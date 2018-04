Půjčku na splacení půjček dobře zvažte

Ze všech stran se ozývají hlasy, které varují před mimořádně rychlým zadlužováním českých domácností. Srovnáme-li však Českou republiku se zeměmi na západ od našich hranic, zjistíme, že zadlužení tamního obyvatelstva je mnohem vyšší než u nás. Skutečným problémem však může být to, že neumíme se svými dluhy správně zacházet.

Možnost pořídit si na úvěr cokoliv je sice mimořádně lákavé, nicméně si je třeba včas uvědomit, kde je hranice, kterou bychom neměli za žádnou cenu překročit. Bohužel se čím dál většímu počtu českých domácností daří této hranici přiblížit, či ji dokonce překročit. Nejvíce se to bohužel týká domácností nízkopříjmových. Proto nyní banky vycítily svou příležitost - právě zde totiž spatřují ze strany klientů možnou budoucí poptávku.)

Novinka konsolidace úvěrů není až tak žhavá

Rozhodně GE Money Bank není první bankou na našem finančním trhu, kdo s možností konsolidace úvěrů přišel. Produkt určený výhradně k sloučení více závazků v jeden jediný nabízí od jara letošního roku BAWAG Bank.

Konsolidace půjček není pro každého

Konsolidací půjček se rozumí sloučení několika různých úvěrů (či závazků) do jediného. Výhodami, které banky prezentují, jsou kromě lepší kontroly nad vlastními závazky, zjednodušení administrativy spjaté s původními úvěry i úspora dalších navazujících nákladů (např. vedení více běžných účtů u různých bank jen kvůli získaným úvěrům či poplatky za vedení úvěrových účtů samotných).

Konsolidace půjček však není určena pro každého. Odmítnuti budou nejen všichni dlužníci, kteří mají již dnes problémy se splácením, ale i ti žadatelé, kteří nesplní další závazná kritéria. Prvním z nich je u GE Money Bank věk mezi 18 a 65 lety a druhým alespoň dva ještě nesplacené finanční závazky. Banka navíc neumí zkonsolidovat kontokorentní úvěry a kreditní karty. Chcete-li se tedy zbavit právě těchto úvěrů, nepochodíte. Příjemné naopak je, že nepotřebujete k získání tohoto produktu žádné zajištění (např. ručitelský závazek další osoby). Podmínkou BAWAG Bank CZ u IQ půjčky je věk nad 18 let, čistý měsíční příjem nad 10 tisíc korun a podobně jako u GE Money Bank telefon do zaměstnání a domů (pevná linka či mobil s paušálem). Potřebnými doklady jsou 2 doklady totožnosti plus 3 poslední výpisy z banky, kam chodí mzda (u půjčky do 150 tisíc mohou být nahrazeny potvrzením o výši příjmu či třemi posledními výplatními páskami).

Jak půjčky zkonsolidujete u GE Money Bank

Využijete-li nabídky GE Money Bank konsolidovat své úvěry a jste nový klient, můžete tak učinit u úvěrů v celkové hodnotě 30 až 150 tisíc korun. U stávajících klientů je maximální částka nastavena na 200 tisíc korun. K vyřízení musíte s sebou na pobočku banky přinést dva doklady totožnosti, potvrzení o výši příjmu a smluvní dokumentaci ke všem slučovaným úvěrům. Noví klienti by neměli zapomenout ani na další doklad ověřující jejich bydliště (např. vyúčtování za telefon, či SIPO). Po dohodě s bankéřem pak vyberete délku splácení v rozmezí 24 až 120 měsíců. Vše ostatní slibuje banka vyřídit sama - prý během necelých 40 minut.

Jak půjčky zkonsolidujete u BAWAG Bank

První bankou, která již v dubnu letošního roku přišla se svou IQ půjčkou, tedy úvěrem výhradně určeným k přefinancování stávajících finančních závazků, byla BAWAG Bank. Podmínky má IQ půjčka do značné míry nastaveny podobně jako Konsolidace úvěrů GE Money Bank, avšak v některých parametrech se oba produkty samozřejmě liší.

BAWAG Bank umožňuje sloučení několika úvěrů, ale i přefinancování jediného stávajícího závazku. Dále neodmítá přefinancovat ani úvěry revolvingové (zmíněné kontokorenty, příp. kreditní karty). Zcela bez zajištění s ní také můžete konsolidovat závazky v hodnotě 20 až 500 tisíc korun. Ovšem pouze s nejdelší splatností 72 měsíců, což zejména u vyšších úvěrů může činit IQ půjčku pro některé žadatele nedostupnou. Omezen je také počet konsolidovaných půjček, a to na pět „kusů“. Za zmínku stojí i to, že u BAWAG Bank (na rozdíl od GE Money Bank) nemusíte kvůli novému úvěru zakládat nový bankovní účet, což snižuje celkové náklady spojené se sloučením příslušných finančních závazků.

SROVNÁVACÍ TABULKU NALEZNETE ZDE

Jak již bylo řečeno, není rozhodně GE Money Bank první bankou, která s možností konsolidace úvěrů přišla. Avšak ani BAWAG Bank není zdaleka jedinou bankou, která podobné služby nabízí. Velké banky, např. ČSOB, Česká spořitelna, ale i Komerční banka umožňují získat spotřebitelský úvěr (účelový i bezúčelový), kterým stávající závazky lze pokrýt stejně dobře jako specializovanými produkty. Významným kritériem při získávání úvěru cíleného právě pro úhradu stávajících závazků je kromě nutného zajištění také cena úvěru vyjádřená RPSN, příp. poplatky spjaté s dalšími produkty, které platíte u příslušné banky.

V případě BAWAG Bank je pak garantována nižší úroková sazba, než dokáží nabídnout konkurenční banky. GE Money Bank oproti tomu slibuje nižší celkovou splátku, než jakou dává součet původních, což se zřejmě projeví na celkových nákladech zaplacených za úvěr díky delšímu splácení. Proto byste si měli dát pozor, než novou nabídku využijete. Jedinou výhodou GE Money Bank lze nalézt v tom, že žadatel není nucen obíhat všechny úvěrové společnosti, u nichž má závazky vhodné ke sloučení - na rozdíl od bank ostatních.