z internetových nabídek. Jenomže pár půjčených tisícovek může pořádně zkomplikovat život a dostat do dluhů.