Půjčku na studium přeplatíte o více než sto tisíc

Půjčky na studium jsou určeny převážně studentům denního studia vysokých škol u nás, ale i v zahraničí, vyšších odborných či jazykových škol. Požádat o tuto půjčku může také student postgraduálního studia, jenž vede kupříkladu k zisku titulu MBA.

Ze zažitého pravidla poskytovat půjčky pouze vysokoškolákům, s omezením do 30 let věku, však existují dvě výjimky. Poštovní spořitelna nabízí svůj účelový Úvěr na vzdělání všem svým klientům ve věku 18 – 55 let. Komerční banka pak půjčí každému účastníkovi specializovaného jazykového kurzu, ovšem musíte ho absolvovat u některého z partnerů banky.

Studentské půjčky poskytuje pět bank Česká spořitelna

Komerční banka

Poštovní spořitelna

Raiffeisenbank

UniCredit Bank

Studenti vysoké školy mohou úvěr získat už v prvním ročníku, a to v částkách pohybujících se v rozmezí 20 tisíc až půl milionu. Splatnost je u všech finančních domů jednotná, nepřevyšuje 10 let. Banky studentům zpravidla nabízejí zvýhodněné podmínky jako nižší úrokovou sazbu, delší dobu splácení, odklad splátek jistiny, oproštění od poplatků za získání úvěru a podobně.

Například Česká spořitelna garantuje pevný úrok 8,9 % ročně po celou dobu splatnosti úvěru, Poštovní spořitelna pak úrok o desetinu procenta nižší.

Banka Úroková sazba

(v % p.a.) Výše úvěru (v korunách) Splatnost Povinný účet

u banky Česká spořitelna 8,9 až 300 000 až 10 let ne Komerční banka od 7,16 20-500 000 1 - 10 let ano Poštovní spořitelna 8,8 20-200 000 1 - 10 let ano Raiffeisenbank od 9,6 až 500 000 6 - 120 měsíců ne UniCredit Bank 9,73 50-150 000 1 - 10 let ano Zdroj: banky

Úvěr na studium získají studenti s pravidelným měsíčním příjmem, ale i bez něho. Chybí-li, banky využívají příjmů rodičů studenta. Ti totiž zajišťují splacení dluhu buď v podobě ručitelského závazku (má-li student pravidelné příjmy, garantují rodiče zaplacení dluhu místo samotného dlužníka), nebo spoludlužnickým závazkem. To znamená, že podmínku pravidelných splátek na sebe berou rodiče přímo.

Splácet úroky musíte hned, jistinu si můžete odložit

Vyjma Raiffeisenbank lze u bank s nabídkou studentských půjček využít dvě varianty splácení. První je standardní a zároveň levnější. Pravidelnými měsíčními splátkami splácíte dlužnou částku v neměnné výši a po dohodnutou dobu. Váš dluh se tak od první splátky snižuje.

Pokud ale úvěr na studium nechcete nebo nemůžete splácet standardně, stačí zvolit jiný způsob splácení. V době studia budete pak bance platit částku nižší. Ta ovšem kryje pouze úroky z úvěru a nesnižuje tudíž dluh samotný. Jistinu s úrokem si tak můžete odložit na dobu po dokončení studia. I to má ovšem své limity. Například v Komerční bance, potřebujete-li úvěr vyšší než 150 tisíc korun, vám odklad splátek jistiny v době studia jednoduše nepovolí.

Modelový příklad Skutečnost, že úvěr s odloženými splátkami jistiny vyjde dráž, potvrdil i náš příklad zadaný bankám. Student si chce půjčit 250 000 korun (počítáno 25 000 korun na semestr a pět let studia) a splácet tuto částku po dobu 10 let. Volí mezi běžnými splátkami (úroků a jistiny) a mezi odložením splátek jistiny. Kalkulace jsou provedeny s nejnižší úrokovou sazbou, kterou lze u úvěrů na studium u bank získat.

Přeplatek úvěru v případě, že splácíte standardně či si odložíte splátky jistiny Banka Úroková sazba

(v % p.a.) Výše měsíční

splátky

(v korunách) Přeplatek úvěru Česká spořitelna 8,9

8,9 3 183

2 085 / 4 282* 137 631,70

166 392,30 Komerční banka 9,01 3 185 136 000 Poštovní spořitelna 8,8

8,8 2 512

1 467 / 4 132* 101 490

135 990 Raiffeisenbank 9,6 3 282 161 600 Poznámky a vysvětlivky:

UniCredit Bank nabízí pouze úvěry do 150 000 korun

* splátka úroků / zvýšená splátka po dokončení studia (tj. po 4 letech) Zdroj: banky

Byť uvedené přeplatky studentských půjček vypadají hrozivě, v porovnání s bezúčelovými úvěry z běžné nabídky si vedou dobře. Kupříkladu u Volksbank půjčku 250 000 korun přeplatíte za 8 let o 130 832 korun.

V Chorvatské Erste a Slovenské sporiteľni půjčují studentům levněji

Specializované produkty pro studenty, včetně půjček na studium, mají i v zahraničí. A to i bankovní skupiny, které působí v České republice. Údaje o vybraných službách však poskytla pouze Česká spořitelna, patřící do skupiny Erste Bank.

Až 40 tisíc eur (v přepočtu asi jeden milion korun) půjčí studentovi například v chorvatské Erste Bank. Získaný úvěr může využít na školné či výdaje během studia. Dluh ale musí uhradit do 7 let. Na rozdíl od našeho studenta v České spořitelně ale bance za získání úvěru zaplatí 1 % z požadované částky, minimálně 200 chorvatských kun (cca 700 korun).

Úrok ovšem poskytuje banka nižší než u nás. Nabídnou mu tu totiž roční úrok mezi 5,6 a 6,4 % p.a. u úvěru na školné a 6 až 7 % p.a. na půjčku sloužící ke krytí výdajů během studia. Úvěr je až do 10 000 eur (přibližně 250 tisíc korun) poskytován bez zajištění.

Na Slovensku jsou ale podmínky pro studenty podobnější tuzemským. Studentské půjčky zato omezují věkem. Získat je mohou pouze slovenští studenti vysokých škol ve věku 18 až 26 let. Úvěr Slovenská sporiteľňa poskytne do výše 8 500 eur (přibližně 200 000 korun) s úrokem 6,8 % ročně. Půjčku pak musí dlužník splatit nejpozději do 10 let. Úvěr je navíc zcela oproštěn od poplatků.