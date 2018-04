Jak zjistit, kolik a komu dlužíte. Pozor na registry dlužníků

Jestli si spořádaně vedete záznamy o každé utracené stokoruně, asi tomu ani nebudete věřit: desetitisíce lidí v České republice nezvládají své dluhy a často ani netuší, kolik si napůjčovali a jak moc jim zbývá splatit.

Potvrzuje to například Monika Hanušová z Občanské poradny v Zábřehu: „Mnozí klienti mají půjčky u více společností, třeba u pěti, ale výjimkou nejsou ani takoví, kteří dluží 20 firmám. Největší práce je pak právě zjistit, kolik peněz a komu dluží.“ A to nemluvíme o dlužných platbách za energie, telefon či třeba pokuty a pojistné.

Neznalost nemusí být vždy vinou a nepořádností samotných dlužníků. Problém nastane, když vám třeba někdo ukradne doklady a půjčí si vaším jménem. Nebo když si půjčky bez vašeho vědomí nabere manžel či manželka. Nebo když dluhy zdědíte... A pak jsou samozřejmě situace, kdy jste se přestěhovali a zapomněli dořešit třeba dopravní pokutu nebo přestali platit pojistku na domácnost.

Zavedené registry

V Česku působí několik registrů, kde se můžete informovat o svých dluzích. Bohužel ani jeden není zcela univerzální. Zavedené registry jsou Solus, který schraňuje data o těch, kdo jsou v prodlení se splátkami. Data o půjčkách (i když je řádně splácíte) pak eviduje Bankovní registr klientských informací a Nebankovní registr klientských informací. V těchto registrech si půjčovatelé obvykle zjišťují, jestli řádně splácíte své závazky, a i to, zda už nemáte půjček až moc, tedy jestli nejste takzvaně předlužení.

Kde se ještě ptát?

Pokud jste v situaci, kdy opravdu nevíte, komu všemu dlužíte, měli byste kromě registrů pro jistotu obeslat i své dodavatele pravidelných služeb - dodávka energií, telefon, internet, obec. A pro jistotu i finanční úřad, Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, to zejména v případě, že jste nějakou dobu podnikali či měnili zaměstnání a před nástupem do nové práce si udělali „volno“. Za tu dobu totiž musíte zdravotní pojištění platit ze svého.

Dluhy mimo evidenci

Horší je, když jste si půjčili peníze u nějaké minispolečnosti. Nemusí jít přímo o lichváře někde v zakouřeném baru, stačí využít některé z nabídek telefonních půjček, krátkodobých půjček do výplaty nebo úvěrů, proti kterým jste dali do zástavy dům či byt. Prostě půjček takového typu, u kterých ani nemusíte mít v ruce písemnou smlouvu (půjčku jste sjednali telefonicky), ani se nedá čekat, že by byla v registru. „Původní věřitelé také mohli dluh postoupit, a to znamená, že již dlužíme někomu jinému,“ upozorňuje Markéta Fixová z inkasní společnosti Kruk.

Vyplatí se proto obrátit na velké inkasní společnosti, které mohou pracovat pro vašeho věřitele, nebo mohly dokonce váš dluh odkoupit samy. Kontakty naleznete v Asociaci inkasních agentur.

Dotaz lze směřovat i na příslušný okresní nebo obvodní soud v místě trvalého bydliště. „Ten bezplatně poskytne výpis věřitelů, kteří v minulosti soudně vymáhali své dluhy,“ vysvětluje Markéta Fixová. Následně je třeba věřitele kontaktovat pro zjištění aktuální výše dluhu a jeho „příslušenství“, včetně například nákladů soudního řízení a exekuce.

A nemusíte ani utrácet za poštovné, stačí napsat krátký e-mail. Jeho znění je prosté. „Dobrý den, jsem XY a potřebuji zjistit, zda není na mé jméno a rodné číslo vaší společností evidována nějaká půjčka a v jaké výši. Děkuji, s pozdravem.“ I to jsme zkusili. Z 10 oslovených společností se všech deset ozvalo nejpozději do dvou dní, nejrychlejší Credit Air za čtyři minuty po odeslání dotazu.

Kde získat výpisy dluhů Když si sjednáváte smlouvu o úvěru, podepisujete současně, že budete prověřeni v registrech, a také že data o poskytnutém úvěru budou do registrů zanesena. O jaké registry jde? A jak z nich získat výpisy? Solus Eviduje pozitivní (mám závazky a splácím je) i negativní (se splácením jsem v prodlení) informace o klientech. Členské organizace: 53 společností, banky, nebankovní finanční instituce, ale i telefonní operátoři či dodavatelé energií.



Písemný výpis: 221 korun



Elektronický výpis s aplikací pro Android: zaslání SIN kódu 30 Kč, za první SMS s výpisem 99 Kč, za další SMS 30 Kč



www.solus.cz

Crif Spravuje dva registry: Bankovní registr klientských informací (BRKI,www.cbcb.cz) a Nebankovní registr klientských informací (NRKI, www.cncb.cz). Eviduje pozitivní i negativní informace o klientech.



Provozují společně portál www.kolikmam.cz



Data dovávají: BRKI 25 bank, NRKI 34 leasingových a úvěrových společností



Písemný výpis z jednoho registru: 200 korun + poštovné (z Bankovního i Nebankovního registru se žádá zvlášť)



Elektronický výpis: 100 korun



www.kolikmam.cz Centrální ČR registr dlužníků Členské organizace, respondenti: nejasné



Jednorázový výpis: 300 korun



Kontrola dluhů a výpisy po dobu 5 let: 2 000 korun



Pozor: služby tohoto registru nedoporučujeme

Pozor na pochybné registry

Při pátrání po případných dluzích můžete ale narazit i na různé nedůvěryhodné firmy. Například při zadání slov „registr dluhů“ do Googlu na vás na jednom z čelných míst vypadne i Centrální registr dlužníků České republiky (CERD).

Jeho působení je však plné otazníků. Při kontrole předluženosti se na něj finanční ústavy neobracejí (osm z deseti oslovených bank). Na oficiální tiskový dotaz, odkud CERD bere data o dluzích, během týdne nikdo neodpověděl.

Registr jsme vyzkoušeli: prvním znamením, že něco není v pořádku, je, že v horním řádku webové stránky byl protokol https červeně přeškrtnutý. Důvěryhodnosti nepřidá ani to, že na klientské lince se nikomu nedovoláte (vždy odkazuje na web). A kvalita výpisu? Ze tří úvěrů, o kterých vím, se ve výpise neobjevil ani jeden.

Fakt tedy je, že si nejsem vědoma žádného dluhu, který by byl „po splatnosti“, takže vlastně výpis, který jsem obdržela, je pravdivý. Zarážející je ale jiná věc. Výpis v podstatě říká, že nemám žádné záznamy v Bankovním registru (osm z oslovených bank přitom CERDu data nedodává a Bankovní registr klientských informací také ne) ani v Registru inkasních a vymáhacích agentur (podle sdělení Asociace těchto agentur žádný takový registr neexistuje).

Kde tedy CERD tato data bere? Za výpis člověk platí 300 korun, a že jsou to vyhozené peníze, potvrzuje například vyjádření tiskové mluvčí Wüstenrotu Heleny Duškové: „Centrální registr dlužníků České republiky je projekt soukromého informačního systému, žádné významnější finanční instituce s ním nespolupracují a jím za poplatek vydaná potvrzení o bezdlužnosti nejsou finančními institucemi uznávána.“

Máte plno dluhů a nevíte, jak dál?

Ve chvíli, kdy nemáte na splácení závazků, můžete udělat několik věcí:

Konsolidace Když vás dluhy zatěžují

Máte několik malých dluhů a celková měsíční splátka je tak vysoká, že pak před výplatou nemáte ani na chleba s máslem. Kdyby se vám ulevilo o tisícovku nebo o dvě, bylo by vše dokonalé. Konsolidace znamená, že si někde jinde půjčíte celou dlužnou částku, poplatíte malé dluhy a budete splácet jeden úvěr. Banky nabízejí konsolidaci jako speciální produkt a s vyřízením všech administrativních náležitostí klientům pomohou.

Na co dát pozor: na firmy, které slibují, že nebudou nahlížet do registrů, a které ochotně půjčí třeba 100 tisíc korun, když jim dáte do zástavy nemovitost v desetinásobné hodnotě.

Zkuste refinancovat. Finančního poradce požádejte o aktuální model u více bank. Úrokové sazby jsou stále nízké a pravděpodobnost, že díky tomu budete platit méně, je dost vysoká. Navíc jestli už nějakou dobu splácíte, nebudete si půjčovat na celý byt či dům, ale jen na část. Výhodou je, že můžete žádat o hypotéku, jejíž část je poskytnuta neúčelově a touto neúčelovou částí pokrýt případné další drobné půjčky.

Na co dát pozor: Když do doby změny úrokové sazby (fixace) zbývá dlouhá doba, hrozí značná pokuta za předčasné splacení. Nechte si předem vyčíslit, kolik to je, ať máte všechny potřebné informace.

Insolvence Když už nevíte kudy kam

Oddlužení čili osobní bankrot je cesta těžká, ale v případě, že se na člověka valí dluhy a splátky ze všech stran, je jednou z možných. Podmínkou je, že vyděláváte a v horizontu pěti let jste schopni splatit alespoň 30 procent svých závazků (nejčastěji žádaná forma insolvence). S tím musí souhlasit všichni věřitelé a oddlužení musí schválit soud.

Na co dát pozor: Návrh na oddlužení je třeba podat k soudu a není to úplně jednoduchá administrativa. I proto se nabízí spousta společností, které člověku s oddlužením pomohou. Ptejte se předem, kolik taková pomoc stojí. U komerčních firem se cena pohybuje mezi pěti a patnácti tisíci. Zdarma zařídíte oddlužení v občanské poradně. Úvěry zajištěné nemovitostí (hypotéky...) nelze do insolvence zahrnout.